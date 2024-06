Mazón: "La Generalitat y el PP defienden con uñas y dientes el agua que niega el marido de Begoña"

"Gracias por poner en marcha por fin un gobierno de la Generalitat Valenciana y un PP que defiende con uñas y dientes el agua que niega el marido de Begoña". Con estas palabras alusivas a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha introducido el presidente del Consell, Carlos Mazón, la decisión del Tribunal Supremo de tumbar el recurso que interpuso la Comunidad cuando era gobernada por el Botànic contra el recorte del trasvase, fallo que se ha conocido este viernes.

Así, ha dado las gracias al público asistente por apoyar el cambio y ha dicho "hoy ocurre algo muy simbólico. Hoy el Tribunal Supremo, hoy, ha fallado en contra del recurso que puso Ximo Puig al (recorte del) trasvase Tajo-Segura".

En medio de los aplausos, ha aclarado al auditorio que no es tan buena noticia. "El problema es que le dijimos (al expresidente socialista): no lo hagas así, busca la unidad con la Diputación de Alicante, busca la unidad con los regantes de la Vega Baja, busca la unidad con los ayuntamientos de Orihuela, de Torrevieja, de Elche, de Alicante, busca la unidad con todos. Te van a tumbar, no estás reclamando lo que tienes que hacer, es un recurso fake, lo haces porque estás a poco tiempo de la campaña electoral, lo estás haciendo par engañarnos como todo lo que hacéis con el agua".

En medio de los aplausos, ha recalcado "hoy nos han tumbado, y yo os quiero decir que la Generalitat Valenciana hoy sí que tiene unidad con el agua, sí que defiende el agua, sí que defiende cada gramo, cada gota, cada litro de agua, para que no vuelva a ocurrir el fake que ha ocurrido hoy".

Oposición de izquierdas

Entre los partidos que formaron el gobierno del Botànic, fuentes del PSPV-PSOE han rechazado hacer valoraciones. "No tenemos previsto salir", han expresado.

En cambio, desde Compromís han señalado que "es una mala noticia para la agricultura alicantina que el Tribunal Supremo desestime el recurso del Consell con el que nos opusimos al recorte en la llegada del agua, al igual que en la Mesa del Agua. Desde Compromis en el Consell siempre hemos estado del lado de la agricultura alicantina, pero cuando otros como Mazón se dedican más al ruido y la mentira, lo único que se consigue es desunión y derrotas".

Socios de Vox

También se han pronunciado los socios de gobierno del PP en la Generalitat. Ana Vega, portavoz adjunta de Vox en las Cortes Valencianas y presidenta en la provincia de Alicante, ha declarado que "si hay algo más grave que no recurrir el recorte de agua Tajo-Segura a la provincia de Alicante, es hacer un mal recurso para perderlo. Es incompetencia y es irresponsabilidad, por eso están en la oposición", ha señalado sobre el Botànic.

Además, ha considerado que "Ximo Puig nunca ha velado por los intereses de la huerta alicantina ni por los alicantinos. Y lo ha demostrado con un recurso con falta de motivación técnica. Desde Vox en el Gobierno de la Generalitat vamos a seguir defendiendo la necesidad de que el agua llegue a Alicante como sea y haciendo lo imposible desde las instituciones".