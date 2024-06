El año en el que casi desaparecen las Hogueras de Alicante: la revista "Festa de Fogueres" recorre el pasado de la Fiesta

Un paso más cerca del inicio de las Hogueras 2024. La presentación de la revista "Festa de Fogueres" marca los pasos hacia los días grandes de la Fiesta que este año contará con su edición más voluminosa. Así, cada ejemplar de esta reconocida publicación contará con más de 500 páginas a través de los cuales se recorrerá parte de la historia de las Hogueras en una revista que este año promete ser mucho más que una recopilación de datos de las distintas comisiones y barracas de la ciudad.

De esta forma, los más de 1.000 ejemplares que se podrán adquirir a partir de este viernes tanto en la Casa de la Festa como en el Corte Ingés, contendrán este año como novedad un apartado dedicado a los presidentes adultos e infantiles de las diferentes hogueras y barracas, un elemento que desapareció durante la década de los 90, y, por primera vez, guarda un espacio dedicado al banderín de la Federació de Fogueres. Además, mantiene el tradicional apartado dedicado a los bocetos de las diferentes hogueras y barracas, las Belleas del Foc y sus damas de Honor, los saludas del alcalde de Alicante, de la concejala de Fiestas y del presidente de la Federació de Fogueres de Sant Joan y una reproducción del cartel oficial de 2024 obra del autor alicantino Ramiro Seva.

Como es habitual, la revista cuenta con un artículo de investigación cuyo autor en esta edición es Armando Parodi, que relata lo ocurrido durante el año 1949 en el que, como ha señalado David Gerona, responsable del área de Cultura de la Federació de Fogueres y coordinador de la obra, "quedaron prohibidas las barracas y casi desaparecieron las Hogueras. Fueron solo 15 las hogueras que pudieron verse en nuestras calles, el número más bajo si no contamos con el año de su nacimiento, y que casi lleva a la desaparición de la Fiesta".

El presidente de la Federació de Fogueres de Sant Joan, David Olivares, ha señalado que en esta edición de la revista "hay mucho que destacar", ya que recopila información fundamental de la Fiesta. "Una cosa que a mí me gusta mucho que están reflejados a modo de guia los presidentes de las comisiones, así visualmente podemos verlos. Es un ejemplar que va a dar mucho que hablar", ha apuntado Olivares.

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha apuntado que la investigación que recoge este ejemplar de la revista "nos sirve para bucear en nuestra propia historia para redescubrir muchas cuestiones interesantes" con materiales inéditos que se extraen de los archivos municipales "Esa asamblea general de la gestora de 1949, donde prácticamente casi revienta la fiesta y desaparece nos permite bucear de nuevo en cosas que pasaron y cosas que traemos a la memoria para seguir conservando una revista que forma parte ya de cualquier biblioteca de cualquier aficionado", ha indicado Barcala.

La portada reproduce la imagen que ha acompañado el conjunto de los actos que ha organizado la Federació de Fogueres, durante este ejercicio y son Lluís Amat, Josep Amand Tomás, José Manuel Lledó y Agustín Medina quienes escriben sobre el artista Muñoz Fructuoso, los foguerers José María Lorente y Vicente Mas, y el barraquer "Pepito El Peinao".

Las Belleas del Foc, Alba Muñoz y Martina Lloret, y sus damas de honor, han sido las primeras en poder consultar el contenido de la revista que este año incluye además 200 fotografias de los premios de 2023 o el texto del pregón que pronunció Encarnita Pascual. Alba Muñoz ha señalado sobre la publicación que "es un claro ejemplo de la cultura que atesora la Fiesta. Permitirá, con el paso de los años, revivir este 2024 como si el tiempo no hubiera pasado". Martina Lloret ha subrayado que "es una auténtica 'joya' para coleccionistas. Solo he podido ver algunas de sus páginas y ya me está encantando".