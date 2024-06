Mugre en la joya de la corona

Sol, varios centenares de estudiantes americanos que llegan a la ciudad, hoteles que abren sus puertas, apartamentos con vistas que cada vez son más un lujo, hosteleros que se frotan las manos. Y un pero, el del factor sobre el que gira todo: la playa. Basta un vistazo, la roña desluce el estado de la playa de San Juan, la joya de la corona del verano alicantino. La basura se ha amontonado por un temporal que ya suena a pretérito y nadie ha hecho nada desde entonces por adecentar todo aquello. El clamor, entre vecinal y hostelero, es ruidoso, máxime cuando la temporada de baño ya toca a la puerta. La página de junio ya ha consumido varios días en el calendario y la estampa de la playa es sucia en el Cabo de la Huerta, donde acaba de abrir un hotelazo, el Sidi, que pese a no haber realizado inauguración –lo hará más adelante– ya tiene movimiento de maletas. «Conviene prestar más atención a las playas», publica INFORMACIÓN. Todas las miradas se dirigen al Ayuntamiento porque no solo hay restos de algas, sino también cajas y montones de mugre que hacen pensar que la dejadez de los que mandan ha originado un vertedero de tapadillo durante los meses de invierno.

Recorriendo unos pocos metros la orilla se encuentra uno con una nube de mosquitos. Lo han denunciado varios residentes de la urbanización La Rotonda, pero no es un hecho aislado. Desde la Albufereta y Benimagrell también han enviado escritos al gobierno municipal: la plaga de estos insectos en las aguas estancadas ya se ha convertido en un problema de cierto rango. La polémica gira sobre si la existencia de mosquitos era un problema municipal. «No tenemos equipos ni medios económicos para combatirlos», dice el jefe provincial de Sanidad. Los vecinos, airados, instan al Ayuntamiento a solucionar el foco de todo aquello, las aguas estancadas. Las autoridades, de perfil, buscaban no crear alarma: «Tranquilidad, el mosquito palúdico no está en España».

No era aquella la más idónea situación para afrontar el verano de 1974, que se presuponía exitoso, con las Hogueras en la rampa de salida, el turismo en las terminales de salidas de los aeropuertos y con cientos de conciertos de los primeros espadas musicales en los locales de moda de la ciudad.

En los barrios, lejos del bullicio de los veraneantes, se debatía sobre otra cosa: la falta de mercados de abastos. «Ni hay suficientes ni los que existen son capaces de prestar el servicio requerido», llegaba a la conclusión el redactor de INFORMACIÓN J. A. Casinos. Entonces Alicante contaba con el Mercado Central y dos mercadillos, el de Carolinas y el de Benalúa. Ante tal situación, proliferaban los puestos callejeros (en la foto de Arjones, el de la calle Velázquez), y el Ayuntamiento, al sostenerlos, ratificaba la carencia sobre la que se debatía.

En aquella semana, tal como ésta pero de hace 50 años, se escribía sobre el Colegio de Ciegos de Alicante, que había sido catalogado como uno de los mejores de Europa. En la provincia había 3.500 vendedores del cupón «prociegos», cuyo beneficio diario eran unas 425 pesetas. Aquellos días también fueron los de la inauguración de la nueva sede del Banco Alicantino de Comercio, ubicada en el número 56 de la Rambla. Al acto acudieron multitud de personalidades, ávidas por presenciar el crecimiento de un banco que, sin embargo, caería años después arrastrado por la debacle de Rumasa, que lo había comprado a finales de los setentas.

Paralelamente a las citadas polémicas de la playa y los mercadillos, y también distanciadas de los festejos con Ruiz-Mateos y compañía, seguían las obras de mejora de la ciudad. En Carolinas se procedía al derribo de las últimas casas de la calle Pinoso y Amadeo de Saboya para continuar con la construcción del llamado camino ronda interior. También se estaba terminando el alcantarillado entre la calle Góngora y la citada Saboya. El sentir vecinal era positivo, aunque había alguno que expresaba a este periódico algo que todavía muchos alicantinos repiten hoy, 50 años después: «Estas mejoras están muy bien, pero llegan las fiestas y Alicante está en obras». Desde Elda llegaba otra preocupación, la del derroche de luz artificial por las mañanas en las calles, pese a que el alcalde había tomado la medida unos meses atrás de reducir a la mitad el alumbrado por la noche para ahorrar. «Si había que ajustarse el cinturón en abril, ahora no creo que debamos estar para malgastar nada», decía uno de los vecinos de la calle Ramiro de Maeztu.

Además, el torero alicantino de adopción Gregorio Tébar, el Inclusero, preparaba el ambiente para la fiesta de Hogueras: «La voy a armar». En aquella feria taurina torearían también Paquirri, Palomo Linares, Manzanares, Paco Camino o Dámaso González.

En el mundo del deporte Eddy Merckx se proclamaba ganador del Giro de Italia, la penúltima de sus once grandes vueltas porque dos meses después ganaría su quinto Tour, la última dentellada del Caníbal.