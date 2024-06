Una estudiante de la provincia de Alicante recibe una beca de la Fundación La Caixa para un posgrado en el extranjero

Una estudiante de la provincia de Alicante se ha llevado una de las 100 becas para hacer un posgrado en el extranjero de la Fundación La Caixa. Se trata de la 42 edición del programa de ayudas de la entidad, que tiene por objetivo el fomento del talento de los estudiantes más sobresalientes mediante la ampliación de su formación en algunas de las mejores universidades del mundo.

Andrea Olivares López cursa un máster en Animación en la Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest (Hungría). Nacida en Elche, es graduada en Fundamentos de la Arquitectura y máster en Arquitectura por la Universidad de Alicante (UA) con un proyecto sobre las comunidades de Los Ángeles que se expuso en el Pabellón Español de la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2018. Tras trabajar en diferentes departamentos de la Universidad de Alicante (UA), colaboró con el estudio de arquitectura World Of Holistic Architecture y participó en la candidatura olímpica de Estocolmo. En 2021 estrenó su primer cortometraje de animación Metamorphosis. Dancing on my Own, premiado en el Primer Festival Internacional sobre Arquitectura Feminista y Cuidados de Madrid.

Foto de familia de los becados por la fundación la Caixa / INFORMACIÓN

Premio a la excelencia

Los 100 estudiantes universitarios becados han sido seleccionados por su excelencia entre 978 candidatos y han sido admitidos en algunas de las mejores universidades del mundo.

«El programa de Becas es uno de los más antiguos y emblemáticos de la Fundación ”la Caixa”. Nació en 1982, un año después de mi incorporación a la entidad, con el objetivo de ofrecer a mentes brillantes de nuestro país la oportunidad de formarse en las mejores universidades de Estados Unidos. A lo largo de estos 42 años, el programa no ha parado de crecer, ha incorporado nuevos países de destino y ha sumado, anualmente, nuevo talento a una red de becarios que ya supera las 6.000 personas», ha explicado Isidro Fainé.

Los 100 becarios de la promoción del año 2023 provienen de 27 provincias españolas, de 5 distritos portugueses y de otros 2 países. Las provincias de origen con más becarios son Barcelona (24), Madrid (19), Valencia (6), Asturias (3) y Castellón (3).

Las solicitudes han tenido que superar una primera fase de evaluación mediante el sistema de peer review (evaluación por pares realizada por personas con competencias similares) y aquellas que reciben las mejores calificaciones son convocadas a una entrevista personal. En la fase de selección intervienen profesores universitarios con experiencia internacional en este tipo de procesos de evaluación.

Tanto el número de solicitudes recibidas como el rigor y el nivel de exigencia de los procesos de selección garantizan que los candidatos seleccionados acrediten unos niveles de excelencia sobresalientes. La eficacia de este sistema se refleja posteriormente en el éxito de los becarios de la Fundación ”la Caixa” al conseguir ser admitidos en las mejores universidades del mundo.

Las universidades que más becarios reciben son: University of Cambridge (8), University of Oxford (6), École Polytechnique Fédérale de Lausanne (5), ETH Zürich (5), Massachusetts Institute of Technology (4), Harvard University (4), New York University (4) y The London School of Economics and Political Science (4).

Las disciplinas más representadas son las ingenierías y tecnologías (17), las matemáticas (7), la biología molecular y bioquímica (5), las ciencias médicas y de la salud (5) y la física (5).

Más de 3.800 estudiantes

Desde el inicio del programa de becas de posgrado en el extranjero, en el año 1982, hasta la convocatoria del año 2023, la Fundación ”la Caixa” ha destinado una inversión acumulada de casi 210 millones de euros a la formación de 3.878 estudiantes en el extranjero.

La inversión por parte de la Fundación ”la Caixa” en la convocatoria del año 2023 ha sido de 10,1 millones de euros. El coste medio de cada una de las becas concedidas para cursar estudios de posgrado en el extranjero es de 100.000 euros.

