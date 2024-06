«Comprar los Astoria no es algo que tengamos en mente, pero sí trabajamos en otros proyectos»

PREGUNTA: ¿Qué balance hace de este primer año de mandato?

RESPUESTA: Podemos hablar de que los cines Aba6 se van a convertir en un espacio multicultural, de la musealización de Torre Sarrió o la rehabilitación del Teatro Principal. En Juventud trabajamos en políticas como la ayuda para el carnet de conducir o la acreditación de idiomas. Y nuestro compromiso claro, que era crear una Concejalía de Mayores, en la que ya trabajamos con más de 26.000 usuarios.

P: ¿A qué se ha debido el retraso en la reforma del Teatro Principal?

R: En el año 2018, la Generalitat quiso formar parte como propietario del Teatro. Al entrar, ingresó 1,5 millones a cada uno de los propietarios, Ayuntamiento y Banco Sabadell, para la rehabilitación, pero por parte de la intervención municipal se requería un compromiso de pago por parte del Sabadell. Han sido muchas reuniones, pero ya nos lo han mandado.

P: Tras recibir ese compromiso, ¿cuáles son los siguientes pasos?

R: El pliego ya está preparado, ahora ya son puros trámites. Tenemos que licitar el proyecto, la redacción del mismo y luego la ejecución de la obra.

P: ¿Hay alguna fecha para las obras?

R: No lo podemos decir. Sí que decimos que vamos a trabajar desde ya para generar ese crédito.

P: ¿Cómo va a ser la rehabilitación?

R: Será una gran remodelación. Son tres millones, que es una cuantía razonable. Hemos priorizado las butacas que se van a restaurar, el escenario o la iluminación que hoy es manual. En el exterior también se hará una rehabilitación de lo más necesario.

P: ¿Cuánto tiempo estará sin uso?

R: Lo haremos de tal manera que los espectadores no atiendan a ningún perjuicio. Se puede hacer cuando el teatro no esté abierto, por lo menos hay algunos meses en verano que tenemos más disponibilidad para trabajar dentro. Tenemos que ver cómo se organiza. No tenemos fechas concretas, hay que ir viendo los trámites.

P: ¿Siguen planeando comprar a la Generalitat su parte del Teatro?

R: Ahora estamos centrados en la rehabilitación.

P: ¿Le preocupa la opa al Sabadell?

R: Hay muy buena conexión con el Sabadell. Creo que para los tres propietarios, y sobre todo hablo en nombre del Ayuntamiento, era un objetivo inmediato y ya podemos hablar de la rehabilitación del Teatro Principal.

P: El Teatro lleva sin director desde 2019. ¿Para cuándo uno nuevo?

R: No lo tenemos encima de la mesa porque nuestro objetivo es la rehabilitación el Teatro Principal.

P: Un juzgado ha abierto una investigación tras una denuncia sobre presuntas contrataciones irregulares en el Teatro y ha citado a declarar como investigada a la directora en funciones y a usted en calidad de testigo...

R: Ese tema está en manos de la Justicia. Voy de testigo, no voy a dar ningún tipo de declaración al respecto. Confiamos en la Justicia y nada más.

P: ¿Se plantea apartar a María Dolores Padilla por estar investigada?

R: Ahora mismo está en manos de la Justicia y no vamos a entrar al respecto.

P: La Concejalía de Cultura es una de las que han visto reducido su presupuesto, ¿tiene suficiente?

R: Hay presupuesto suficiente. De hecho, hemos organizado actividades nuevas como Alicante Sonora, aumentado las actividades culturales en barrios y en parques y continuamos con el año de Eusebio Sempere y el centenario de Juana Francés.

P: El Consorcio de Museos tiene participación sobre el MACA o Las Cigarreras. ¿Notan diferencias tras el cambio de gobierno de la Generalitat?

R: Hay muy buena conexión entre la Conselleria de Cultura, concretamente, con el Consorcio de Museos. Vamos a tener las exposiciones en las que estábamos interesados.

P: En los cines Aba6, ¿qué tipo de espacio cultural se va a ubicar?

R: Va a ser un espacio multicultural de ensayo y producción para grupos. Contaremos con áreas de danza con música y teatro, con una cineteca para ver cine en familia y un salón de actos. Además, el hall central será un espacio compartido entre artistas donde puedan surgir sinergias. Queremos que estén en funcionamiento en 2025.

P: En campaña electoral prometieron la compra de los Astoria, ¿se han iniciado los trámites?

R: Ahora mismo como tenemos tantos proyectos y tantas cosas por seguir no es algo que tengamos en mente, pero sí trabajamos en otros proyectos de nuevas infraestructuras culturales.

P: ¿Y la Británica?

R: Es de titularidad del Gobierno de España y primero hay que aclarar cuáles son las condiciones de titularidad y de salubridad. Cuando todo esté acabado ya continuaremos.

P: En cuanto a la Feria del Libro, ¿prevé novedades para mejorarla?

R: Los cinco días de feria han sido un acierto y los libreros nos han dado la enhorabuena. Ha sido clave contar con escritores mediáticos como Màxim Huerta, el premio Tusquets, el Azorín o el Premio Nadal. Una de nuestras apuestas era ese 40 % de subvención para las casetas de las librerías y se va a mantener en 2025.

P: Otra de sus áreas es Juventud, ¿que acciones se están llevando a cabo?

R: Tenemos ayudas de acreditación del carnet de conducir, de idiomas y dentro de las actividades del Centro 14 hacemos muchos talleres. Queremos trabajar para todos los jóvenes, también para los que están ingresados en Oncología en el Hospital General, para los que organizamos actividades.

P: Sobre el Centro 14, ¿en qué punto se encuentran las obras?

R: Están prácticamente finalizadas. Estamos esperando el centro de transformación de Iberdrola. Entendemos que en un tiempo no muy lejano podemos inaugurar el Centro 14 que es lo que esperan los jóvenes alicantinos. Va a ser un edificio muy grande donde van a tener cobertura todos los jóvenes y todos los colectivos.

P: En la nueva área de Mayores, ¿en qué están centrados?

R: Estamos trabajando en el envejecimiento activo, hay 19 centros municipales de mayores con más de 26.000 usuarios, hacemos actividades diarias y contamos con más de 100 voluntarios. Queremos combatir la soledad no deseada y este año hemos celebrado la primera convivencia de los centros.

P: Se comprometieron a realizar una planificación de necesidades en estos centros, ¿en qué punto se encuentra?

R: Estamos trabajando con todos los centros, de hecho todos los meses nos reunimos con los presidentes o las juntas directivas para que nos vayan asesorando y pidiendo, y así se van atendiendo las demandas.

P: ¿Hay cifras concretas?

R: Bueno, cifras concretas que tenemos es que trabajamos con ellos día a día y las peticiones las cogemos y trabajamos en los 19 centros de mayores. Por ejemplo, en esta última reunión, lo más importante es que llegaban las Hogueras y querían estar presentes en los desfiles así que hemos llegado a un acuerdo con Federació para que tengan sillas reservadas.

P: ¿Dónde le gustaría dejar sus concejalías en 2027?

R: Quiero ver progreso. Ojalá cuando me vaya podamos tener la rehabilitación del Teatro Principal, el centro multicultural del Aba6, el centro de interpretación de la huerta o la ampliación del MACA. Con el Centro 14, tener actividades para potenciar el talento juvenil y con nuestros mayores darles todo lo que necesitan.

Suscríbete para seguir leyendo