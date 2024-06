Recogida de firmas y protestas de trabajadores en Alicante por la política sanitaria del Consell

Con el lema "No a los recortes en Sanidad", se han celebrado este martes concentraciones a las puertas de los centros de trabajo, como es el caso del Hospital General de Alicante, y recogida de firmas. Se trata de una iniciativa convocada por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV, la Federació de Serveis Públics de UGT-PV e Intersindical Salut, en protesta también por la movilidad forzosa entre centros y las nuevas macroáreas de salud; y en demanda de la jornada laboral de 35 horas y por unas condiciones laborales justas, con "contrataciones transparentes".

La Conselleria de Sanidad prohibió las concentraciones dentro del recinto, instando a los trabajadores a movilizarse en su exterior. Sin embargo, al menos en el caso del Hospital Doctor Balmis se ha celebrado a las puertas.

Delegados de los tres sindicatos se han reunido en el tiempo del almuerzo, de 11 a 11:30 horas, en los hospitales Clínico de València, General de Alicante y General de Castellón, para visibilizar la recogida de firmas en los centros de trabajo, una iniciativa que culminará en septiembre con la entrega de las firmas y otra concentración en la Conselleria de Sanidad.

Cierre de camas

Desde UGT-PV, Eva Plana ha afirmado que, aunque la Conselleria habla de aumento del presupuesto, en realidad es "un recorte" porque en el caso del plan de vacaciones se cierran 2.700 camas en la Comunidad, que supone un 23 % menos de camas que el plan de 2023, y hay dos departamentos de salud más (Dénia y Manises).

Asimismo, ha denunciado que el complemento de módulo adicional de productividad, que cubre ausencias sobrevenidas y operaciones fuera del horario ordinario, lleva sin cobrarse desde febrero en el hospital La Fe.

Por parte de CCOO PV, Rosa Atiénzar ha asegurado que no hay ninguna medida de Sanidad que sea "en beneficio" del sistema público de salud y "ni una sola" que lo refuerce, sino al contrario, están dirigidas a la movilidad forzosa, al empeoramiento de las condiciones de trabajo del personal sanitario y al incumplimiento de los acuerdos de jornada".

En las macroáreas "tampoco" refuerza el sistema público y todas las medidas tienen un ahorro presupuestario y un empeoramiento de las condiciones de trabajo, que "lo único" que favorecen es la salida del personal a otras comunidades o países y al sector privado, ha lamentado.

Más plantilla

"En un año de legislatura, no ha adoptado ni una sola medida que vaya orientada al refuerzo estructural del sistema", ha denunciado Atiénzar, que señala que la Comunidad Valenciana tiene problemas como todas las autonomías pero no se pueden intentar solucionar "poniendo a los trabajadores a trabajar más horas ni con la movilidad forzosa" sino aplicando medidas que solucionen los problemas en origen como son el incremento de la plantilla, las mejoras organizativas y en infraestructuras.

También se ha referido al plan de vacaciones que, a su juicio, "se disfraza" como una mejora de 8.500 profesionales, 800 más que el año pasado, pero proporcionalmente es inferior al contar este año con dos departamentos más.

"Además en alguna categoría no se cubre ni el 20 % lo que puede acarrear problemas en personal facultativo de medicina de familia, y en otras como celadores y administrativos está en el 10 %", afirman.

Por ello plantean "dar un giro de 180 grados" a las políticas sanitarias del Consell para que se oriente a la mejora y refuerzo del sistema, añade.

Tres meses

Los trabajadores de la sanidad valenciana llevan movilizándose desde abril, es decir, tres meses contra la actual Conselleria de Sanidad ante las medidas adoptadas por el departamento que dirige Marciano Gómez que consideran que "suponen retrocesos en sus condiciones laborales y en la calidad asistencial".

Una de estas medidas de recorte, señalan, es la implantación del nuevo sistema de módulos de refuerzo, con una disminución del presupuesto, una reducción del tiempo de asistencia a la ciudadanía y consecuencias como el aumento de las listas de espera.

"Por otro lado, el decreto que regula la bolsa para los grupos A1 y A2, que abre la puerta a la arbitrariedad y la contratación a dedo; y el decreto sobre macroáreas, que instaura la movilidad forzosa del personal sin garantizar la cobertura de la atención en el centro de origen, ni la continuidad de los cuidados en las zonas de difícil cobertura".

Otro momento de la protesta / Alex Domínguez

35 horas

Los sindicatos convocantes apuntan que "otro agravio es la tramposa negociación sobre las 35 horas. La Conselleria de Sanidad pretende implementarla a cambio de incrementar la jornada real. Tampoco se ha reforzado la plantilla, de hecho, la conselleria no ha cumplido con las casi 1.000 plazas del incremento de personal previsto para 2023".

Listas de espera

Este programa de movilizaciones se debe a que entienden que las medidas implantadas por el Gobierno valenciano recortan derechos y condiciones laborales, "favorecen la fuga de los y las profesionales, aumentan listas de espera y provocan un mayor deterioro en la Sanidad valenciana".

Movilidad

"No hemos hecho ningún recorte ni ningún tipo de movilidad, lo que pasa es que estos sindicatos que hoy se están movilizando se levantaron de la mesa y no acordaron lo que acordaron los que se quedaron, que fue que la movilidad del personal que actualmente tiene su plaza va a ser intocable, a no ser que haya cualquier tipo de incidente en cualquier tipo de gravedad que tengamos que ejecutar cualquier tipo de situación excepcional", dijo en su día el conseller Marciano Gómez.

"Si no se hubieran levantado de la mesa, seguramente hubieran sabido este acuerdo y nosotros tenemos las puertas abiertas para todo el que quiera hablar con nosotros, y de hecho tenemos mesas técnicas para esto", concluyó.