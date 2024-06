«No vamos a hacer ninguna inversión más en Escuelas Infantiles sin tener datos reales»

PREGUNTA: ¿Qué balance hace de este primer año de legislatura?

RESPUESTA: En la Agencia de Desarrollo Local hemos asesorado a más 1.500 personas que han creado 95 empresas en este mandato. Estamos impulsando la ampliación de suelo industrial, de Las Atalayas o el Parque Científico de la UA, la adecuación de las once áreas industriales y la estrategia Alicante Futura. En Educación, tenemos el colegio La Almadraba, y con la Plaza de Toros, hicimos una apuesta importante para que fuera multifuncional.

P: En cuanto a Educación, ¿cómo va el Plan Edificant en la ciudad?

R: En los colegios El Somni y la Cañada del Fenollar, se envió a la Generalitat el documento que faltaba para realizar el cambio de valoración económica y, en breve, podremos iniciar la licitación. El proyecto del CEIP La Florida está en licitación por segunda vez y ya tiene una empresa adjudicada, el CEIP Juan Bautista Llorca está ejecutándose y el CEE Santo Ángel tiene la obra adjudicada y comenzará una vez finalice el curso. Lo tiempos de intervención dependen de cada centro, pero están entre cuatro y ocho meses.

P: Sin embargo, tardaron cinco meses en mandar el documento...

R: No es que tardáramos en rellenar un formulario. Cuando tienes un proyecto de estas características también hay que entregar documentación con una memoria económica y subirla a la plataforma de conselleria, que no es sencilla. No nos hemos demorado cinco meses, hemos tardado el tiempo necesario para la redacción de los documentos.

P: ¿Van a pedirle al Consell que recupere competencias?

R: Al conseller de Educación ya le hemos trasladado las necesidades y las prioridades de la ciudad. Evidentemente, esas prioridades no entran en el Plan Edificant. Cuando en Alicante no se ha hecho ninguna inversión en materia educativa el plan se convierte en un problema.

P: ¿Esto ya se ha trasladado?

R: Hemos trasladado que Alicante tiene unas necesidades urgentes en materia educativa en las que hay que actuar lo antes posible y que necesitamos que asuman desde la Generalitat. Con el colegio la Almadraba hemos visto que ha sido entrar Mazón y se han desatascado los problemas.

P: ¿Cuáles son los próximos centros que necesita la ciudad?

R: El más urgente es el nuevo centro educativo en Zona Norte. Ya le hemos trasladado al Consell información sobre los suelos idóneos. Además, hemos encargado un estudio de natalidad a la Universidad de Alicante para saber a futuro cuántos centros educativos se necesitan.

P: Respecto a «Siete Enanitos», ¿llegaran a tiempo las obras para el próximo curso?

R: Las obras ya han empezado y durarán tres meses. En principio va todo en tiempo y forma, y los niños podrán disfrutar de su escuela a principio de curso. Creo que va a ser un soplo de aire fresco para las familias.

P: Apoyaron en pleno una tercera escoleta, ¿para cuándo?

R: No vamos a hacer ninguna inversión más sin tener datos reales sobre si existe esa necesidad. Estamos hablando de dinero publico y hay que invertir en lo que realmente se necesita. Con las medidas del Consell, la educación de 0 a 3 años será gratuita.

P: ¿Lo fían todo a centros privados?

R: Es que no hay educación privada, es gratuita y accesible para todo el mundo. No hay gasto ninguno y van a poder elegir el centro que quieran. La parte económica está resuelta.

P: ¿Hay un listado cerrado para el Plan de Infraestructuras Educativas, reclamado por la oposición?

R: No es un listado cerrado, está en movimiento. Lo que hemos hecho es una relación de necesidades, sobre todo de las más grandes, y sacaremos los contratos necesarios. No es lo mismo arreglar una barandilla que pintar un edificio entero, en breve se pondrá todo en marcha.

P: ¿Considera que el distrito único en Educación genera desigualdad?

R: Todo lo contrario. Cuando acotas el espacio donde poder elegir tienes menos opciones. Sí que veo importante que haya una puntuación en cuanto a cercanía o renta. Que haya un distrito único donde cualquier familia pueda elegir el programa pedagógico para sus hijos es lo mejor.

P: Tiene bajo su cargo la Plaza de Toros, ¿satisfecha con la gestión externa?

R: Estoy muy contenta con la gestión que se ha hecho de la Plaza de Toros. Ha supuesto un revulsivo económico para ciudad.

P: ¿Sigue valorando la posibilidad de ampliar su uso?

R: Estamos trabajando en la parte de la rehabilitación y mejora del espacio. Se ha hablado mucho de taparla y se han valorado muchas opciones, pero no hay nada cerrado porque no hay proyecto redactado como tal.

P: Han defendido el toro embolado bajo la premisa de la tradición...

R: Nosotros defendemos el toro embolado como defendemos la feria taurina. La empresa adjudicataria es la que decide qué actividades se hacen en la plaza. El Ayuntamiento como administración no puede impedir algo que legalmente se puede hacer.

P: En Empleo otra de sus áreas, ¿qué políticas está desarrollando?

R: Con la Alianza del Mediterráneo estamos en espacios para emprendedores e inversores en innovación. Tenemos programas como el laboratorio de proyectos de ficción o Un Mar de Cine, y hemos firmado un convenio con la Generalitat para rehabilitar el centro de oficios.

P: Una de los proyectos más polémicas fue el curso de tarot...

R: Ese curso no se anuló porque nunca pasó por los filtros que tenía que pasar para salir. Es fácil ridiculizar ciertas palabras que pueden resultar llamativas pero ni el contenido ni la línea iba en torno a la definición directa de la palabra.

P: Por otro lado. ¿Considera que existe ilegalidades en el Centro de Inteligencia del Agua en suelo educativo, como considera Fiscalía?

R: No tengo nada que considerar, al final mi trabajo se basa en los informes técnicos. Me voy a remitir a lo que la Fiscalía nos solicite. Se ha cuestionado que ese espacio vaya a ser para emprendimiento, pero allí se ha dado servicio de bomberos o de protección civil que poco tienen que ver con educación.

P: ¿Tiene previsto inaugurar estas instalaciones en Séneca mientras esté el asunto judicializado?

R: Tenemos un convenio que hay que cumplir. No sé si lo inauguraremos, pero tiene que funcionar y en cuanto se pueda porque nada nos lo impide.

P: ¿Cómo le gustaría dejar sus áreas en 2027, a final de mandato?

R: En Empleo me gustaría encauzar la ampliación industrial. En Educación nos gustaría que el plan de mantenimiento de centros educativos ya esté en marcha. Respecto a la Plaza de Toros, pues que cada año haya mejores ferias taurinas y más conciertos.

