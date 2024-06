La Plataforma de la Enseñanza Pública se planta este jueves contra la Ley de Libertad Educativa

La aprobación de la Ley de Libertad Educativa del Ejecutivo de Mazón, prevista para este jueves en las Cortes Valencianas, llevará a la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública a echarse de nuevo a la calle como ocurrió el pasado 23 de mayo. La agrupación ha convocado una nueva protesta en Alicante (Casa de las Brujas, sede de la Presidencia del Consell) a las 18 horas, al igual que en València y Castellón coincidiendo con el día en el que se dará luz verde a esta medida.

Las críticas

El colectivo ha advertido de que la aprobación de esta normativa "es un grave ataque a la enseñanza en valenciano porque se prohíbe el uso vehicular del valenciano en las comarcas con predominio lingüístico castellano". En segundo lugar, alerta de que se fomenta " la exención de la asignatura de valenciano en las comarcas de predominio lingüístico castellano porque el valenciano se tiene que introducir progresivamente". Asimismo, avisa de que en las comarcas de predominio lingüístico valenciano "no se recuperan las líneas en valenciano, como se está difundiendo. En cada grupo o unidad se elegirá cuál será la lengua mayoritaria, de acuerdo con unos porcentajes". Este hecho, según la plataforma, "rompe por completo los ciclos, puesto que puede haber cursos con lenguas base diferentes dentro de un mismo ciclo, hecho que dificulta la aplicación del banco de libros".

Huelga educativa en Alicante / Héctor Fuentes

Asimismo, el colectivo carga contra la decisión autonómica de dejar fuera a los consejos escolares para la elección de la lengua principal en la que estudiarán los alumnos, "ya no dependerá de criterios sociolingüísticos ni pedagógicos, ni del interés del alumnado. Los centros que no logren los porcentajes necesarios no tendrán la enseñanza en la lengua elegida por las familias. No hay, por lo tanto, “libertad” de elección", afirman.

Capacitación linguística

En este sentido, la misma agrupación recrimina que se elimine el requisito de capacitación lingüística con el C1 de Valenciano para el profesorado de las enseñanzas de régimen especial (FP y Artísticos), de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Inspección Educativa.

Por otra parte, lamentan que "se establezcan certificaciones de niveles de valenciano, según los cursos, para aprobar la materia, retroactivamente desde 2009, como si los centros educativos estuvieron pensados para certificar idiomas".

Igualmente, rechazan que se permita que profesorado sin el C1 de Valenciano pueda venir otros territorios en comisión de servicios durante 4 años. "Además se otorgan beneficios para el profesorado que vehiculo en inglés, como preferencia en la elige de los horarios, hecho que creará enfrentamientos entre el profesorado", critica la plataforma.

Por último, denuncian la prohibición de los planes experimentales que permitían incrementar el uso vehicular en valenciano y que se sustituyen para incrementarlos en inglés. Con todo ello, la plataforma alerta de que no hay "ninguna medida de discriminación positiva hacia el valenciano para revertir la situación de minorización lingüística".

Suscríbete para seguir leyendo