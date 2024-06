La lista de espera de dependencia se reduce en Alicante un 22 % en cuatro meses pero todavía supera las 6.000 personas

La lista de espera para obtener ayudas del sistema de dependencia se ha reducido en 1.700 personas en cuatro meses en la provincia de Alicante, lo que supone un 22 %. Así se refleja en la estadística oficial de la Generalitat Valenciana, según la cual el número de solicitantes pendientes en febrero era de 7.789. No obstante aún se superan las 6.000 personas. En cuanto a los beneficiarios de las ayudas, a fecha de junio son 49.064 alicantinos frente a los 45.279 de los primeros meses del año.

Esta mejoría afecta en general a toda la Comunidad, donde ahora siguen en trámites 15.530 personas frente a las 19.624 de hace cinco meses, que fue el dato más elevado desde marzo de 2021 en el territorio autonómico. En la provincia de Valencia esperan la valoración 7.880 personas y en la de Castellón 1.362, frente a 9.888 y 1.847 respectivamente en febrero.

Según datos de la Conselleria de Bienestar Social, en los últimos meses se ha reducido la lista en un 25% entre las tres provincias. El número de personas atendidas en el mes de mayo es de 157.288 personas (dato publicado el 3 de junio). "Desde agosto de 2023 se han resuelto 32.881 expedientes, se han incorporado al sistema 17.589 personas y se han abonado 534 millones de euros".

A principios de año los datos eran tan negativos que el Síndic de Greuges Ángel Lunaalertó de la situación en su comparecencia ante las Cortes Valencianas para presentar su informe anual el pasado marzo. Los Servicios Sociales y en especial las listas de la dependencia centraron buena parte de la actividad de esta institución.

Síndic de Greuges

El Síndic tildaba entonces de inquietantes los datos de la lista de espera de la dependencia. De 13.342 personas solicitantes el 3 de julio de 2023 a 18.580 personas el 2 de enero de 2024. Más de 5.000 personas más en seis meses en la Comunidad. Una situación que era sangrante en el caso de Alicante, con demoras de hasta catorce meses. Ahora esa espera ha bajado en algunos casos a seis meses, según apunta Eva Guzmán, representante de la Coordinadora de Plataformas en la Comunidad por la ley 39/2006 de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia. Esta portavoz destaca que se han pagado atrasos y ha habido movimientos, y en breve tendrá una reunión con la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero.

Durante el último Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, celebrado este lunes, la representante del Consell ha reclamado "una reforma de la financiación autonómica de la dependencia para hacerla sostenible" y exige al Gobierno central "que asuma el 50% del coste del sistema que fija la propia Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia".

Deuda duplicada

En su intervención, Camarero recordó que el Ejecutivo central ha duplicado en diez años la deuda que tiene con las personas dependientes de la Comunidad Valenciana y, lejos del 50 % del importe que debería abonar, "solo alcanza el 22 %, dejando una infrafinanciación, solo el pasado año, de 328 millones de euros".

"El Consell sí que está cumpliendo con las personas en situación de dependencia y continúa trabajando para reducir la lista de espera y aumentar el número de personas en el sistema", tal y como demuestran las cifras publicadas en la web de la conselleria, dijo.

Según estos datos, el número de personas atendidas a 3 de junio alcanza la cifra de 157.288. En total, desde agosto de 2023 se han incorporado al sistema de dependencia 17.589 personas en la Comunidad y, según ha indicado la Generalitat, "se ha conseguido en los últimos meses reducir en un 25% la lista de espera".

Respecto al pago de las nóminas mensuales, la vicepresidenta segunda ha asegurado que estas se pagan "con regularidad" y en el último mes se han abonado más de 46,4 millones de euros.

Prestaciones

Sin embargo, la Federación de Serveis Públics de UGT del País Valencià denuncia que la Conselleria de Servicios Sociales maquilla la lista de espera de las prestaciones de dependencia "al retrasar la validación de la mayor parte de las solicitudes procedentes, la mayoría de los casos, de los ayuntamientos que son quienes inician el proceso de reconocimiento de estas prestaciones".

El trámite de validación es el paso previo a la incorporación de las solicitudes a la lista de espera solicitudes pendientes de valoración. Los datos de esta lista de espera son los que se publicitan y conforman las estadísticas oficiales sobre dependencia.

Sin embargo, según este sindicato, "desde el pasado mes de enero la Conselleria de Servicios Sociales está demorando la validación de numerosas solicitudes presentadas. De este modo, se reduce la lista de espera porque las solicitudes se quedan en un cajón sin computar".

Cabe apuntar que cuando la Generalitat valida la solicitud presentada, el siguiente paso es que cada ayuntamiento o mancomunidad realice la valoración del grado de dependencia por parte del personal valorador que acude al domicilio de la persona solicitante. "El tapón en el proceso de validación está impidiendo de facto que el personal valore el grado de dependencia de estas personas".

Datos "irreales"

La consecuencia, según el sindicato, es que "el volumen de solicitantes pendientes de valoración que consta a los ayuntamientos o a la mancomunidad no se ajustan a la realidad".

"Aparecen como pendientes de valoración un número de peticionarios mucho menor al real ya que desde enero la Conselleria de Servicios Sociales no computa las solicitudes. De hecho, algunos ayuntamientos creen que casi no tienen solicitantes en su lista de espera de valoración, cuando la realidad es que llevan cinco meses de lista de espera pero de la que no reciben información por parte de la conselleria. Ocurre, por tanto, que los servicios municipales no pueden planificar su trabajo para atender una lista de espera que desconocen"

UGT sostiene que la Conselleria de Servicios Sociales está generando una bolsa creciente de solicitantes que quedan aparcados en un limbo administrativo en el que su solicitud queda paralizada. Según los datos la Conselleria publica en su página web actualmente hay 15.530 solicitantes, es decir, 2970 menos que en enero pasado.

"Esto es en realidad una artimaña de la conselleria para reducir la lista de espera y que, lejos de aumentar el número de valoraciones o agilizar el reconocimiento de las prestaciones de dependencia, altera a la baja el número de solicitudes" Sindicato UGT

Esta aparente mejora de la gestión en dependencia "es en realidad una artimaña de la Conselleria para reducir la lista de espera y que, lejos de aumentar el número de valoraciones o agilizar el reconocimiento de las prestaciones de dependencia, altera a la baja el número de solicitudes. Si se compara con el mismo periodo del año pasado, se comprueba que en 2023 se registraron 7.658 solicitudes más que en 2024 (10.717 para este periodo de 2024, frente a 18.375 en 2023)", insisten desde el sindicato. La cantidad de solicitudes que la conselleria mantiene paralizadas coinciden, según los cálculos de UGT, con estas más de 7.000 que este año no aparecen.

Tapón

“Sabemos que este tapón no puede mantenerse indefinidamente, pero todo indica que la conselleria se afana en evitar que afloren los datos reales sobre dependencia, quizás más pendiente de interés partidista, que de los derechos y necesidades de las personas dependientes”, dice Toni Femenía, delegado sindical de UGT-SP, que insiste en que la Generalitat altera los datos de dependencia y paraliza la valoración y el reconocimiento a miles de ciudadanos en la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, desde el Consell afirman que no se están maquillando los datos de las listas de espera. "Los datos que la integran están constituidos por expedientes en los que ha transcurrido un plazo de 6 meses desde que se registró la solicitud y no se han resuelto (tal y como marca la ley). En los últimos meses se ha reducido la lista en un 25%. El número de personas atendidas en el mes de mayo es de 157.288 personas (dato publicado el 3 de junio). Desde agosto de 2023 se han resuelto 32.881 expedientes, se han incorporado al sistema 17.589 personas y se han abonado 534 millones de euros".

