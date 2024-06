Las empresas alicantinas temen que el auge de la extrema derecha en Europa frene la contratación de inmigrantes

El freno a la mano de obra llegada del exterior que puede suponer el auge de la ultraderecha en Europa es la principal preocupación entre los sectores productivos de la provincia de Alicante. Esta es la lectura que una mayoría de representantes empresariales realiza de la nueva Eurocámara que se conformará tras las elecciones del pasado domingo, de las que salió victorioso el Partido Popular pero con un importante avance de los ultraconservadores.

Desde el turismo a la agricultura, desde el metal al textil y el calzado, existe una preocupación común y real sobre el futuro en materia laboral. Las instituciones económicas, por otro lado, reivindican al Parlamento europeo una reducción de la burocracia y las cargas administrativas, y que no sea tan permisivo con las importaciones de países terceros que a menudo -coinciden- incumplen requisitos que sí se exigen a los propios empresarios europeos.

Mensaje xenófobo

"Hay que alejarse de posturas radicales y extremas de la ultraderecha como cuando empiezan a decir que hay que expulsar inmigrantes. Un mensaje xenófobo que es absurdo. En Europa hacen falta 50 millones de trabajadores y uno de los problemas que tenemos es la falta de mano de obra. Si vamos a poner dificultades a que vengan inmigrantes a trabajar aquí, es un error. Todo tiene sus pros y sus contras, y hay que pensar las cosas antes de decirlas y muchísimo más antes de hacerlas", señala José Vicente Andreu, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), en referencia a los postulados radicales sobre la inmigración.

"En Europa hacen falta 50 millones de trabajadores y uno de los problemas que tenemos es la falta de mano de obra. Si vamos a poner dificultades a que vengan inmigrantes a trabajar aquí, es un error" José Vicente Andreu — Presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja)

Los agricultores alicantinos, por otro lado, se quejan por no poder competir con sus estructuras agrarias actuales en un contexto de globalización y piden a las autoridades de la UE que esto cambie y se apueste por los sistemas productivos domésticos. Como ejemplo, Andreu cita las restricciones al producto europeo frente a un más fácil acceso de países de la cuenca mediterránea como Marruecos, Turquía, Egipto e Israel, y del hemisferio sur como Argentina, Brasil o Sudáfrica, "con una mano de obra infinitamente más barata. Estamos abocados al abandono y eso tiene que cambiar".

El campo reclama a la UE igualdad de condiciones con países terceros al entender que son más permisivos con ellos / Áxel Álvarez

Turismo

Al sector turístico de la provincia también le preocupa el aspecto de la inmigración por los postulados al respecto de la extrema derecha. "En Europa hace falta importar trabajadores, atraer talento y capital humano. No solo España, donde la pirámide poblacional está invertida y está totalmente envejecida, sino en el resto de países. Existe preocupación porque el auge de la extrema derecha pueda tener repercusión en la política migratoria y la lleven de manera más estricta, que se pueda frenar la inmigración legal que viene de fuera, porque la necesitamos y hay que atenderla", apunta Federico Fuster, presidente de la Asociación Empresarial Hostelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec).

"Existe preocupación porque el auge de la extrema derecha pueda tener repercusión en la política migratoria y la lleven de manera más estricta, que se pueda frenar la inmigración legal" Federico Fuster — Presidente de Hosbec

Este representante también destaca las enormes diferencias burocráticas en materia de turismo entre el norte de Europa, donde apenas hay regulación; y los países del sur, pero no cree que vaya a haber muchos cambios al respecto pues cada zona se rige por un código. Mientras en España hay grandes problemas con las viviendas turísticas, en Noruega, por ejemplo, no se precisa licencia para hacer un hotel.

Promotores

El representante de la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Provia), Jesualdo Ros, considera que el hecho de que las fuerzas europeístas siguen siendo mayoritarias en el Parlamento Europeo tras las elecciones del domingo "nos asegura un reparto equitativo de las carteras entre los comisarios. Por tanto, pensamos que no hay riesgo de que se desestabilice la dinámica económica de la zona euro y no creemos que se vaya a producir un riesgo para el sector inmobiliario".

"Pensamos que no hay riesgo de que se desestabilice la dinámica económica de la zona euro y no creemos que se vaya a producir un riesgo para el sector inmobiliario" Jesualdo Ros — Asociación de Promotores Inmobiliarios

"Más allá del crecimiento de la ultraderecha, pensamos que no va a tener un impacto en las políticas económicas y que habrá una continuidad con lo realizado en la última legislatura", abunda Ros.

Calzado

El sector calzado, elemental en la provincia de Alicante y en toda la Comunidad, apela a los nuevos eurodiputados de la Comunidad Valenciana en la Eurocámara a "velar a porque los marcos regulatorios aporten seguridad jurídica y la aplicación de las normas no quede al arbitrio de interpretaciones o intereses ideológicos como frecuentemente sucede en materia laboral. Aspecto que menoscaba la competitividad de nuestras empresas", señala Vicente Pastor vicepresidente de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal).

"Nuestros diputados deben velar a porque los marcos regulatorios aporten seguridad jurídica y la aplicación de las normas no quede al arbitrio de interpretaciones o intereses ideológicos como frecuentemente sucede en materia laboral" Vicente Pastor — Vicepresidente de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal)

"Es fundamental que velen por los intereses del tejido empresarial de nuestra Comunidad, especialmente en sectores clave como el calzado. Para ello, es primordial reducir la burocracia y evitar un marco de sostenibilidad que dañe la viabilidad de nuestras empresas. Y se ha de exigir lo mismo que se exige a los países europeos a los de fuera para evitar una competencia desleal", abunda en la misma línea que los agricultores.

"Desde la industria del calzado, queremos que nuestros eurodiputados sean la voz de la industria en Europa y se hagan eco de nuestras reivindicaciones y propuestas, siempre teniendo en cuenta que la industria zapatera es uno de los principales motores económicos de la Comunidad". También es motor el juguete, aunque en este caso la directiva de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes ha preferido no valorar los resultados de las elecciones europeas y el impacto que pueden tener en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana.

Textil

En el seno de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (Ateval) también preocupa la falta de mano de obra en general que sufre el sector. Su presidente, José Serna, ve más lejano el influjo de la extrema derecha en España, por ejemplo, que en Francia, donde su subida ha llevado al presidente Macron a adelantar las elecciones.

"Necesitamos también el control en las aduanas, que todo lo que es obligatorio para los países europeos sea también para los extranjeros" José Serna — Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (Ateval)

Para el sector demanda de Europa asuntos relacionados con la sostenibilidad, la economía circular, el ecodiseño o el pasaporte digital. "Necesitamos también el control en las aduanas, que todo lo que es obligatorio para los países europeos sea también para los extranjeros", señala también en referencia a terceros países.

Plásticos

La industria alicantina necesita también mano de obra cualificada y formada para poderlos emplear. Ahí entrarían tanto nacionales como inmigrantes regularizados con permiso de trabajo. "A nosotros nos sirve igual quien venga a trabajar pero que esté cualificado, todo en regla y que cumpla la normativa", apunta Héctor Torrente, director de la Asociación de Empresarios de la Foia de Castalla (IBIAE).

Según explica, en el sector del plástico "se necesita personal formado, por tierra, mar y aire. En general los sectores industriales precisamos mano de obra cualificada y todo movimiento de personas puede ser que nos solucionen algo o nos ayude. Lo que más interesa a nivel de Europa tras unas elecciones es que haya una continuidad y un plan claro al cual atenernos, y que no se cambien tras cada legislatura totalmente las reglas del juego".

"En general los sectores industriales preciamos mano de obra cualificada y todo movimiento de personas puede ser que no solucione nada o que nos ayude" Héctor Torrente — Director de la Asociación de Empresarios de la Foia de Castalla (IBIAE)

En su opinión, tampoco hay que demonizar a ninguna formación. "A lo mejor te fías más de algo de centro y al final te pone más normativas y también te afecta. Ahora son todo declaración de intenciones". En todo caso, afirma, los cambios se miran con prudencia, "otra vez la política crea incertidumbre y esto es malo para la economía y los negocios".

Metal

En la misma línea, el presidente de la Federación de Empresarios del Metal de la provincia (FEMPA), Jorge Ibáñez, también admite falta de mano de obra. "Nos interesa que los inmigrantes que puedan entrar se formen y pueden tener trabajo porque hay mucha falta de mano de obra en el sector del metal, de las instalaciones, la electricidad, la fontanería, el aire acondicionado, en los talleres mecánicos...Falta mano de obra profesional y solo lo vamos a obtener cambiando las políticas de formación, y eso va a costar, o dando trabajo a los inmigrantes que tengan ganas de trabajar y de hacerlo bien".

"Falta mano de obra profesional y solo lo vamos a obtener cambiando las políticas de formación, y eso va a costar, o dando trabajo a los inmigrantes que tengan ganas de trabajar y de hacerlo bien" Jorge Ibáñez — Presidente de la Federación de Empresarios del Metal de la provincia (FEMPA)

Sobre el auge de la extrema derecha "es lo que se espera también. La gente joven les está votando porque no encuentran alternativas que les gusten". Si sigue al alza "igual nos perjudica pero si hay trabajo no nos preocupa ni la extrema derecha ni la izquierda porque los resultados empresariales serán buenos". Aun así, le intranquiliza más lo que está pasando en España con las catalanas o la imputación de la esposa del presidente del Gobierno.

Los sectores de la electricidad, el metal o el plástico también precisan mano de obra / Jose Navarro

Patronal

Desde las organizaciones que representan a los empresarios también hay valoraciones. El presidente de la Confederación Empresarial (CEV) en Alicante, Joaquín Pérez, destaca como principal reivindicación empresarial es la reducción de burocracia y "que Europa exija a los países terceros las mismas condiciones para acceder a su mercado que las que nos imponen a nosotros".

"Europa debe exigir a los países terceros las mismas condiciones para acceder a su mercado que las que nos imponen a nosotros" Joaquín Pérez — Presidente de la Confederación Empresarial CEV en Alicante

"Esperamos que los cinco europarlamentarios de la Comunidad Valenciana piensen más en defender nuestros intereses que en las siglas a las que representan. Si fuese así no debería asustarnos el partido del que vengan. Lo que sin duda no nos beneficia es el hecho de que Marián Cano (que iba en las listas) no haya entrado en el europarlamento. Por su amplísimo conocimiento de nuestra provincia y de su tejido productivo hubiese sido muy positivo. No ha sido así, pero no descartamos que en un futuro pueda convertirse en europarlamentaria y defender y explicar los posicionamientos empresariales en Europa", ha señalado.

Cámara de Comercio

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, apunta que “los resultados de las elecciones europeas marcan una tendencia del voto hacia la derecha en toda Europa. A pesar, de la clara victoria del Partido Popular europeo, los dos grandes grupos del parlamento europeo, la derecha y la izquierda deben aliarse en contra de los extremistas y en pro de Europa ya que los extremos, ya sean de derecha o de izquierda no son beneficiosos para nadie”.

"Europa no puede exigir el cumplimiento de normativas a los empresarios europeos y luego ser permisivos con las importaciones que no cumplen esas exigencias" Carlos Baño — Presidente de la Cámara de Comercio de Alicante

"Lo que necesitamos los empresarios del nuevo parlamento europeo es que se reduzca la burocracia y las cargas administrativas. Europa no puede exigir el cumplimiento de normativas a los empresarios europeos y luego ser permisivos con las importaciones que no cumplen esas exigencias; una política industrial competitiva que apoye a los sectores específicos; una mayor defensa de la agricultura y el sector primario para que sean competitivos en un mercado en igualdad de oportunidades frente a terceros países pues con la línea de la actual política agraria común, la agricultura es insostenible; que se apliquen medidas que agilicen la movilidad laboral; y un apoyo a la demanda de la necesidad de un Plan Hidrológico Nacional para España”.

Empresa Familiar

Por último, Maite Antón, presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (Aefa), ha lamentado la baja participación en estas elecciones. "No somos conscientes de lo importante que es Europa y de su grandeza con 27 países independientes", lo que interpreta como una desafección de los ciudadanos con la política.

"Tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene hacia Europa mantener esa conciencia del valor que aportan las empresas familiares en Europa en general y en España en particular" Maite Antón — Presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (Aefa)

Ha recordado que más del 90 % de las empresas de la Comunidad y de la provincia son familiares, por lo que ha defendido su importancia como motor económico y social. "Se trata de que desde la UE se siga defendiendo y apostando por ese bien a preservar. Tenemos que ser conscientes de la importancia y el valor que aportan las empresas familiares en Europa en general y en España en particular, y lógicamente más en la provincia, donde los porcentajes son mayores. Lo importante es que los nuevos eurodiputados tengan esa visión de lo que es nuestra Comunidad al margen del partido al que pertenezcan y que estén en órganos de decisión como el Parlamento europeo".

Suscríbete para seguir leyendo