Inteligencia artificial para ayudar al diagnóstico y evitar errores en la medicación

La Inteligencia artificial puede ayudar en el diagnóstico de patologías y evitar errores en la medicación. Este es uno de los usos principales que trae la digitalización del sistema sanitario, que no obstante aún es escasa y desigual pese a sus grandes posibilidades, con una baja implementación y con un largo camino por recorrer para ayudar a la Sanidad.

Así lo afirma Juli Climent, responsable de Inteligencia Artificial en Asho, empresa comprometida con el sector y especializada en ofrecer servicios profesionales con valor añadido en los sistemas de información hospitalarios, ponente que abrirá esta tarde el III Congreso de Técnicos Superiores Sanitarios que se celebra hasta mañana sábado en el Palacio de Congresos del Colegio Oficial de Médicos con el lema "Inteligencia Artificial y últimos avances en tecnología médica".

40 aniversario

El encuentro está organizado por el colegio profesional en la Comunidad Valenciana en conmemoración del 40 aniversario de la promulgación de la Orden MinisterIal del 14 de junio de 1984 que reconocía oficialmente las funciones de los técnicos superiores sanitarios, y contempla cursos en las especialidades de Laboratorio Clínico y Biomédico, Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Documentación y Administración Sanitaria, Radioterapia y Audiología Protésica.

La intervención inaugural, titulada "Inteligencia artificial. Aplicación en el ámbito sanitario", aborda el rol que puede adoptar esta ciencia de la computación en el contexto actual, centrado en el dato, que es lo que añade valor a los profesionales del sector de la salud.

Volúmenes de datos

Así, Climent explica que la inteligencia artificial, que engloba la visión por computadora, los datos tabulares o el texto, permite hacer extracciones de datos tanto en texto como en imagen, entre otros formatos, para poder ayudar a los profesionales sanitarios, tanto los asistenciales, como los que se dedican a asuntos de gerencia, a la hora de tener más información disponible. Esta herramienta ayuda a extraer información: si no existiera, se quedaría siempre desestructurada y no se podría sacar provecho de ella. Así, la inteligencia artificial permite manejar volúmenes cada vez más grandes de datos que de otra manera se quedarían sin utilizar, se perderían.

El especialista en texto digital destaca el gran volumen de información no estructurada que manejan los hospitales y centros de salud, desde informes de anatomía patológica a partes de alta, "y si no está estructurada se queda a perder". Su ordenación tiene utilidad en la seguridad del paciente evitando, por ejemplo, errores en la medicación.

Es el caso de pacientes que, ante una determinada patología, tenían un tratamiento y que superaron la enfermedad pero por algún tipo de error continúan tomándola. "Se le una medicación a una persona que no la necesita. Esto se podría evitar utilizando inteligencia artificial en textos para extraer toda esa información y poder establecer un sistema de alarmas y avisos".

Otro detalle del uso de inteligencia artificial en Radiología en Alicante / Pilar Cortés

Radiología

El experto destaca las numerosas aplicaciones de ayuda al diagnóstico, "funciona muy bien en determinados ámbitos como Radiología".

Asimismo, afirma que la inteligencia artificial puede ayudar a agilizar la gestión del día a día en los médicos, a resumir, a generar, a extraer determinada información. "Por ejemplo cuando un médico necesita ver todo el historial de un paciente para disponer de la información que necesita". Con un sistema de algoritmos, lo puede hacer de una manera mucho más rápida y enfocada a las necesidades que tiene para resolver los problemas en su ámbito pues "se entrenaría (a la tecnología) de manera específica para aquellos casos en los que el médico nos exija una respuesta. Puede ayudar a agilizar el sistema sanitario, desde la práctica clínica a la gestión".

"Me dedico a la codificación clínica. Hago inteligencia artificial con un montón de informes y con codificadores que están leyéndolos. Puede ayudar a todos los procesos de facturación del hospital o prever dónde puede haber problemas con la seguridad del paciente, primero analizando en el histórico y después entrenando al algoritmo para que nos ayude", abunda el experto.

Para mejorar

En cuanto a las aplicaciones en el sistema sanitario, señala que la implementación es muy desigual. "Algunos hospitales están en mayor o menor medida preparados para recibir estos avances en función de cómo de digitalizados estén. También hay determinados en los que el caso de uso no está muy claro, no saben lo que se necesita para su gestión práctica porque no se han hecho las preguntas hasta ahora aunque se las harán pronto porque están viendo que otros hospitales la están utilizando para mejorar".

En cuanto a la cuestión cultural, considera que todavía hay que hacer mucha pedagogía de que la inteligencia artificial no va a sustituir a nadie sino ayudar a todas las personas que están en el sistema de salud. "Son muchas cosas las que hacen que no se haya implantado todavía en todos los sitios pero sí que hay determinadas herramientas que están lo están y otras en pruebas en distintos hospitales como piloto".

"Los hospitales grandes tienen más instrumentos, pero nos hemos encontrado que algunos comarcales han apostado fuertemente", apunta Climent.

No obstante, la adopción de las nuevas tecnologías siempre es muy dispar. "Hay gente que es pionera y otra que hasta que no lo ve claro porque es testigo de casos de uso en los que está funcionando bien no se atreve a implantarlo, que también es legítimo. Hay un montón de tecnologías distintas y cada una en su fase. La inteligencia artificial es tanto texto como imagen. De momento la implementación es baja para todo lo que se puede hacer. Queda mucho camino".

Este sábado

Mañana sábado se abordarán en el congreso cuestiones como la situación actual del colectivo de coordinadores técnicos superiores sanitarios, las titulaciones de grado universitario, los procedimientos técnicos y fabricación de células CAR-T; o las funciones profesionales de los técnicos sanitarios superiores en 40 años de legislación e intrusismo profesional.

Las autoridades que se esperan este viernes a la apertura del congreso son: secretario Autonómico de la Conselleria de Sanidad, Francisco Ponce; presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante: Herman Schwarz; diputada y portavoz de Sanidad de Vox en las Cortes, Ana Vega; la doctora Nadia Picazo, en representación de la Sociedad de Radiología de la Comunidad Valenciana; la doctora María José Muñoz Ballester en representación de la Sociedad Médica de Médicos de Familia; el doctor Luis Mena, director Médico del Hospital General de Alicante; y Juan Felipe Rodriguez, presidente del Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunidad Valenciana.

