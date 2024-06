Guía de maternidad para mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero desde Alicante

Instituto Bernabeu ha lanzado una nueva guía de maternidad especialmente diseñada para mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero. Este documento tiene como objetivo ofrecer apoyo y resolver las dudas que puedan surgir a las personas del colectivo LGTBIQ+ en su camino hacia la maternidad.

En España, las personas LGTBIQ+ tienen acceso a las técnicas de reproducción asistida desde el año 2005, cuando se aprobó la Ley de Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo. Esta ley equiparó los derechos reproductivos de las parejas homosexuales a los de las parejas heterosexuales, permitiendo que accedieran a técnicas como la fecundación in vitro (FIV) y la inseminación artificial con donante de semen.

Día del Orgullo

La guía, lanzada con motivo del Día del Orgullo, incluye una amplia gama de temas relevantes para la maternidad LGTBIQ+ en España, tales como los primeros pasos y la planificación de la maternidad o las diferentes técnicas que existen actualmente para conseguir el embarazo. Entre ellas, el conocido como método ROPA, que permite a las parejas lesbianas compartir el proceso de maternidad, una aportando sus óvulos y la otra gestando al bebé de ambas.

También hay un apartado dedicado a la preservación en las personas transgénero. Los tratamientos hormonales y los quirúrgicos pueden desencadenar en infertilidad e, incluso, esterilidad como consecuencia de los procedimientos reafirmantes de género.

“Es recomendable, por tanto, plantearse el deseo presente o futuro de maternidad o paternidad antes de comenzar la transición y conocer las opciones de preservación de la fertilidad”, apunta la doctora Alicia Herencia, ginecóloga especialista en medicina reproductiva de Instituto Bernabeu.

Registro civil

La guía aborda, por otro lado, la inscripción en el registro civil del futuro recién nacido. Tras la aprobación de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, está permitida la inscripción de los hijos de las parejas en el registro civil, independientemente de si están casadas o no.

Este documento, en el que ha participado un equipo multidisciplinar que incluye expertos en embriología, ginecología y psicología, aborda también aspectos clave del desarrollo emocional y conductual de los niños, que no depende de la estructura familiar, sino de la calidad del entorno en el que crecen, destacando estudios que confirman que los niños en familias de madres lesbianas suelen tener contextos familiares de calidad, señalan desde la entidad.

Esta centro cuenta con una larga trayectoria en tratamientos de fertilidad y reproducción asistida y está comprometido en proporcionar un apoyo integral a todas las parejas que deseen formar una familia, asegurando un proceso lo más sencillo y cómodo posible.

"Somos conscientes de los desafíos que enfrenta el colectivo LGTBIQ+ en su camino hacia la maternidad y, por esa razón, hemos desarrollado esta guía con la que pretendemos resolver todas las dudas que puedan surgir al respecto", según la doctora Alicia Herencia.

Se puede consultar la guía pinchando aquí .

Medicina reproductiva

Desde hace más de tres décadas, Instituto Bernabeu se ha caracterizado por estar a la vanguardia en la investigación de la medicina reproductiva. El grupo de clínicas especializadas está liderada por los doctores Rafael y Andrea Bernabeu. Atrae anualmente a pacientes llegados de todo el mundo, en concreto, de 137 países y cuenta con 9 clínicas repartidas en Madrid, Alicante, Palma de Mallorca, Albacete, Cartagena, Elche, Benidorm y Venecia.

Esta institución tiene una amplia trayectoria y entre sus hitos destaca el nacimiento de un niño con uso de espermátidas por vez primera en España y sexto en el mundo, y la reciente creación de la primera unidad de inteligencia artificial (IA) dedicada a la medicina reproductiva. Cada día nacen en el mundo 3 bebés gracias a los profesionales de Instituto Bernabeu, que ha superado ya las 150.000 historias clínicas desde su fundación.

Investigaciones científicas

Este 2024, un equipo de investigadores y expertos ha acudido con 29 investigaciones científicas al congreso de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), donde han sido premiadas las investigaciones lideradas por la doctora Esperanza de la Torre y el investigador Jaime Guerrero sobre la compactación endometrial y el fallo recurrente de implantación en doble donación de gametos.

A estos galardones, se suma la presencia del equipo de Instituto Bernabeu en el reciente congreso "Alpha Scientists in Reproductive Medicine", celebrado en Lisboa, con cinco investigaciones, y su inminente participación en el congreso de la European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), que se celebrará el próximo mes de julio en Ámsterdan y, donde un año más, su trabajo investigador ha sido ampliamente reconocido con tres comunicaciones orales y nueve más en formato póster.