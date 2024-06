Trasplante de heces en Alicante en pacientes para curar infecciones intestinales

Médicos del Hospital General de Alicante han llevado a cabo ya en torno a media docena de trasplantes de heces en personas con diarreas recurrentes producidas por superbacterias resistentes a los antibióticos que alteran el equilibrio de la flora intestinal. Este tipo de intervención se denomina transferencia de microbiota fecal, y consiste en trasplantar heces de un donante sano, generalmente de un familiar, al paciente afectado con el objetivo de restablecer el equilibrio de su flora microbiana. Puede no ser la única utilidad: también se investigan sus posibilidades para mejorar el efecto de la inmunoterapia en cáncer

La transferencia se hace mediante colonoscopia con el objetivo de que el intestino del enfermo sea colonizado por las bacterias del donante y su flora intestinal se recupere. La primera intervención en el Hospital Doctor Balmis se hizo en 2018 a un paciente de 70 años que sufría fuertes diarreas que llevaron a ingresarlo seis veces en un año. Desde entonces se han practicado varias más, entre ellas a personas de Elda y Murcia. "Solo se hace en situaciones especiales cuando con muchos antibióticos la enfermedad no llega a curarse", apunta Juan Carlos Rodríguez, jefe del servicio de Microbiología del centro y profesor en la Universidad Miguel Hernández.

Toxina

Los pacientes susceptibles del trasplante de heces son aquellos que se ven afectados por fuertes diarreas causadas por la bacteria Clostridium difficile, que se vuelven recurrentes por su resistencia antibiótica. El doctor explica que este tipo de descomposición aparece cuando una persona, por sus circunstancias clínicas, necesita un tratamiento prolongado de antibióticos, lo que acaba matando la microbiota. Esto provoca que la Clostridium difficile sobrecrezca al no tener competencia, generando una toxina que produce esa diarrea grave.

El jefe de Microbiología del Hospital de Alicante, Juan Carlos Rodríguez / Pilar Cortés

"Existen unos tratamientos antibióticos específicos para luchar contra esa diarrea, pero hay veces que el paciente tiene un proceso de rediciva, lo que quiere decir que al tiempo recae. Se ponen otro tipo de antibióticos pero siguen con recaídas, es decir, no se curan. Se les administra antibióticos, y al tiempo vuelven a tener diarrea", y así sucesivamente. "La solución que nosotros estamos aplicando es la transferencia del microbioma fecal, que consiste en coger heces de pacientes sanos, habitualmente familiares del enfermo, por ejemplo un nieto y transferirlas".

Se purifica

A esas heces se les extrae el microbioma, se purifica y se prepara. Cuando ya está sano, mediante una colonoscopia se introduce en el enfermo en donde está la bacteria Clostridium difficile, explica el doctor. Es decir, se llega al final del colon y se riega con las heces del donante el intestino del paciente receptor en casos muy seleccionados y con una patología muy concreta, aunque en el futuro puede tener más usos.

Gracias a esta técnica, el microbioma sana, vuelve a la normalidad y se cura la diarrea. "Es un suceso muy útil porque responden casi todos los pacientes y nosotros somos centro de referencia de la provincia porque no se hace casi en ningún sitio".

De hecho, el Hospital de Alicante está en el siguiente paso, que es preparar cápsulas con microbiota liofilizada, para evitar la colonoscopia al ser un proceso que tiene cierto riesgo. Así, lo que se quiere hacer es coger el microbioma del familiar sano, meterlo en cápsulas y que la persona se lo pueda tomar por vía oral, para evitar el uso de la colonoscopia. "Esa es la utilidad más clara que hay de la restauración de la microbiota como una forma de curar una enfermedad".

La microbiota no se estudia al microscopio sino mediante técnicas de microbiología molecular / INFORMACIÓN

Máquina para cápsulas

Este centro ya tiene la máquina necesaria pero aún no se ha hecho ninguna transferencia por cápsulas, todas las que han realizado han sido a través de colonoscopia, que solo se hace en situaciones especiales cuando con tratamientos antibióticos no llegan a curarse de la enfermedad, "no es una cosa que se deba hacer habitualmente", insiste el doctor. De hecho solo se ha realizado a unos tres pacientes de Alicante, a uno de Elda y a otro de Murcia.

La cápsula sí se está administrando en otros sitios del mundo "y ya se podría hacer. En el fondo, lo que se extrae del donante es una solución líquida de bacterias purificadas, que pueden llegar al intestino de varias maneras, o por abajo o por arriba. La técnica es la misma y lo que introducen también".

"La diferencia es que la colonoscopia llega al sitio exacto y te sueltan allí los trescientos mililitros mientras la cápsula te la tomas y no sabes dónde va pero se ha demostrado que funciona también".

Muestra de heces en la Unidad de digestivos del Hospital General / Pilar Cortés

Comisión de Infecciones

¿Por qué todavía no se da microbiota en cápsulas en la provincia? En estos procesos, ha de primar la seguridad del paciente. "Las transferencias a través de colonoscopia las hemos hecho sin ningún problema avalado por la Comisión de Infecciones y la cápsula necesita el aval, porque no son comerciales. Las preparamos nosotros en el hospital".

Para ello, el familiar deja las heces, los especialistas sanitarios separan las bacterias de la materia fecal "y las metemos en una cápsula como si fuera un paracetamol y el paciente se toma las heces del familiar purificadas y concentradas".

Otro gráfico de valores de microbiota / INFORMACIÓN

"Técnicamente lo podemos hacer mañana pero no se ha planteado el primer caso. Tenemos las posibilidades, tenemos la máquina y las cápsulas, lo tenemos todo. No hay ningún problema aunque de momento hacemos la transferencia por colonoscopia, que es el método más estándar. Las cápsulas son el futuro".

