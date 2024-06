"Los médicos residentes de Alicante son muy capaces pero no son de quita y pon"

La sociedad científica que defiende a los médicos de Familia marca a la Conselleria de Sanidad sus líneas rojas en este complicado verano de déficit de facultativosque son la no contratación de egresados, es decir, de recién graduados sin el MIR; y que los residentes de último año, que acaban su formación en septiembre, puedan atender pacientes este verano en los centros de salud de destino bajo la supervisión de un tutor especilista pero nunca con un colaborador docente que no tenga el MIR.

"Es una situación complicada que necesitaba de mucha más previsión, más cohesión entre el gobierno central y el autonómico. No obstante, luego hay que gestionar el día a día", señala Mari Ángeles Medina, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFIC), Mari Ángeles Medina.

Vigilantes

"Opinamos igual que el Consejo Autonómico de Colegios de Médicos. Vamos a dar una oportunidad a este plan de vacaciones, si bien como sociedad cientifica siempre en defensa de nuestra especialidad estaremos vigilantes, porque para nosotros hay determinadas líneas rojas no tanto laboales como formativas y científicas".

La principal es la contratación de médicos recién egresados, de médicos no MIR en general. "No es legal. No estamos a favor porque incuple la normativa. La ciudadanía debe saberlo y apreciarlo; nuestra especialidad no es lo mismo que cero sino un duro examen MIR y una especialidad de cuatro años de formación hospitalaria y en Atención Primaria; y no es lo mismo que no hacerla".

Líneas rojas

La otra línea roja es la formación de los residentes, que este año acaban en septiembre cuando lo habitual es mayo/junio, debido a que empezaron su formación más tarde por la crisis del covid-19.

"Los médicos ya lo hemos demostrado ante situaciones excepcionales y ahí tenemos la pandemia. Seguiremos colaborando pero siempre dentro de unos límites".

En el caso de los residentes, avisa la doctora que representa a la sociedad científica, está en que no pueden asumir trabajo de adjuntos hasta septiembre, que es cuando acabarán de especializarse.

Tutorizados

"Sí pueden estar tutorizados en su centro o en otro del mismo departamento, cumpliéndose las garantías de su formación. No nos queda otra que aceptar la medida excepcional que se propone de movilidad, propia e imaginativa de esta Conselleria de Sanidad, porque al fin y al cabo los residentes a estas alturas de su formación son muy capaces pero necesitamos ver que no somos de quita y pon, que la formación es seria y necesaria; y no se pueden hacer rebajas en esto".

Al respecto, la doctora señala que no están de acuerdo en que se les habilite para asitir; "pero con supervisión pueden colaborar, como la mayoría ya lo hicieron antes de incorporarse como residentes porque muchos ya trabajaron en Primaria o como rastreadores. Son esta generación de residentes que les ha tocado a la entrada y a la salida estas polémicas. Como sociedad científica tenemos que velar por su formación íntegra, que nuestra especialidad no se vea inferior a las demás, sino lo contrario. Que todo sirva para demostrar que somos absolutamente imprescidibles y que con más tiempo se tomen medidas para fidelizar y potenciar a los médicos de Familia ya la Atención Primaria", apunta.

Movilidad

Sobre la movilidad de los residentes, señala que donde vayan tiene que haber un tutor que sea MIR. "No nos sirve la figura del colaborador docente que no sea MIR. No nos sirve que estén acreditados como colaborador docente si no son MIR. Porque si no son MIR es cero. Un no MIR no puede tutorizar a un MIR. Es de cajón. Esta es otra gran línea roja".

Según alerta esta sociedad científica, los residentes se están encontrando con que llegan a las guardias extrahospitalarias en los puntos de atención de urgencias de los centros de salud (PAC o PAS) cuando les toca "y se encuentran colaboradores docentes no MIR".

"Esta situación está denunciada a la unidad docente de Alicante donde nos dicen que es normal, que son los coordinadores quienes acreditan a los colaboradores docentes. Pero esta figura no es legal, todos los colaboradores docentes pueden ser no tutores, pero sí tienen que ser MIR, tiene que ser médicos de familia. Estamos en en rotundo desacuerdo con la unidad docente de Alicante. Un no MIR no puede tutorizar a un MIR ni en las guardias ni ahora en la movilidad". Esta situación se ha comunicado incluso a la sociedad científica de médicos de Familia a nivel estatal.

