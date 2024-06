El catedrático de la UA Javier García Martínez es nombrado finalista para el Avance Científico del Año

El catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante (UA), Javier García Martínez, acaba de ser nombrado finalista de los prestigiosos premios Falling Walls Science Breakthroughs of the Year 2024 al Avance Científico del Año. Se trata de un premio internacional, organizado por Falling Walls, al que se han presentado más de 1.100 nominaciones de más de 300 instituciones diferentes.

La candidatura de García Martínez en el área de ciencias físicas reconoce su investigación en el desarrollo y comercialización de catalizadores nanoestructurados. En concreto, sus contribuciones a la nanocatálisis y al desarrollo de técnicas de reconocimiento y autoensamblaje molecular que permiten reducir significativamente las limitaciones difusionales de los principales catalizadores comerciales. Sus descubrimientos se utilizan en laboratorios de todo el mundo para preparar catalizadores avanzados y se aplican comercialmente reduciendo las emisiones de importantes procesos industriales.

En 2009, el catedrático de la UA fundó Rive Technology, una empresa que ha transformado uno de los procesos industriales más importantes, el craqueo catalítico (es un proceso de la refinación del petróleo). Rive Technology fue adquirida recientemente por W.R. Grace, la empresa líder del sector. Cada año se producen 800 mil toneladas de catalizador de craqueo. Gracias al uso de la tecnología desarrollada por García Martínez, se ahorran más de miles de toneladas de CO2 al año. Sus catalizadores se usan también en la producción de biocombustibles y en la fabricación sostenible de intermedios farmacéuticos.

La universidad de Alicante / Jose Navarro

Palmarés

Su trayectoria en la transferencia de tecnología ha sido reconocida con algunos de los premios más importantes. Por ejemplo, la American Chemical Society, le ha concedido su premio al mejor emprendedor en EEUU, el prestigioso Kathryn C. Hach Award for Entrepreneurial Success. Asimismo, fue el primer español que recibió el Emerging Researcher Award y el European Young Chemist Award. La Asociación de Científicos Españoles en los Estados Unidos (ECUSA) le concedió el Premio a la Mejor Innovación en los EE.UU. y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) el Premio TR35 Innovator of the Year. En España, recibió en 2014 el Premio Rey Jaime I y en 2018 la placa de honor de la Asociación Española de Científicos. Su destacada actividad en la transferencia de tecnología acaba de ser reconocida por el Gobierno de España con el Premio Nacional de Investigación “Juan de la Cierva”.

Después de la primera ronda del proceso de selección, los finalistas están un paso más cerca de convertirse en el Avance Científico del Año, que se celebrará en la Cumbre Científica Falling Walls del 7 al 9 de noviembre de 2024 en Berlín.

Próximamente, los jurados evaluarán todas las solicitudes finalistas según los criterios de selección y elegirán a los 10 ganadores. Los ganadores se anunciarán a mediados de agosto.

Sobre Falling Walls

Falling Walls es una plataforma global que conecta la ciencia, la industria y la sociedad con el objetivo de dar forma al futuro de la humanidad mediante ideas y descubrimientos orientados al impacto, impulsados por una dedicación compartida para crear avances a través de fronteras y disciplina.

Falling Walls Lab, que se celebrará en Berlín del 7 al 10 de noviembre, es parte de la conferencia y plataforma Falling Walls, un evento que celebra los avances de la ciencia, el arte, la política y los negocios, en todas sus disciplinas y aplicaciones.

Es una oportunidad para que los mejores científicos de todo el mundo presenten innovaciones disruptivas que den respuesta a desafíos actuales en ámbitos tales como energía, pobreza, medio ambiente o salud.

Este evento está inspirado en uno de los acontecimientos que ha cambiado el mundo: la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Falling Walls muestra el impacto positivo que tienen en la ciencia y en la sociedad todos los proyectos e ideas presentadas, intentando responder a la pregunta: ¿Qué muros caerán a partir de ahora?

Sobre Javier García Martínez

Catedrático de Química Inorgánica y director del Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la Universidad de Alicante donde ha desarrollado una extensa labor docente e investigadora en nanomateriales y en su aplicación en el sector energético.

Presidente de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada para el bienio 2022-2023. Esta organización gobierna la química mundial y decide sobre nomenclatura química, terminología, métodos normalizados para la medida, masas atómicas y la tabla periódica.

Fundador de la empresa de base tecnológica Rive Technology, que comercializa la tecnología que desarrolló durante su estancia postdoctoral Fulbright en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Los catalizadores desarrollados por el catedrático de la UA se utilizan en varias refinerías aumentando sensiblemente la eficiencia del proceso y reduciendo las emisiones de CO2.

Por su trayectoria en la transferencia de tecnología, en 2023 ha recibido el Premio Nacional de Investigación “Juan de la Cierva” y en junio de 2014, le fue otorgado el Premio Rey Jaime I en su categoría de Nuevas Tecnologías. Desde 2015 es el primer español en recibir el Premio al Investigador Emergente de la de la American Chemical Society. Además, en verano de 2017, fue reconocido por la misma organización como el mejor emprendedor de EEUU en el sector químico. García Martínez es Honorary Fellow de la Royal Society of Chemistry, Fellow del Consejo Mundial de Ciencia y el primer español Fellow de la American Chemical Society. Javier García Martínez es doctor honoris causa por la universidad de La Rioja y Premio Nacional de Investigación “Juan de la Cierva” de 2023.