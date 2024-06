Euforia contenida por la vía verde en la Albufereta de Alicante

Alicante ha estrenado de manera oficiosa este viernes su nueva zona ciclopeatonal. Con la apertura al público de la vía verde de la Cantera, la ciudad pasa a contar con una ruta que transforma el antiguo trazado de los túneles del Trenet en un corredor peatonal que destaca por su valor histórico. Un cambio que destacan los vecinos y las asociaciones ciclistas de manera positiva, pero del que remarcan que todavía queda mucho por hacer, en especial para comunicar la recién abierta vía verde tanto con el centro de la ciudad como con el resto de la Albufereta.

Pedro Raigal, portavoz de Alacant en Bici, celebra la inauguración, pero sostiene esta reivindicación compartida con los vecinos: "Es una celebración, claro. Cuando la asociación se creó en 2005, una de nuestras primeras reivindicaciones fue el carril bici litoral. Ya empezamos entonces a mandar escritos al Consell para que lo considerara. Lo malo es que la vía verde sigue algo aislada".

Rafael Pinilla, portavoz de la asociación de vecinos SOS Albufereta, sostiene una opinión similar: "No hay separación entre el tráfico de ciclistas y peatones. La nueva vía verde está desconectada del centro para quienes se desplazan en bicicleta. Es lamentable que esta mejora se haya llevado a cabo sin la participación de los vecinos. Con una simple consulta, se podrían haber evitado algunos problemas". El portavoz vecinal subraya que "hay un tramo en el que peatones y coches comparten el mismo espacio, lo cual es peligroso. Además, existe un apeadero que se podría haber eliminado". En este sentido, lamenta que no haya habido más coordinación entre el gobierno local y el autonómico.

Entre los vecinos, las opiniones son similares. En general, hay satisfacción por la apertura del tramo, aunque también hay voces críticas que reclaman que se complete el itinerario ciclista. "La verdad es que está precioso, nos gusta mucho. De cómo estaba a cómo está, fenomenal. La gente está pasando así que fenomenal", subraya Beatriz Gonzalo. Francisco Santamaría, otro vecino, añade: "En enero ya vimos que estaba en construcción y nos parece una maravilla. También, como somos ciclistas, compartirlo con la gente y con la bici nos parece estupendo".

Por otro lado, María José Poveda, también vecina, apunta: "Había que darle uso a esta zona. Al principio nos pareció extraño el compartir bicis y peatones, pero ahora estamos paseando y no hay problema. Había que darle un poco de vida a esta zona tan preciosa". Ignacio Ferreiro, sin embargo, señala algunas áreas de mejora: "El tramo me parece muy bien, y más a la orilla del mar. Sí me parece que en ningún momento hay ninguna sombra. El mayor inconveniente es que ni tiene continuidad en la Albufereta ni hacia el centro de la ciudad".

