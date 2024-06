"Alicante tiene que dejar de ser una ciudad de oportunidades perdidas"

PREGUNTA: ¿Qué balance hace del primer año de mandato tras el 28M?

RESPUESTA: Un balance bastante negativo. El señor alcalde tiene todo a su favor: es el alcalde de la democracia con el mayor presupuesto de la historia. Aunque el grado de ejecución es mínimo. Tenemos la mayor inversión tanto del Estado como de Europa en la ciudad, más de 100 millones, pero no está cumpliendo su objetivo. No estamos viendo transformaciones sociales, urbanas, digitales ni verdes. Se están haciendo obras cosméticas que solo benefician a grandes constructoras. Además, gobiernan solos, pero no tiran, es un gobierno inoperante. Han aprobado 12 altos cargos con sueldos de ministros para que los concejales se dediquen a actos festivos. Y desde la Generalitat, el señor Mazón, nos ha hundido; somos la provincia española que menos ha ejecutado inversión, solo el 3 %. El alcalde no está capacitado para gobernar.

P: ¿En qué ejes sustenta su labor de oposición?

R: Nuestra labor se basa en evidenciar las carencias e inoperancia de todos y cada uno de los concejales y fiscalizar su labor. Sobre todo, somos propositivos apoyándonos en redes ciudadanas, sociales y empresariales que acuden a nosotros al ver que no hay interacción con el Ayuntamiento. Hay aspectos urgentes: no a los macrodepósitos, no a la electrificación de las vías de la costa, ejecutar la variante de Torrellano, avanzar en el Parque Central y adaptar la ciudad al cambio climático.

P: En el anterior mandato ya formó parte de la corporación, aunque ahora lo hace como portavoz de su grupo . ¿Qué diferencias ve?

R: La principal diferencia es que ahora el PP gobierna en solitario, y eso se nota. El Partido Popular ha creado una especie de cortijo, gestionando el Ayuntamiento y el presupuesto como si fuera suyo. Nuestra labor de oposición ha aumentado porque están empobreciendo los servicios públicos, desviando alumnado de la pública a la privada, y bloqueando inversiones en sanidad y educación. Alicante tiene que dejar de ser una ciudad de oportunidades perdidas y avanzar en cambio climático, industrialización y movilidad sostenible.

P: ¿Cómo se pueden defender esas líneas con dos concejales de 29?

R: Con unidad. Nos apoyamos en las plataformas ciudadanas y sociales que se están conformando en la ciudad y en nuestro compañero Manolo Copé de Esquerra Unida. Estamos trabajando para crear un Plan de Barrios que garantice centros de salud, bibliotecas, centros sociales y educativos en todas las zonas.

P: ¿Prestaría usted su voto al PP para que no pacte con Vox?

R: Ya lo dijimos en la toma de posesión: el PP tiene dos opciones, apoyarse en un partido ultra que niega el cambio climático y la violencia machista, o apoyarse en nosotros para transformar la ciudad. Estamos dispuestos a negociar si quieren reforzar los servicios públicos y atajar el problema de vivienda, pero hasta el día de hoy no hemos recibido ni una sola llamada.

P: ¿Cuál es para usted el principal problema que tiene la ciudad?

R: Ahora mismo es la adaptación al cambio climático, seguido de cuestiones urbanas como los macrodepósitos o la electrificación de las vías. Es urgente atajar el problema de la vivienda y reforzar los servicios públicos para luchar contra la desigualdad. Alicante es una de las ciudades más desiguales de España, y esto debe abordarse con planes integrales y servicios públicos fuertes.

P: ¿Qué propone para que disminuya esta brecha?

R: Proponemos hacer planes integrales en zonas socialmente deprimidas, intervenir socialmente en zonas como la zona norte, Ciudad Asís o el barrio del Cementerio. También es crucial abordar el acceso a la vivienda, que está empobreciendo a la gente. Apostar solo por el sector servicios, vinculado a la precarización, no es sostenible.

P: Alicante vive un serio problema de vivienda, ¿qué proponen?

R: Nuestra propuesta pasa por declarar la ciudad como zona tensionada para bajar los alquileres, paralizar nuevas licencias turísticas, y bonificar a pequeños propietarios y grandes tenedores para sacar vivienda vacía al mercado, pero las han rechazado todas. También es necesario apostar por un turismo de calidad, no podemos enfocarnos en fines de semana de borrachera.

P: Han sido muy críticos con la Zona de Bajas Emisiones...

R: Nuestra propuesta para el cambio climático incluye la creación de un gran anillo verde desde el parque de San Gabriel hasta el Cabo de la Huerta, y declarar la isla de Tabarca como Reserva de la Biosfera. Es imprescindible mejorar la calidad del aire con una Zona de Bajas Emisiones, pero no como lo plantea el actual gobierno. Deben hacerse parkings disuasorios y garantizar una transición ecológica justa.

P: ¿Tiene la ciudad un problema con las talas de árboles?

R: Sí, las talas son especulativas y están haciendo negocio a costa de nuestra seguridad. Un árbol maduro no se sustituye simplemente plantando otro nuevo. Las talas actuales solo benefician a los viveros, sin considerar los beneficios medioambientales de los árboles maduros.

P: ¿Qué opinión les merece lo que está ocurriendo con La Británica?

R: El alcalde miente cuando dijo que hace dos años presentó la protección a los fondos europeos y cuando culpa al Gobierno de no contestar. La Británica hay que limpiarla, hay que reformarla y hay que hacer galerías. Es un patrimonio único en Europa que cualquier alcalde se hubiera matado por poner en valor. Presionaremos en Madrid para que sea el Ministerio quien la recupere para los alicantinos.

P: Acudió a todas las mascletás de Hogueras menos a la que asistieron sus compañeros de partido Joan Baldoví y Agueda Micó, ¿qué sucedió?

R: Estuve con mis compañeros esa misma mañana entregando un premio a mi hoguera, Sagrada Familia. Luego no llegué a la mascletà, fue un desajuste de agenda que no controlé. Pero yo me llevo de puta madre con Baldoví y con Agueda, de hecho trabajamos conjuntamente para tener una oposición fuerte en Alicante, Valencia, Madrid y ahora, con Vicent Marzà, en Bruselas.

P: ¿Qué espera de los próximos tres años de mandato?

R: Estamos construyendo la mayoría social determinante para desalojar al PP y recuperar Alicante para los alicantinos. No puede ser que este Ayuntamiento esté al servicio de las grandes empresas, sin participación ciudadana y que gobierne como si la sociedad fuese suya.

