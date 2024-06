"Quiero dedicarme a la investigación o doctorarme y dar clases en la Universidad"

Es el alumno de Selectividad más brillante de la provincia. Víctor Mula Navarro, estudiante del IES Gabriel Miró de Orihuela ha sacado un 9,82 de nota en Selectividad, una excelente calificación que todavía ha sido mejor en Bachillerato donde ha obtenido un 10, con lo que su media es de un 9,92. Estos son sus planes de futuro.

¿Cómo ha recibido la noticia?

Estoy muy contento porque han sido semanas de mucho trabajo. Es muy gratificante haber sacado estas notas.

¿Cómo se ha preparado para lograr tan buenos resultados?

Desde que terminamos el curso, me dediqué durante tres semanas de forma intensiva a estudiar unas siete horas al día, aunque en abril ya me puse a tocar contenidos del primer trimestre que estaban más oxidados. He realizado pruebas de otros años y de otras comunidades para prepararme. Siempre he buscado hueco para hacer deporte, aunque la última semana fui más apretado.

¿Qué le gustaría estudiar y dónde?

Me gustaría entrar en un doble grado de Física y Matemáticas. No he querido ver ninguna universidad en concreto hasta saber la cifra exacta de mis notas para poder elegir. Hoy mismo veré universidades, pero por cercanía, barajo quedarme en Alicante o ir a Murcia.

¿A qué le gustaría dedicarse?

Quiero dedicarme a la investigación en el campo de la física o doctorarme e impartir clases en la universidad. Si me decanto por la investigación, me gustaría centrarme en la física de partículas para ver los avances que se pueden hacer y descubrir.

¿Por qué este campo especialmente?

Porque me parece que es algo de lo que sabemos tanto, pero que se sabe tan poco a la misma vez, que me gustaría estar en primera línea haciendo los avances yo mismo. Además, es un campo que me parece muy interesante viendo la naturaleza de las teorías que propone y el impacto que tienen en otras ramas de la física y demás disciplinas.

Selectividad en la Universidad de Alicante / Jose Navarro

undefined

¿Qué le ha parecido la Selectividad en general?

Son exámenes adecuados al nivel que tenemos los alumnos, ni muy sencillos, ni muy exigentes. Siempre hay preguntas más rebuscadas que otras, pero la considero acorde al nivel de lo estudiado en clase. El examen de física lo vi muy sencillo y el más complicado, en mi opinión, estaba entre matemáticas y castellano.

¿Qué le pareció el examen de Matemáticas que hizo llorar a muchos alumnos? ¿Qué nota ha sacado?

Tenía sus partes más difíciles con dos bloques más rebuscados y los otros dos más accesibles. Yo conseguí buscar ejercicios en los que me sentía cómodo y me salió bastante bien. He sacado un diez.

¿Qué consejos le da a los estudiantes que se examinen de Selectividad el año que viene?

Que se lo tomen con tiempo, que practiquen mucho y que no se pongan nerviosos por ser el primer año de ese nuevo modelo. También les recomiendo que confíen en sus habilidades y en sus capacidades.

¿Cómo ve el futuro de los jóvenes?

Siempre es esperanzador, creo que tenemos muchas oportunidades para sacar el país adelante como lo han hecho todos.

Suscríbete para seguir leyendo