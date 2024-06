Una paciente de Alicante soporta desde hace un mes grandes dolores por un resto de raíz dental retenido

Una mujer de mediana edad que reside en Alicante, S. M. M., lleva un mes soportando terribles dolores de boca y cabeza después de que se le practicase la extracción de la raíz de una muela en el centro de especialidades de Babel. La intervención tuvo lugar el 14 de mayo pero no salió del todo bien.

La afectada ha presentado una queja en el Servicio de Atención al Paciente del área de salud Alicante-Hospital General en el que describe que le extrajeron una raíz de una muela y pasan las semanas "y sigo con dolores". Este martes se ha levantado con el ojo entrecerrado de la hinchazón, aparte de las insorportables molestias.

"Acudí al centro médico con muchos dolores y me dijeron que queda un trozo de raíz y hasta el día de hoy sigo con dolores", reza en la queja registrada el pasado 7 de junio en la Conselleria de Sanidad; en la que aporta el documento que prueba que se le quedó un "resto radicular dental retenido".

Bolsa de hielo

Estos dolores le imposibilitan hacer vida normal. Además de tomar Nolotil cada ocho horas y Paracetamol, se ve obligada a pasar el día con una bolsa de hielo en el lado derecho de la cara para que le calme ese malestar; y no puede comer con una dieta habitual, solo yogures y alimentos blandos. Además, se hace enjuages con agua y sal, y con un producto que ha comprado en la farmacia.

Cuando la mujer fue de nuevo al centro de especialidades porque los dolores no se le pasaban, pasó por Atención al Paciente y, finalmente, la atendió el odontólogo que le había intervenido. El doctor le pidió una prueba de radiología convencional con carácter preferente que le han de realizar en el Hospital Universitario de Sant Joan. Pese a que al pie de página de la solicitud de pruebas de imagen figura "citar lo antes posible", contactaron con ella este lunes para darle cita para la radiografía ya para el mes de julio.

"Me duele mucho la boca y no puedo dormir. Me vio de nuevo el médico y me ha dejado un trozo de raíz. No hay derecho"

Cara hinchada

Tras la intervención, a la mujer, que es pensionista, se le hinchó la cara. "Desde entonces estoy así, rabiando de dolor. Me duele mucho la boca y no puedo dormir. Me vio de nuevo el médico y me ha dejado un trozo de raíz. No hay derecho", señala la paciente, que quiere hacer público su caso "para que no le ocurra a otra persona".

Aparte de su situación actual está la enorme preocupación que le acarrea la solución pues "me van a tener que abrir (la encía) y tengo la tensión alta. No estoy muy bien de salud. Estoy arrepentida", asegura la mujer, que acudió al dentista de la Seguridad Social a que le quitase la raíz de cara a la colocación en el futuro de un puente o una pieza móvil en el lugar de la muela, que se le rompió hace tiempo.

Solo yogures

"Cuando me pincharon la anestesia se me hinchó la cara como un globo rojo. Me dijeron que me habían tocado una vena y no podía abrir el ojo. No puedo masticar. Estoy a yogures todo el día. Tengo un agujero en el lado derecho de la parte de arriba de la boca donde cabe un dedo y un bultito que duele". Hasta el punto de que se le saltan las lágrimas continuamente.

"Me duele mucho, estoy toda la noche sin dormir, sentada en el sofá. Me ha dicho la chica de la farmacia que si tardan en arreglármelo puedo coger una infección muy gorda" Paciente

A través de conocidos ha acudido a un dentista particular a hacerse una radiografía "y dice que me han pinchado en el nervio y por eso se me ha hinchado la cara, aparte del trozo de raíz que ha dejado. "Me duele mucho, estoy toda la noche sin dormir, sentada en el sofá. Me ha dicho la chica de la farmacia que si tardan en arreglármelo puedo coger una infección muy gorda. No sé qué han hecho conmigo. Me pone preferente en la radiografía y no me llaman. Así se mueren luego las personas y no saben de qué, no hay derecho a estar así rabiando porque el hielo ya no me hace nada", afirma la descontenta paciente.

Suscríbete para seguir leyendo