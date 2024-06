Una Entrada de bandas con menos agrupaciones musicales en Alicante

Como una sinfonía que pierde sus instrumentos más valiosos, el desfile de la Entrada de Bandas de las Hogueras se enfrenta este año a un nuevo desafío: la ausencia de grandes agrupaciones musicales en las calles. El desfile, que tendrá lugar este sábado 8 de junio desde la avenida de Alfonso el Sabio hasta la plaza del Ayuntamiento, marca el inicio musical de la Fiesta llenando las calles de pasodobles y melodías tradicionales. Sin embargo, esta edición, podría verse mermada por la decisión de muchas comisiones de optar por collas de dolçaina y charangas en lugar de bandas completas con más de 80 músicos que solían ser el alma de este evento.

En total, serán 89 comisiones las que participarán, pero muchas lo harán con formaciones musicales más modestas en las que participarán entre seis y quince músicos. Una situación que preocupa a los presidentes de las agrupaciones musicales de la provincia que consideran que esta situación desvirtúa un desfile en el que la música siempre ha sido la protagonista.

El dirigente provincial de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana y de la Sociedad Musical La Paz de Sant Joan d’Alacant, José Espinós, señala que aunque la banda que dirige suele participar con un promedio de 80 músicos en este desfile "muchas comisiones no pueden permitírselo y optan por charangas más pequeñas de ocho o diez músicos". De hecho, Espinós cifra tan solo en un 10 % el número de comisiones que desfilarán el sábado con una banda completa. "El 20 % lo hará con bandas de unos 50 músicos, mientras que el 70 % de las comisiones de Alicante desfilarán con grupos pequeños incluso de unos ocho músicos".

"Esto no solo afecta la calidad de la fiesta, sino que también desvirtúa el espíritu de las Hogueras", añade Espinós, para quien la Entrada de Bandas debería ser "un desfile grandioso, pero actualmente parece más una entrada de pequeños grupos". "Muchas comisiones hacen un esfuerzo enorme para conservar el presupuesto destinado a la música y la mayoría de bandas no hemos incrementado nuestros precios, que rondan los 3.000 euros por pase. El músico no cobra, todo se destina a fondos de la entidad", agrega.

Un sentimiento de preocupación que comparten los presidentes de otras bandas, como Eduardo Peris, presidente de la Sociedad Musical La Amistad de Villafranqueza. "Este año, al igual que otros, llevamos la banda completa con la hoguera de Benalúa, con más de 80 músicos. Sin embargo, no todas las comisiones tienen el presupuesto para contratar bandas grandes y nos solicitan grupos más reducidos de 30 o 40 músicos para participar con ellas en otros pases. Es una pena porque desluce un acto que debería contar con más bandas completas para mantener su esplendor". Para ello, Peris sugiere que "al igual que en otros eventos como las fiestas de moros y cristianos, donde se exige un número mínimo de músicos, aquí también deberíamos fomentar la participación de bandas completas".

Para Esther Sala, presidenta de la Sociedad Musical La Alianza de Mutxamel, que lleva 35 años participando en el evento con la hoguera Port d'Alcant, se trata de una "triste" realidad. "Este año vamos con más de 80 músicos, apostando fuerte por la excelencia. Aunque el coste es elevado, alrededor de 3.500 euros, creemos que es esencial para mantener la tradición y la calidad de las Hogueras". No obstante, reconoce Sala que "la mayoría de las comisiones están optando por reducir el número de músicos o contratar collas de dolçaina o charangas, que resultan más económicas. Es triste, pero la realidad económica obliga a muchos a hacer estos recortes".

Entre aquellas comisiones que mantienen viva la tradición, se encuentran la hoguera Bola de Oro, que el pasado año obtuvo el máximo reconocimiento en la Entrada de Bandas. Su presidenta, Celeste Fernández, subraya la importancia de la música en este acto. "Siempre apostamos por la música y por bandas completas, aunque el presupuesto ronda los 1.600 euros. Este año además vamos a estrenar el pasodoble de María Sanchís, Belleza infantil. Sin música, no hay Hogueras", apunta Fernández.

Aurora Martínez, presidenta de la hoguera Port d’Alacant comparte esta visión. "Llevamos una banda grande porque creemos en la tradición y la cultura. La música es fundamental y no escatimamos en este aspecto porque la entrada de bandas es para nosotros el inicio del ciclo festivo, y queremos hacerlo con la mejor música posible", asegura Martínez.

Como ellas, Amparo Martínez, presidenta de la hoguera Benalúa, comisión ganadora del concurso de entrada de bandas en 2022, confirma su apuesta por la música. "Muchas hogueras están optando por reducir gastos en música y priorizar otras áreas. Aunque entendemos la situación económica, creemos que sin una buena banda, la esencia de las Hogueras se pierde", indica Martínez.

Nuevas melodias

En contraste, se encuentran las agrupaciones como las collas de dolçaina o charangas que se convierten en las mayores beneficiadas de esta situación. Xema Galán, de la colla de dolçaina Sant Antoni, señala que esta tendencia está al alza, ya que cada año les cuesta más encontrar músicos locales. "En Alicante somos varias collas de poca gente y en momentos como estos tenemos mucha demanda es complicado encontrar músicos que conozcan el repertorio y que tengan indumentaria. Las comisiones nos piden grupos de unos 12 músicos entre dolçaina y tabal aunque otras solo quiere siete u ocho músicos, eso suele subir el precio porque con tan pocos tienen que ser muy buenos para que suene bien, normalmente tenemos una tarifa que oscila entre los 40 y los 50 euros por músico según el acuerdo al que lleguemos con la hoguera", explica Galán.

Por su parte, Jose Bernabéu, representante de la charanga Baloo's Band, explica que la dinámica normal consiste en hacer varios pases en el desfile de la entrada de Bandas con diferentes comisiones. "Hacemos varios pases con grupo de 15 o 20 músicos, vamos con varias comisiones porque el desfile es corto y da tiempo a ir, por lo menos, con tres hogueras diferentes. Suele ser la opción más económica y flexible para las comisiones porque no se necesitan tantos músicos para lucirse", apunta Bernabéu.

