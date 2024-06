Nueva protesta en el Hospital de Sant Joan d'Alacant: "No sin la plantilla"

"Ya no van a poder esconder la cabeza en el caparazón y decir que no tenían conocimiento del problema, que tarde o temprano va a llegar con la congestión de Urgencias. Os lo advertimos, las Urgencias se colapsan". Este es el mensaje de los trabajadores del Hospital de Sant Joan, que se han concentrado este miércoles por segunda semana consecutiva a las puertas del centro para manifestar su malestar por la ampliación del servicio, según denuncian, sin que se haya reforzado la plantilla. Esta zona ya reformada abrirá próximamente aunque aún no se ha facilitado la fecha. Advierten así del peligro de ser usuario de las Urgencias de este centro este verano pues creen que la correcta atención no queda garantizada y aumentarán los tiempos de espera. De ahí que hayan coreado durante la movilización de forma repetitiva un "no sin la plantilla".

La Junta de Personal del departamento emitió hace unos días un comunicado en el que consideran "inadmisible esta decisión que pone en riesgo la salud de los usuarios del hospital que sufrirán las terribles consecuencias derivadas de las decisiones tomadas por parte de la Conselleria de Sanidad". La concentración se repetirá el próximo miércoles a las 8.30 horas en la puerta de Urgencias.

La Conselleria de Sanidad indicó la semana pasada, tras la primera movilización, que "el gobierno anterior (el del Botànic) planificó la ampliación de las Urgencias de Sant Joan pero no contempló en esa planificación una ampliación de personal", "y ahora estamos en situación especialmente compleja de déficit de facultativos". En esta línea, desde el departamento insisten en que llevan semanas diciendo que faltan facultativos en todo el Sistema Nacional de Salud, y este verano especialmente al no poder contratar a los MIR, que acabarán en septiembre en lugar de en mayo.

Al margen, indican que la apertura de las nuevas instalaciones, es una muy buena noticia para la población adscrita.

"Sin la dotación necesaria"

Según el comunicado, "la decisión de Sanidad de abrir de forma inminente la obra de ampliación de Urgencias del Hospital de Sant Joan sin la dotación necesaria de personal prometida, va a suponer una catástrofe. La plantilla actual ya es insuficiente para dar una atención sanitaria adecuada y segura para la población que tiene asignada. Esta situación además se va a ver agravada por el incremento de población que supone el periodo estival, donde además no se cubre el 100% de los profesionales. Es un despropósito".

Así, consideran que "esto no va a suponer solo largas horas de espera y una atención deficitaria. La demanda superará la capacidad de trabajo de los profesionales y supone también quemar a nuestra plantilla de trabajadores o directamente que se vayan a trabajar a otros hospitales donde las condiciones de cargas de trabajo están más equilibradas. Todo esto conllevará fuga de profesionales y ahondar en un problema de atención sanitaria para los ciudadanos del departamento".

Pediatría

Por otro lado, apuntan a que "no se nos puede olvidar que las urgencias de Pediatría llevan soportando una importante falta de personal durante estos últimos 4 años, lo que obliga a que los niños y niñas que acuden a urgencias tengan que ser atendidos en la propia planta de hospitalización, no en el servicio de Urgencias, sobrecargando al personal que atiende a los menores ingresados. Esto se traduce en una atención deficiente y de riesgo para pacientes y profesionales, a pesar de los grandes esfuerzos que estos realizan. Esta situación se mantendrá de manera indefinida, a pesar de contar con unas nuevas instalaciones que cumplen con los requisitos propios de una atención de Urgencias, hasta que la conselleria decida dotar del personal solicitado, que ahora nos deniega".

Trabajadores en la protesta de este miércoles a las puertas de Urgencias del Hospital de Sant Joan / INFORMACIÓN

Según una carta firmada por la presidenta de la Junta de Personal, Carmina Vañó, un año más tarde de lo previsto están a punto de finalizar las obras de ampliación del servicio de Urgencias de este centro y "aún no se sabe nada del aumento de plantilla prometido por la anterior administración y ratificado por la actual dirección del departamento".

Como ejemplo, indican que antes de la obra en el nivel 1 de Urgencias había 5 sillones de tratamiento y 3 consultas médicas que con la ampliación se convertirán en ocho sillones y cuatro consultas; se duplicarán las cuatro consultas médicas de Traumatología y se incrementarán las camas de agudos, además de introducir un nuevo quirófano de cirugía menor; que en Pediatría se estrenan tres consultas médicas y una de enfermería, una zona de triaje, y tres camas/cunas de agudos y observación; mientras en Observación se pasa de 13 camas a 21 boxes.

Aumento de camas

La junta señala que solicitó tanto a la actual Conselleria de Sanidad como a la anterior un refuerzo de personal ante el aumento del número de camas y de estancias, "siendo imposible trabajar en la nueva ubicación sin incrementar la plantilla. La contestación fue que se dotaría del personal al finalizar la obra. A punto de llegar dicho momento solamente tenemos la constancia verbal de la gerencia, indicándonos que ese aumento se volvió a solicitar en diciembre del 2023 siendo denegado por conselleria y que se ha vuelto a lanzar una nueva solicitud reduciendo al 50% el personal, totalmente insuficiente para una buena cobertura asistencial. Esto convierte a los usuarios de este departamento en ciudadanos de segunda ya que no ha sucedido lo mismo en departamentos colindantes".

La Junta de Personal, integrada por todos los sindicatos, recuerda que la población del departamento de Sant Joan ya es casi la misma que la del departamento de Alicante, "pero al de Alicante le han concedido un aumento de plantilla suficiente y al de Sant Joan no. Ni siquiera el necesario para poder atender en unas mínimas condiciones de seguridad".