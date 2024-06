La plaza Gabriel Miró de Alicante salva las jardineras a golpe de "cemento"

Los maceteros de la emblemática plaza Gabriel Miró de Alicante cambian de aspecto. Una actuación de mantenimiento que, sin embargo, no ha llegado a gusto de todos. La intervención sobre los maceteros que se realizó esta semana generó controversia entre los vecinos de la zona, quienes denunciaron que el recubrimiento con cemento realizado sobre los tradicionales azulejos con forma de ola, obra del arquitecto Juan Vidal, es "inapropiado" y "perjudicial" para la conservación del patrimonio histórico de la ciudad.

José Ramón Navarro Vera, urbanista y miembro de la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional de Alicante, ha expresado su preocupación sobre la intervención. "Hemos visto a una brigada que parecía de jardinería arreglando las jardineras de la plaza con algo que aparentaba ser cemento. Me ha dado pena ver cómo tapaban así estos hermosos azulejos, era como ponerles un parche de cemento. Son unos azulejos con forma de ola que son muy bonitos y que son un símbolo de la plaza, incluso en la Asociación de Vecinos lo hemos usado como escudo y que se puede ver en otros edificios de Vidal que están en la ciudad", señaló Navarro Vera.

Para Vera, esta no es la solución que merece un espacio tan emblemático como esta céntrica plaza, a la que desde hace meses le faltan también varias "esferas" ornamentales en algunos postes que decoran las escaleras. "Este espacio requiere una rehabilitación integral que debería actuar sobre todos los elementos de la plaza, no solo en las jardineras. En todas las ciudades hay espacios públicos que representan su esencia, como en el caso de Alicante es la Explanada o la plaza Gabriel Miró en Alicante. Lo que le pasa a este entorno es que sus ficus, aunque espectaculares, impiden que los turistas vean la degradación de la plaza", aclara el urbanista.

No obstante, los vecinos insisten en que la plaza requiere una reparación total que tenga en cuenta la dimensión arquitectónica y la jardinería del lugar, especialmente dado su carácter romántico. "Es una plaza muy bonita, pero su estado actual refleja la relación de la ciudad con su patrimonio. Las pintadas recientes también son un signo de degradación están ligadas a lugares sin uso o sin mantenimiento, ese es el problema de esta ciudad, el mantenimiento", indicó Navarro Vera.

La plaza Gabriel Miró, también conocida por albergar el ficus más grande de España con una copa de hasta 25 metros de diámetro y siete pisos de altura, y la escultura "La Aguadora" de Vicente Bañuls, es un emblema del patrimonio alicantino. Sin embargo, Navarro Vera critica que las intervenciones puntuales realizadas en los últimos años no han abordado el conjunto de la plaza de manera adecuada. "El resultado es bastante discutible. No entiendo por qué cuando se rehabilitó el Ayuntamiento no aprovechó para rehabilitar el conjunto", añadió el urbanista.

Navarro Vera también señaló que la calidad del espacio público influye en la percepción y la educación estética de los ciudadanos. "La calidad del espacio público educa la mirada de los ciudadanos en un sentido o en otro. Esta ciudad no es una ciudad que eduque demasiado", señaló Navarro Vera.

Respuesta municipal

La actuación de mantenimiento ha sido defendida por el Ayuntamiento de Alicante, que sostiene que la reparación de los maceteros y otros elementos de la plaza se enmarca dentro de los contratos de mantenimiento habituales. Desde el consistorio apuntan que se están "reparando algunas jardineras que estaban rotas" dentro del mantenimiento normal, ya que "las brigadas van revisando y cada cierto tiempo se actúa sobre lo que se haya podido estropear", en este caso han estado actuando en "maceteros, las cornisas o los escalones", apuntaron fuentes municipales.

Patrimonio

En cuanto a los elementos más destacados de este céntrico espacio alicantino, Gabriel Miró cuenta con determinadas piezas, como las jardineras y otros elementos arquitectónicos, que fueron diseñadas en las décadas de 1920 y 1930 por el arquitecto Juan Vidal.

La plaza también puede presumir de albergar el ficus más grande del país, con una copa de hasta 25 metros de diámetro y siete pisos de altura.

Además, es el hogar de «La Aguadora» (también llamada «La moza del cántaro»), obra del escultor alicantino Vicente Bañuls, autor también de la conocida Fuente de Levante, en la plaza de los Luceros.