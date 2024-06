La mejor «coca amb tonyina» de Alicante, la de Panadería Castell de San Blas

Alicante ya conoce la mejor «coca amb tonyina» del 2024, justo a las puertas de las Hogueras. La Panadería Castell, de San Blas, se ha hecho con el reconocimiento en el I Concurso de Coca amb Tonyina organizado por INFORMACIÓN. En el certamen, al que se han sumado el Gremio de Panaderos y Pasteleros de la provincia de Alicante y Facpyme, han participado un total de 22 hornos y panaderías. Los establecimientos han apostado por basar sus elaboraciones en la receta tradicional, donde las diferencias se han encontrado, sobre todo, en aspectos como el crujiente de la masa, la cantidad de relleno, la potencia de sabor y el aroma.

El miembro del jurado Pepe Gómez, del restaurante Racó del Pla, valorando una de las elaboraciones presentadas. | RAFA ARJONES / ALEJANDROJ.FUENTES

El jurado, formado por diferentes expertos del mundo gastronómico, ha escogido a través de una cata a ciegas a los ganadores del concurso. Tras el primer premio, el segundo lugar ha sido para El Castell (C/ Miriam Blasco, Playa de San Juan) y el tercero para Panadería Bravo (C/ Asturias, La Florida). En cuanto a la categoría «Sin gluten», el horno Better Pan (Av. Goleta, Playa de San Juan).

A la izquierda, la Bellea del Foc, Alba Muñoz, en el stand de Anís Tenis. A la derecha, los miembros del jurado, antes de iniciar la cata de las 24 cocas presentadas al certamen. | RAFA ARJONES / ALEJANDROJ.FUENTES

Los ganadores han recibido una placa otorgada por INFORMACIÓN, Menjars de la Terra, Facpyme y el Gremio, que les acredita como los hornos que realizan las mejores cocas de Alicante a las puertas de las Hogueras, la fecha por excelencia en la que se consume esta joya de la gastronomía alicantina. Además, gracias a la colaboración de Harinas La Encarnación y Joaquín Marín Distribuciones, los tres primeros clasificados han obtenido 500, 300 y 200 kilos de harina cada uno, respectivamente, además de cinco kilos de troncos de atún, al igual que el vencedor de la categoría sin gluten.

La mejor «coca amb tonyina», la de Panadería Castell de San Blas | RAFA ARJONES / ALEJANDROJ.FUENTES

Para la cata y deliberación del jurado, los participantes han hecho entrega de sus elaboraciones en las instalaciones de INFORMACIÓN, donde los jueces han valorado individualmente cada una de las 24 cocas. Una degustación acompañada de uno de los ingredientes fundamentales de la receta tradicional, el anís, gracias a la colaboración de Anís Tenis, que ha montado un completo stand en las instalaciones del diario durante la cata.

Vero y Silvia, de Panadería Castell, celebrando el primer premio en el certamen de «coca amb tonyina». / RAFA ARJONES

Los miembros del jurado en esta primera edición han sido: Francisco J. Bernabé (Menjars de la Terra de INFORMACIÓN); María del Carmen Sánchez (Facpyme); Feliciano López (Gremio de Panaderos y Pasteleros); Alba Muñoz (Bellea del Foc); Ángeles Ruiz (periodista gastronómica); Pepe Gómez (restaurante Racó del Pla); Carlos Corredor (periodista gastronómico); Elena Vidal (influencer @alicantestreetstyle) y Gisela Navalón.