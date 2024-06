Sin aire acondicionado en el consultorio de Garbinet de Alicante

Más de un año llevan sin aire acondicionado los profesionales y los usuarios del consultorio médico de Garbinet. En plena subida del mercurio durante la primera semana de junio, pacientes y facultativos de este espacio sanitario soportan diariamente temperaturas que superan los 28ºC en el interior de las consultas médicas a causa del nulo funcionamiento del sistema de refrigeración. Una situación que también afecta a las instalaciones del centro social de la zona, que se encuentra en el mismo espacio que consultas médicas, y las dependencias municipales del Servicio de Acción Social, entre otras.

La falta de refrigeración en este espacio, de titularidad del Ayuntamiento de Alicante, desde hace más de un año afecta, tan solo, a los espacios de atención a pacientes pero no a los pasillos, que cuentan con unos aparatos de aire acondicionado propios que se instalaron en el momento en el que este espacio se habilitó como centro de salud en el año 2011. Sin embargo, el crecimiento de la zona obligó a ampliar estas instalaciones añadiendo dos consultas de pediatría y dos de medicina de familia, cuya refrigeración depende directamente del sistema de ventilación del centro social, que es el que se encuentra averiado en un centro médico que tiene asignados a unos 10.000 usuarios.

La refrigeración, aseguran profesionales sanitarios del citado centro, dejó de funcionar antes del inicio del pasado año 2023 en la mitad de las consultas. Precisamente, una de las pediatras del consultorio de Garbinet explica que "aquí se alcanzaron 30 y tantos grados en los meses julio y agosto. Siempre nos dicen que falta una pieza, pero esa pieza nunca llega y no lo arreglan". La doctora añade que, sin aire acondicionado, las consultas de pediatría y medicina de familia se vuelven "insoportables", afectando tanto a los pacientes como a los profesionales. "Esto nos perjudica a todos, especialmente a los ancianos y a los niños pequeños, que se ponen irritables y a los que les cuesta más pasar consulta", afirma la pediatra.

Precisamente, los pacientes que acuden con sus hijos a las consultas de pediatría aseguran que el calor que se acumula en la consulta afecta a los pequeños, que se irritan y aguantan menos tiempo tranquilos. Es el caso de Teresa, madre de una niña de seis meses que acudía esta semana al consultorio médico de Garbinet a ponerse unas vacunas. "La verdad es que hace bastante calor y para los niños venir aquí a una revisión es muy difícil. Por ejemplo, mi hija tiene seis meses y viene a ponerse las vacunas, se ha puesto sonrojada y lo pasa mal porque hace mucho calor, parece un invernadero. Aunque nosotros estamos aquí solo un rato, son los médicos los que están aquí todo el día y los que peor lo pasan", indica Teresa.

Otra de las facultativas que trabaja en este consultorio como médico de familia expresa su frustración con la situación. "Hace unas semanas nos dijeron que nos lo iban a solucionar, pero vinieron unos operarios y nos pusieron un aparto portátil, aunque no lo instaron bien. Es uno de esos aparatos que necesitan una salida directa y tenemos que dejar la ventana abierta para poder usarlo, aun así lo pusimos en marcha y a la media hora el aparato ya no funcionaba. Fue un desastre", relata la doctora.

Según esta facultativa, la situación es "insostenible" porque mantener la puerta abierta para ventilar la consulta no es una opción viable, ya que deben velar por la privacidad del paciente. "Tenemos que atender las consultas con la puerta cerrada, pero cuando llevas un rato con la puerta cerrada el ambiente se concentra y no es sano. Aquí estamos con mascarillas porque ya hay varios pacientes que han entrado malos y como no podemos ventilar bien, pues estamos así", añadió.

María, otra paciente del centro de salud de Garbinet, también critica la situación. "Vengo de vez en cuando a este centro de salud y me parece fatal que no haya aire acondicionado sobre todo en las consultas de pediatría. Los bebés se ponen mal con el calor, es una pena que esté así", señala la usuaria.

Respuesta municipal

Desde el Ayuntamiento de Alicante señalan que la reparación de este sistema de refrigeración se encuentra entre los proyectos que se acometerán "con el nuevo contrato de climatización" que se acaba de poner en marcha por parte de la concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento. Esta semana, la edil responsable del área, Cristina García, aseguraba en una entrevista ofrecida a INFORMACIÓN que se encontraban "actuando en esta línea" y que en a lo largo de esta legislatura "volverá el agua caliente y el aire acondicionado" a las instalaciones municipales.

Construido en 2011, el Centro Social Comunitario Garbinet cuenta con una superficie de 1.505 m² y en la actualidad tiene un uso mixto de carácter socio-cultural, sanitario, asistencial y administrativo. El pasado mes de enero la unta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante adjudicaba las obras de acondicionamiento y mejora de los despachos, consejería y recinto médico. Una actuación que contemplaba la remodelación dependencias municipales comunitarias con el objetivo de habilitar nuevos despachos, acondicionar la zona de recepción, así como los usos de las salas de descanso y el recinto médico, todo en la planta baja.

