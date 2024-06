«Lo mejor que le puede pasar a Alicante es que Barcala se jubile en 2027»

¿Qué balance hace del primer año del mandato?

Alicante se está convirtiendo en una ciudad desequilibrada y desigual. Hay diferencias entre turistas y vecinos, entre coches y peatones, entre barrios y el Centro... Se está creando un monstruo que agranda algunas zonas de la ciudad mientras el resto va languideciendo. Y eso viene provocado por las enormes diferencias que hay en materia de inversiones. Tenemos un déficit de planificación urbana por un gobierno que va a golpe de ocurrencia y que no tiene modelo de ciudad.

¿Y de su «debut» en el Ayuntamiento de Alicante?

Es complicado llegar a un Ayuntamiento tan grande. Si te digo la verdad, los primeros tres meses tenía ganas de volverme a mi trabajo. Ahora he empezado a ver la luz y creo que pese a ser el grupo más pequeñito cuando cogemos los temas los trabajamos a fondo y no nos dejamos llevar por los fuegos artificiales de la política.

¿En qué ejes sustenta su labor de oposición?

Las tres grandes patas serían, por un lado, todo lo que afecta a los servicios públicos: las contratas, los trabajadores, las infraestructuras educativas públicas... Políticas públicas para la mayoría social y no para la minoría privilegiada. Por otro lado, lo que tiene que ver con la participación. Hay un déficit de transparencia en este Ayuntamiento y este equipo de gobierno. Lo mejor que le puede pasar a esta ciudad es que Luis Barcala se jubile el 19 de marzo de 2027, porque entiende la ciudad de una manera excesivamente personalista, y la ciudad no puede depender del capricho de una persona. Por último, la pata del bienestar social y el medio ambiente. Tenemos un grave problema en la ciudad y ahora sacan la fórmula de que van a construir 6.000 viviendas cuando somos el tercer municipio con más pisos vacíos de toda la provincia. También me parece muy errática la política del vicealcalde, Manuel Villar. Ha hecho una gestión lamentable.

¿Cómo se pueden defender todas esas líneas con un solo concejal en una Corporación de 29?

Frente a un equipo de gobierno que da la espalda a la ciudadanía hay un concejal de la oposición que tiene abierto su despacho, va a los barrios y recoge las demandas que se hacen para trasladarlas a los plenos, pero ahí también hay desequilibrios. Los asuntos suelen aprobarse o rechazarse por 18 votos [los de PP y Vox] contra 11 [los de la izquierda].

Habla de las votaciones en las que el PP suele sumar a Vox. Los populares gobiernan en minoría, ¿les prestaría usted su voto con el objetivo de que no pacte con la ultraderecha?

Por supuesto. De hecho, al haberse paralizado la aprobación de la nueva ordenanza de Vía Pública porque Barcala no tenía los apoyos necesarios, desde Esquerra Unida - Podemos nos ofrecimos a alcanzar un acuerdo de mínimos. Ellos saben que ese ofrecimiento está hecho y varios concejales han recogido ese guante.

¿También negociarían el presupuesto municipal?

Sí, sí. En la misma línea. Miguel Ángel Pavón ya llegó en su día a acuerdos con el PP. La política es el arte de lo posible. Aprobar el presupuesto supondría para nosotros introducir diversas partidas que son imprescindibles y que, de otra manera, no se aprobarían jamás si las cuentas salen al final siempre con Vox. Hay muchas propuestas de nuestro programa electoral con las que el PP no se sentiría especialmente incómodo y que permitirían llegar a un acuerdo.

Aunque no parece confiar demasiado en el PP. Les ha llevado varias veces ante el Síndic por no facilitarle información...

La falta de transparencia de este gobierno preocupa mucho. Si no hay nada que ocultar, por qué tanto empeño en negar información... Hasta en tres ocasiones hemos tenido que acudir al Síndic. En la última aún estamos esperando los informes que afectan a la fuente de Luceros anteriores a su rehabilitación. Ahí nos dio la razón porque entendía que el acceso a la información es un derecho que no se puede negar a la oposición.

Sobre ese tema, desde su formación reclaman que las mascletás salgan de Luceros, aunque se le ha visto en la zona reservada durante las Hogueras... ¿Son compatibles ambas actitudes?

Se puede estar en un sitio de manera crítica o no estar, cualquier opción tiene validez. Lo que no nos habrán visto es sacando pecho, pero el lunes, precisamente, pudimos trasladar lo que opinamos desde la plaza: Mascletás, sí, pero no en Luceros, por la afectación que tiene para la fuente. Por eso solicitamos los informes, porque creemos que este debate es necesario abrirlo. De hecho, los señores Miguel Valor y Andrés Llorens [exconcejales del PP] con Sonia Castedo, ya tenían una ubicación alternativa a Luceros porque habían visto los informes. No es una cuestión ideológica, ni Llorens ni Valor ni Castedo eran sospechosos de ser de izquierdas.

También ha sido muy crítico con la Zona de Bajas Emisiones.

La ultraderecha nos acusa de que queremos poner multas, pero es absurdo. Es como si cogemos el coche y decimos que no nos pongamos el cinturón porque eso es libertad. Lo que estamos intentando es mejorar la convivencia en esta ciudad y que esos desequilibrios entre los vehículos particulares y el transporte público no se den.

¿Cuál es el principal problema y el más urgente que tiene la ciudad?

El más urgente es el de los macrodepósitos en el puerto, porque serían una bomba de relojería. El más importante está entre el medioambiental y el turístico, por todo lo que se genera alrededor de esta clase de turismo, del modelo de precariedad laboral y de impacto en el precio de la vivienda.

Hablábamos antes del primer año de mandato. ¿Qué espera para los próximos tres?

Necesitamos hacer creíble y posible una alternativa a este equipo de gobierno, con propuestas que sean creíbles y que la gente pueda visibilizar a la izquierda como una opción real contra el actual Partido Popular.

Suscríbete para seguir leyendo