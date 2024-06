Oleada de contagios de covid-19 leve en jóvenes en el arranque del verano en Alicante

El descenso en la cobertura de vacunación contra el covid-19 en la última campaña está detrás, según los expertos, del repunte de casos que se están registrando en el arranque del verano en la provincia de Alicante y en toda la Comunidad Valenciana, y que probablemente tendrá una mayor incidencia a lo largo de toda la temporada estival y del otoño. Se trata de un pico de la enfermedad respiratoria que de momento cursa en grado leve pero que está subiendo por los numerosos contagios en jóvenes.

¿Cuál es la clave de este repunte de covid fuera de la temporada de virus respiratorios? El doctor Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, lo tiene claro. "Este año la población ha fallado en la vacunación", señala. Aparte de que las vacunas tienen una duración limitada pues son para virus respiratorios y la presencia de anticuerpos en sangre va bajando.

"Con el covid nos pasa que no es una infección estacional como la gripe en tiempos de otoño e invierno; necesitamos seguir teniendo muy bien vacunadas a las personas de más riesgo, a partir de los 60 y 65 años, y por supuesto a los de mucha edad, porque incluso la gente por encima de 85 años se ha vacunado poco en esta campaña, y también necesitamos tener bien inmunizados a los sanitarios para que no cojan la infección o se contagien leves y puedan seguir trabajando en pocos días; y que se vacune en las residencias", señala el también responsable del servicio de Medicina Preventiva en el Hospital General de Elche.

Y eso que este año ha mejorado la cobertura infantil, gracias a las nuevas dosis inyectadas e inhaladas. Los niños son reservorio sobre todo de la gripe que se contagia en las escuelas. Ellos lo pasan leve pero lo transmiten a los adultos.

Muestras positivas

Según el último boletín del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas de la Conselleria de Sanidad, elaborado con datos del 10 al 16 de junio, los casos de covid prácticamente se han duplicado respecto a los primeros días del mes, con 95,5 casos por cada 100.000 habitantes frente a 57. "Además la positividad en la vigilancia que se realiza en los centros de salud de Atención Primaria es importante, con un índice de un 18 %", ocho puntos más en un par de semanas, explica el doctor.

Esto tiene otra consecuencia: el aumento de los ingresos hospitalarios, que se han triplicado, aunque con una tasa de tres casos por cada 100.000 habitantes por lo que tampoco es alarmante por el momento. Este dato no se debe perder de vista teniendo en cuenta que las hospitalizaciones por covid están afectando a más personas a partir de 15 años. A esta edad suponen un 10 % de los ingresos por infecciones víricas; un 19 % en la franja entre 45 y 64 años; un 26 % entre 65 y 79 años; y uno de cada tres casos en personas de más de 80 años. En este momento, la gripe ha bajado ligeramente. Tampoco hay que bajar la guardia pues los datos van oscilando.

Detalle de una vacuna en la campaña de este año / Rafa Arjones

Baja vacunación

Según el último informe del Ministerio de Sanidad, de fecha 13 de junio, en la Comunidad Valenciana solo un 67,23 % de mayores de 80 años, de máximo riesgo, se han inmunizado este año contra el covid. En otras palabras, un 23 % no lo ha hecho, o, lo que es lo mismo, una de cada cinco personas. El 43 % de las personas entre 70 y 79 años no se vacunó; y tampoco el 62 % de las que tienen entre 60 y 69 años.

En el caso de la gripe, los últimos datos disponibles, correspondientes a 2023, son similares. Seis de cada diez personas entre 60 y 64 años no se protegió contra esta patología; y en mayores de 75 años hay un 30 % que tampoco.

El experto recuerda que "la vacunación contra la gripe y el covid no van a evitar al 100 % los contagios pero sí que van a evitar que sea grave, que dure más días, que el afectado acabe ingresando, que puedas padecer una neumonía y por supuesto tienen un efecto muy directo en la mortalidad, en este caso en enfermos muy crónicos y personas muy mayores. La sociedad responde al miedo. Nadie quiere meter miedo pero está demostrado que solo dando unos datos crudos pero reales, la gente se mentaliza, como ocurre con las campañas de los accidentes de tráfico. Las mejores medidas en manos de una sociedad que no responde no son efectivas".

"Desastroso"

En este sentido, preocupa especialmente que uno de cada cinco mayores de 80 años no se vacune de la gripe y el covid. Por este motivo, esta sociedad científica propuso el miércoles a la Conselleria de Sanidad que de cara a la próxima campaña se realice una captación selectiva de los mayores de 80 años para su vacunación, en el marco de la jornada de evaluación de la inmunización frente a virus respiratorios en la temporada 2023-24 que se celebró en la Dirección General de Salud Pública.

"No es de recibo ni es culpa del sistema sanitario. Las familias deben mentalizarse de que los mayores de esa edad deben tenerlos vacunados sí o sí, porque uno de cada cinco no se vacunó y eso es una cosa desastrosa". La Sociedad de Medicina Preventiva también propuso a la conselleria incentivos para los sanitarios que se vacunen ya que en la última campaña la tasa entre el personal cayó al 77 % frente al 93 % de la pandemia en gripe, y en covid fue aún menor.

En esta jornada, la Conselleria de Sanidad destacó que un total de 1.162.033 personas se vacunaron frente a la gripe en la temporada 2023-2024, la mayor cifra en la historia de la vacunación antigripal en la Comunidad Valenciana. De ellas, un tercio aproximadamente en la provincia de Alicante. Sin embargo, Navarro matiza que los datos tan elevados son ciertos pero condicionados por el hecho de que este año ha sido el primero de la vacuna inyectada contra la gripe para niños entre seis meses y dos años, y la inhalada para los que tienen entre 2 y 5 años.

En la temporada 2023-2024 también se amplió la vacunación de gripe y a la vez de coronavirus a las personas a partir de los 60 años, en contraste con el año anterior en que se administró a partir de los 65 años. Las coberturas alcanzadas se situaron en un 56,05% en la vacunación frente a la gripe y en 49,28% en covid-19 en personas de 60 y más años.

"Ha sido un año en el que el sistema sanitario ha dado la talla y ha hecho enormes inversiones en controlar las infecciones respiratorias por virus graves pero la población no ha colaborado demasiado".

Venta de test de covid en farmacias / Pilar Cortés

Retrasar la campaña

Otra de las peticiones fue que el inicio de la campaña se retrase en la Comunidad Valenciana pues con el cambio climático "la gente en octubre está en la playa y no pensando en vacunarse" para que además se prolongue la efectividad de las dosis. La de la gripe dura unos cuatro meses y la del covid algo más del tiempo "pero hay que ponérsela adaptada a las variantes que están en circulando, actualizada, a enfermos crónicos, mayores de 65 años y personal sanitario. La gente no ha valorado como prioritario vacunarse pese a todas las iniciativas, porque incluso se hizo en febrero/marzo una campaña recuperadora después de que como sociedad científica lo denunciásemos y la cobertura subió un 6 ó 7 % pero fue insuficiente. Todas las campañas de salud pública, si no tienen aceptación por parte de la población, fracasan. Este año la vacunación ha sido anormalmente baja", insiste.

Así afirma que por muy buenas vacunas que se pongan si la población no acude la campaña no tiene efectividad, lo mismo que ocurre con los cribados de cáncer de mama o colon si no hay participación; o con las embarazadas no acuden en el tercer trimestre de gestación a inmunizarse para prevenir la tosferina.

La variante de covid predominante ahora mismo es Pirola, y sus síntomas son fatiga, dolor de cabeza y garganta; fiebre; congestión; secreción nasal; estornudos; voz ronca; dolores musculares; ahogo; pérdida de olfato y de apetito; taquicardia o diarrea. La vacuna contra esta variante es de ARN, una especie de proteína que modifica el antígeno y se produce una superdosis que puede proteger un mínimo de seis meses, a partir de lo cual es más fácil contagiarse.

En cuanto a la gripe, el experto en Medicina Preventiva considera que es suficiente vacunarse en noviembre porque el virus de la influenza es muy estacional.

La vacuna contra la bronquiolitis reduce al mínimo los ingresos pediátricos Frente a la baja cobertura contra gripe o covid, ha tenido un gran éxito la nueva vacuna contra el virus respiratorio sincitial, que causa la bronquiolitis en los más pequeños. Se vacunó en toda la Comunidad a 33.672 menores nacidos a partir de abril de 2023 hasta final de marzo de 2024, en centros de salud y directamente en las maternidades a los nacidos a partir de octubre, con muy buena aceptación e implantación, lo que supuso alcanzar muy buenas coberturas, un 94,40 %, porcentaje que ha permitido disminuir los casos graves. De hecho, el doctor preventivista Juan Francisco Navarro destaca que el éxito del anticuerpo monoclonal contra el virus sincitial. "Ha sido tremendo y ha permitido reducir en un 90 % los ingresos y hospitalizaciones en niños muy pequeños". Además, las nuevas vacunas para los niños permiten reducir el reservorio enorme de virus de la gripe que suelen albergar y que no se extienda al resto de la familia, incluyendo a los más mayores.

