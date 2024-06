Los centros de salud de la costa alicantina abrirán por las tardes durante todo el verano

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, lamenta que la ministra de Sanidad, Mónica García, permanezca impasible ante el grave déficit de facultativos que afecta este verano al Sistema Nacional de Salud y «siga sin aportar soluciones y sin asumir su responsabilidad». Gómez ha afirmado que los consejeros autonómicos no piden a la ministra que asuma competencias que no le corresponden, «sino que ejerza las que sí tiene: poner profesionales debidamente formados a disposición de las comunidades autónomas para que podamos contratar». El conseller incide en los planes de contingencia de cara al verano que el Ministerio reclamó a las distintas consejerías para coordinar la falta de profesionales y la situación de los estudiantes MIR de último año. «Ese documento que se comprometió a presentar con medidas para paliar el déficit de facultativos este verano no existe. No le pedimos que haga interpretaciones de la normativa respecto a lo que pueden o no pueden hacer los médicos residentes de último año, le pedimos que nos ponga a disposición médicos para poder contratar». Gómez señaló que el Consell «ha hecho los deberes» en aspectos que entran en sus competencias, y «hemos planificado la asistencia para este verano, aunque sin recursos humanos suficientes es complicado de gestionar».