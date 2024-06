Sergio Cánovas Rico, el alicantino que llena auditorios prometiendo libertad financiera: "su" riqueza eres tú

"Si quieres ganar más que un ministro trabajando menos que un bombero y teniendo más vacaciones que un profesor (...) haz clic en el botón e inscríbete". Sergio Cánovas Rico, un coach de Alicante que se autoproclama como "el mayor referente del desarrollo personal y financiero de habla hispana", ha captado la atención de decenas de miles de personas en España y otros países latinoamericanos con sus promesas de libertad financiera y riqueza personal.

Una de las estrategias más notorias de Cánovas es su evento "Tu Riqueza Eres Tú", para el que en marzo del año pasado alquiló durante tres días las instalaciones de Terra Mítica.

Las entradas variaban desde 111 euros más IVA para la modalidad presencial básica hasta 888 euros más IVA para la opción exclusiva. Con más de 2.550 inscritos en ese encuentro, se estima que pudo generarle más de 312.000 euros.

Hasta 11.000 personas, según la organización, pagaron por verle en otro evento celebrado en el Palacio de Vistalegre de Madrid el pasado abril. El próximo mes de julio espera batir esa afluencia (habla de más de 33.000 asistentes entre presenciales y online) en otro encuentro en el WiZink Center de Madrid durante tres días, aunque para esta cita ha comenzado a bajar notablemente los precios de las localidades (33 euros la más barata).

"La efectividad de estos eventos se basa en estudios y métodos respaldados por la ciencia", asegura en su web oficial.

Sin embargo, su historial y métodos han generado controversia y sospechas. ¿Quién es realmente Sergio Cánovas Rico? ¿Son sus prácticas legítimas, son pura charlatanería o pueden llegar a ser fraudulentas?

Pasado vinculado a Zoe

En su biografía, Sergio Cánovas Rico, de 42 años y con quien este diario ha intentado contactar sin éxito, explica sus "humildes" orígenes alicantinos: "Sin proceder de una familia adinerada ni influyente, siendo huérfano de padre y sin tener estudios académicos, conseguí convertirme en uno de los mejores vendedores de España con solo 25 años, pasando a ser el director comercial de una multinacional y recibiendo varios galardones".

"Durante los últimos 11 años, he liderado más de 500 eventos formativos de alto impacto, inspirando a miles de personas a nivel nacional e internacional", añade.

Sergio Cánovas utiliza tácticas comunes entre aquellos que prometen libertad financiera, como eventos motivacionales y la venta de productos caros.

Los patrones de su marketing se asemejan a los de Generación Zoe, una conocida estafa piramidal internacional (Netflix estrenó el pasado 23 de mayo un documental sobre el caso) a la que, de hecho, llegó a estar ligado.

El alicantino promete transformar vidas mediante técnicas de coaching, meditación y dinámicas de alto impacto.

El próximo mes de septiembre anuncia dos eventos en Alicante, "Descubre tu Mensaje y Vive de ello" y "El Reencuentro con tu Ser y tu Alma", a razón de 3.091 y 3.766 euros por matrícula, respectivamente.

Trayectoria y empresas

Cánovas se presenta como un exitoso emprendedor y coach con más de 20 años en el sector del desarrollo personal. Sin embargo, su historial empresarial muestra un patrón de empresas y proyectos fallidos. Este aspecto no lo incluyó en su biografía hasta que recientemente empezaron a surgir publicaciones al respecto.

Ejemplos notables de sus fracasos empresariales son:

Cánovas Corporación: de enero de 2010 a diciembre de 2012 duró ese "holding" pese a que contaba con "los mejores líderes del multinivel".

Instituto de Formadores Internacionales: creado en marzo de 2012, el IFI fue una organización "creada para impulsar y facilitar el éxito de las personas en todos los ámbitos de la vida". Aquí uno de los formadores:

Social Elite Red: presentada como "la red virtual 3.0 del futuro que paga altas comisiones por darte de alta como socio y recomendarla a otras personas", fue denunciada por estafa y dejó a muchos afiliados sin apoyo ni reembolsos. "Esta no es la séptima empresa del Grupo Cánovas, esta es LA EMPRESA del grupo Cánovas. Social ha llegado para quedarse", decía con orgullo en la presentación.

Universidad del Éxito y criptomonedas

La "Universidad del Éxito" (UNE) es otra de sus creaciones, con una matrícula de 6.721,55 euros. A ella deriva en las formaciones que realiza como el paso definitivo para la consecución de la libertad financiera.

Esta "institución" no regulada y que usa ilícitamente el nombre de universidad promete una formación intensiva en desarrollo personal, pero su legitimidad es cuestionable.

La UNE te ofrece "dar el salto cuántico hacia la vida que mereces". Cánovas explica que te guiará "a través de diversas técnicas como el coaching, la meditación, la programación neurolingüística y dinámicas de Alto Impacto, como caminar por las brasas o sobre cristales; entre otras".

Sergio Cánovas durante uno de sus eventos con la camiseta de la "Universidad del Éxito" / LinkedIn

Además, Cánovas estuvo involucrado en proyectos de criptomonedas, como Mining City y Social Coin, que también levantaron sospechas por sus características de esquemas piramidales. "Me aventuré en la minería de criptomonedas sin el conocimiento adecuado, lo que resultó en pérdidas significativas no solo para mí, sino también para mi familia. Estos fracasos, aunque dolorosos, me enseñaron valiosas lecciones sobre la importancia de la planificación estratégica, la necesidad de pedir ayuda y la resiliencia", explica recientemente en su renovada carta de presentación en su web oficial.

La sede de su empresa Crea Tu Huella S.L. tiene como domicilio social la dirección de la Asociación Amalur Madre Tierra, ubicada en la partida Boqueres de San Vicente del Raspeig y que se describe como "un hogar mágico de sanación donde descubrirás tu verdadera esencia".

Opiniones y reputación

A pesar de su extensa autopromoción, las opiniones sobre sus métodos son mixtas. En Amazon, su libro "El Sendero de la Vida: Despierta tu Héroe Interior" no ha alcanzado el éxito proclamado, y las críticas señalan su falta de contenido valioso.

Además, sus opiniones pagadas en blogs y vídeos pretenden crear una falsa impresión de legitimidad.

La trayectoria de Sergio Cánovas Rico, creador de iniciativas y eventos como "Crea Tu Huella" o "La Noche de los Ricos", está marcada por proyectos fallidos, investigaciones por estafa y técnicas de venta agresivas.

Su habilidad para captar seguidores y participantes en sus eventos se basa en estrategias de marketing y afiliación que ocultan su verdadero historial. Es esencial que los potenciales clientes investiguen a fondo antes de invertir en sus programas.

Esta noche a las 22.30 horas, el programa "Equipo de Investigación" de LaSexta le dedica un monográfico, titulado "El Gurú" y donde se habla de él como la "competencia" del tristemente famoso Llados.

Casualmente, sabiendo que ahora los focos se ponen sobre su historial, hace escasas horas el alicantino ha plagado sus redes sociales de vídeos "explicando" sus "fracasos" y haciendo confesiones sobre sus "errores".

Los vídeos publicados por Sergio Cánovas horas antes de que se emita el programa en LaSexta donde se destripa su pasado / INFORMACIÓN

El programa de LaSexta abordará también sus promesas de recaudar y donar dinero para diferentes causas sociales como ONGs, además de una investigación por estafa continuada que se dilucidará en los tribunales próximamente, según ha avanzado el espacio de Gloria Serra.

