Los alicantinos califican de "injusto" el nuevo compromiso de puntualidad de Renfe

"Injusto" y una "penalización" al usuario por la "aparición de competencia". Así describen los alicantinos que este jueves se encontraban esperando su viaje en la Estación de Alicante el cambio en las condiciones del compromiso de puntualidad que Renfe anunciaba esta semana sus usuarios. De esta forma, la compañía quiere asegurar que su modelo de indemnizaciones siga siendo "ventajoso para el viajero" aunque está nueva política, que entrará en vigor el próximo 1 julio, supone que un retraso igual o superior a 60 minutos implicará la devolución del 50% del billete mientras que si la demora supera los 90 minutos, la devolución será del 100% del importe del billete.

Un cambio que no ha gustado a los usuarios, ya que, tal y como está establecido el compromiso actualmente, la devolución total del coste del billete se produce cuando el retraso es por demoras de 30 minutos. "Lo hemos escuchado y la verdad es que nos parece terrible. Lo que creemos es que se quieren quedar con el dinero, es muy injusto para el pasajero que hagan cosas así", indica Mariana Montoya, una usuaria que viajaba desde Alicante a Barcelona.

Y es que la mayoría de los viajeros que este jueves se disponían a coger un tren desde Alicante ya conocían el anuncio porque les había "pillado por sorpresa". "Cuando lo vimos no lo podíamos creer. Aquí parece que no se regala nada, en esta estación incluso hace falta un euro para usar el aseo. Es evidente que cada vez quieren dar menos a los usuarios, no hacen más que predicar y luego a cobrar", señala María Luisa Pérez.

Como ella, Faustino Clement apunta a que el cambio podría deberse a que "no les va bien". "Parece que últimamente tienen muchas averías y que son muchas las personas que les exigían que les devolvieran el dinero. Tienen que ahorrar de alguna parte, tampoco me parecía bien que devolvieran el dinero por nada, pero antes llegaban siempre puntuales y no hay manera", afirma Clement.

"Creo que es por la competencia, tienen que sobrevivir de cualquier manera", señala Filo Martínez, una usuaria que viajaba a Madrid en tren. "Hay otra cosa que tiene esto y es que mucha gente desconoce que pueden pedir las reclamaciones y algunos no lo hacen porque no saben meterse en Internet o usar al App y no tiene quien le ayude. Muchas personas con tal de no meterse en un follón no lo van a hacer porque no lo entiende, es un problema generacional".

Por su parte, Juan Miguel Soler, un viajero que por primera vez utilizaba una de las nuevas compañías para su viaje en alta velocidad afirma que es algo que hacen porque les compensa. "Nadie da duros por pesetas, ahora Renfe entiende que tiene una competencia que ofrece a los usuarios otras cosas o más ventajas y tienen que asumirlo", destaca Soler.

Una medida que la usuaria Isabel García también califica como: "injusta, porque para cobrar bien que son rápidos. Tendrían que ser más amables con el pasajero, pero solo miran por ellos y al final, si hacen esto, pues tendremos que pasar por ahí. Parece que no somos nadie y si haces una reclamación no te hacen caso, la echan al cajón".

A la hora de cobrar estas indemnizaciones si el viajero elige hacerlo en puntos del programa de fidelización de la tarjeta Más Renfe, los nuevos con los nuevos puntos "Renfecitos", obtendrá un reembolso del 200 % en puntos sobre el importe a indemnizar. Si desea que la devolución sea en un vale de compra para otro billete de tren, el cliente tendrá derecho a un reembolso equivalente al 150 % en euros sobre el importe a indemnizar. Finalmente, si se solicita la indemnización en efectivo o tarjeta de crédito, el solicitante recibirá el reembolso del 50% del importe del billete en el caso de un retraso de 60 minutos y del 100 % si supera los 90.

