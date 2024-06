Barcala abre la puerta a construir una réplica de la fuente de Luceros en Alicante con materiales más resistentes

"Que no quepa la más mínima duda: tarde o temprano lo abordaremos". Así se ha pronunciado este jueves el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), sobre la posibilidad de construir una réplica de la fuente de Luceros con materiales más resistentes. El regidor alicantino abre la puerta a esta opción después de que el monumento del escultor alicantino Daniel Bañuls presente numerosas grietas solo dos años después de su última restauración. Hasta la fecha, el monumento datado de 1930 ha sido rehabilitado en tres ocasiones.

El dirigente popular ha asegurado que, según los técnicos municipales, los desperfectos que presenta actualmente la fuente de Levante "son cuestiones puntuales y absolutamente normales. Dicen que no hay motivo de preocupación". Por ello, Barcala ha tratado de restar importancia al deterioro de uno de los iconos de la ciudad y ha apuntado que "como todos los materiales, va sufriendo su desgaste". Además, el alcalde ha recordado que los trabajos de rehabilitación, que se concluyeron en diciembre de 2021, "siempre dejan cicatrices".

¿Una réplica?

Preguntado por la posibilidad de construir una réplica de la obra de Bañuls (elaborada originalmente con una mezcla de cemento y polvo de mármol) con otros materiales más resistentes, el alcalde ha incidido en que parte de la historia de la fuente es su "argamasa de baja calidad" y ha defendido que el valor del monumento es "es su diseño y no sus materiales", al contrario de lo que pueda ocurrir con obras como el David de Miguel Ángel, según ha apuntado. Por ello, el líder popular afirma que el Ayuntamiento dispone de los moldes para poder realizar dicha réplica.

Una decisión que se tomará en un futuro. Según Barcala, será concretamente "cuando veamos que es necesario o que seguir reparando no tiene sentido se puede rehacer con materiales más modernos y adecuados que resistan mejor el paso de los años, la humedad, el tráfico y las inclemencias del tiempo". Eso sí, aunque aún no precisa cuándo, el alcalde deja clara su postura: "Que no quepa la más mínima duda de que, tarde o temprano, a lo largo del tiempo, lo abordaremos".

Reparación

Tras las grietas y los desperfectos acumulados por la fuente que publicó INFORMACIÓN, los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante han reclamado al equipo de gobierno que actúe sobre el monumento.

La portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, sostiene que el ejecutivo de Barcala "es el responsable de garantizar el estado de conservación del patrimonio de la ciudad", por lo que considera que "para evitar que el desgaste del conjunto escultórico acabe produciendo daños irreparables, se deben de aumentar los sistemas de control con tal de anticiparse a posibles afecciones que pueden acarrear graves consecuencias".

La socialista destaca que "cualquier elemento patrimonial necesita de un cuidado exquisito por parte del Ayuntamiento" y asegura que la fuente de Levante "no es el único elemento patrimonial de la ciudad que sufre la falta de respuesta del Ayuntamiento: la muralla de la ciudad, el castillo de San Fernando o incluso la plaza Gabriel Miró presentan un estado lamentable por la falta de inversión del gobierno del PP y su nula planificación", ha indicado Amorós.

También a Vox, el socio preferente del PP, le preocupa que el daño del monumento pueda acrecentarse, por lo que su portavoz, Carmen Robledillo, cree que "lo más oportuno es que se hagan restauraciones periódicas todos los años para evitar que el problema vaya aumentando y, por supuesto, que se proteja como todos los años" durante las fiestas de Hogueras.

Eso sí, sobre el debate de si las mascletás deben dispararse o no desde la céntrica plaza alicantina, los de Abascal creen que se trata de "una polémica inexistente promovida por aquellos que luego pegan codazos para ver las mascletás en la zona reservada, cuando lo cierto es que el tema quedó resuelto a través de la sentencia que estableció que las grietas no se pueden atribuir directamente a las mascletás sino más bien a otros factores como puede ser el paso del tranvía en subterráneo o la misma composición y tipología del monumento".

Por otro lado, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, insiste en la necesidad de disponer de un plan anual de mantenimiento y conservación que sea específico para la fuente y la plaza de Luceros, "sabiendo los problemas constantes por la peculiaridad de la misma". Mas, que fue señalado el pasado año por acudir a la zona VIP de las mascletás después de pedir repetidamente que se eliminasen de Luceros, cree que una vez pasen las fiestas se debe "iniciar un debate amplio con todos los sectores implicados, para estudiar alternativas a los eventos en torno a la plaza".

Por su parte, desde Esquerra Unida - Podemos, insisten en que han solicitado a la Concejalía de Cultura todos los informes disponibles para conocer cómo afectan los disparos pirotécnicos a la fuente de Luceros. Sin embargo, su portavoz, Manolo Copé, critica la negativa del equipo de gobierno a facilitar dicha información: "Hemos tenido que volver a recurrir al Sindic para intentar poder acceder a esos datos y disponer de elementos para valorar la afectación real. Siempre lo hemos dicho y lo mantenemos: fiesta y patrimonio son compatibles. mascletás sí, pero no en Luceros".

En este sentido, Copé defiende que "se ha demostrado que hay otras ubicaciones en la ciudad mucho más óptimas para la realización" de estos eventos y recuerda que ya se celebran "en otros emplazamientos que no dañan el patrimonio". Por todo ello, considera que es necesario abrir "un debate sereno" que cuente con la voz de todas las partes implicadas.

