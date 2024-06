Los hospitales de la provincia de Alicante sufren la falta de más de un centenar de médicos

Médicos de Urgencias, anestesistas, dermatólogos, radiólogos....La provincia de Alicante sufre un déficit de un centenar largo de especialistas entre los distintos hospitales públicos. La carencia de facultativos es histórica pero en los últimos meses se está dejando sentir cada vez con más intensidad por diversas causas, entre ellas la fuga a la privada y, sobre todo, a autonomías vecinas y al extranjero, donde los sueldos y las condiciones son mucho mejores. Como ejemplo, el caso de Murcia, donde el salario medio de un médico, sin guardias, ronda los 3.000 euros frente a los 2.200 euros que cobran en la Comunidad Valenciana. En algunos países europeos el sueldo se multiplica por tres y hasta por cuatro; y se incluyen incentivos para la familia (colegio para los hijos, empleo para la pareja) dado que también les falta médicos y se apuntan a la ley de la oferta y la demanda.

Los principales damnificados, según señalan médicos consultados, son los pacientes pues sufre la atención y aumentan las listas de espera de consultas y operaciones, lo que repercute no solo en atención hospitalaria sino en Primaria: los pacientes que están esperando determinadas pruebas acuden a su médico de Familia a explicar que no le llaman; o bien si se le han hecho pruebas y está esperando la cirugía va también a preguntar por los resultados si después de dos meses no le han informado.

En la UCI

"La sanidad pública está en la UCI, las plantillas están totalmente mermadas", señala al respecto la doctora María José Gimeno, que es además la presidenta provincial del Sindicato Médico. Una de las fórmulas para paliar esta deficiencia es la creación de las áreas de difícil cobertura, que en la provincia son las de Elda, Orihuela, Torrevieja y Dénia, para incentivar la cobertura de vacantes; pero los propios profesionales indican que de momento no está funcionando. Esta fórmula está supeditada a que los MIR acaben en septiembre pues los que acepten ir a esos hospitales tendrán un contrato y se podrán quedar en el puesto si trabajan en ellos más de tres años.

Los sanitarios esperan también un incremento de plantilla a finales de año una vez se celebre el concurso de traslados; las ofertas de empleo público de 2017 y 2018, pendientes aún; y el concurso de méritos o estabilización.

"Inacción"

Consultada sobre este déficit de profesionales en muchas de las 46 especialidades médicas existentes, desde la Conselleria de Sanidad inciden en que en total la Comunidad Valenciana tiene más de 600 plazas de médicos vacantes, "presupuestadas y sin cubrir por falta de médicos". "El déficit de facultativos es generalizado en toda España, es el principal problema del Sistema Nacional de Salud. De hecho el conseller insiste ante el Ministerio constantemente en la necesidad de que proponga medidas y coordine soluciones conjuntas, soluciones nacionales para un problema nacional, que afecta a todas las comunidades. Sin embargo, la única respuesta es la inacción".

La realidad es que ningún hospital se salva del problema de la falta de médicos. El problema con los anestesistas es importante en el Hospital General de Alicante, el principal de la provincia y referente en numerosas especialidades. En este centro, "entre los que han ido renunciando en un año y los que faltarían para dar un buen servicio, sobre todo pediátrico, faltarían un mínimo de doce porque además las reducciones y las exenciones de guardias por lactancia y otros motivos ni se cubren, ni se intenta", señalan desde el sindicato CC OO. Por ello, los que permanecen "sufren una gran carga de trabajo".

Anestesistas

También existe este problema con unos profesionales básicos para poder operar en el departamento de Elda. Faltarían, según fuentes médicas, entre 10 y 12, casi la mitad de la plantilla, pues por el volumen de cirugías "se necesitarían unos 20". Sin embargo, el principal problema de este hospital es que ahora mismo no tiene especialistas en Dermatología: necesita 4 ó 5. También precisa otros tantos radiólogos y media docena de médicos de Urgencias. Además, "en periodo vacacional hay una gran falta de Ginecología y Urología que tienen que cubrir muchas guardias para poder prestar la atención asistencial necesaria", indican los sindicatos.

En el Hospital de Elche falta personal facultativo especialista de anestesia y de Urgencias. Para las sustituciones de verano hay problemas para contratar con esas especialidades y con Cardiología, Ginecología, Psicología Clínica y Microbiología. En determinados servicios estudian hacer cambios en las vacaciones para poder cubrir la demanda asistencial, debido a que tampoco hay profesionales en bolsa, señalan desde Comisiones.

También escasean los médicos de Urgencias en el Hospital de la Marina Alta, donde el déficit de estos especialistas es de una decena. En este centro, que la Generalitat acaba de revertir a la sanidad pública tras su reversión desde la privada, necesitan también radiólogos (5); especialistas de Medicina Interna (3); urólogos (3); nefrólogos (3) y neurólogos (1). Asimismo, falta casi toda la plantilla de Rayos, traumatólogos y médicos de Familia. Hay carencia generalizada de facultativos, por eso Sanidad lo ha declarado de difícil cobertura.

Difícil cobertura

El Hospital de Alcoy ha solicitado reiteradamente ser incluido en esta categoría. La realidad es que tiene dos vacantes de anestesista y dos de radiólogos. La plantilla incluye 5 otorrinos pero actualmente solo trabaja el jefe del servicio "y se están derivando casi todas las cirugías a otros hospitales". También les falta un urólogo.

Sí están declarados de difícil cobertura el Hospital de Orihuela y el de Torrevieja. En este último faltan cuatro médicos de Digestivo; dos dermatólogos; cuatro médicos de Urgencias y otros tantos en Rayos.

En el de la Vega Baja la mayor carencia está en Digestivo y Neurología, así como en Oftalmología (1); Urología (1); Cardiología (1) y médicos de Urgencias (3).

El Hospital de La Marina Baixa sufre déficit de otorrinos pues solo tiene tres especialistas de los seis que hay en plantilla "pero los que están especialmente mal son los médicos de Urgencias. Faltan ocho ahora mismo para poder completar la plantilla. Este servicio no puede ni siquiera disfrutar las vacaciones en periodo estival", indican fuentes sanitarias. También escasean radiólogos y psiquiatras.

En el Hospital del Vinalopó, de gestión privada, están sin cubrir 3,5 plazas de Pediatría Hospitalaria, otras tantas de Psiquiatría; tres de Anatomía Patológica; cuatro de médicos de Urgencias y uno en Urología. Por último, en el departamento de Sant Joan la principal carencia está en la plantilla de Anatomía Patológica, que se queda corta.

Falta de planificación

Rosa Atiénzar, secretaria general de la Federación de Sanidad y sectores Sociosanitarios de CC OO PV, explica que el déficit de profesionales es general y más acusado en los hospitales comarcales.

"Hay una falta de planificación de las necesidades, de formación de profesionales especialistas y de mejora de las condiciones de trabajo" Rosa Atiénzar — Secretaria general de la Federación de Sanidad de CC OO

"La falta de personal facultativo de determinadas especialidades se debe sobre todo a tres factores: hay una falta de planificación de las necesidades, de formación de profesionales especialistas y de mejora de las condiciones de trabajo, que no son nada competitivas", señala Atiénzar.

Como ejemplo, indica la jornada de 35 horas semanales que sí que tienen comunidades limítrofes como Murcia. "Esta jornada tiene ventajas: atrae y retiene talento, es una oportunidad para incrementar y rejuvenecer las plantillas, crea empleo y nos sitúa en igualdad de condiciones con otras autonomías con las que competimos en recursos".

Respecto a la falta de profesionales, afirma que "la tasa de reposición impuesta por el PP en 2012 tuvo un impacto demoledor en las plantillas, ya que durante el mandato de Mariano Rajoy solo se podía reponer el 50% de los puestos que se jubilaban".

En línea similar, María José Gimeno, indica desde el Sindicato Médico que "en algunos sitios la falta de médicos es una barbaridad, como en Dénia y el Vinalopó, aunque en el primer departamento es comprensible por la reciente reversión. En Elda lo mismo, faltan diez o doce anestesistas y no hay nadie en Dermatología". Señala que el principal problema en algunas especialidades está en que los sueldos médicos están muy detrás de los del resto de Europa. "Además, un dermatólogo o un anestesista ganan en la privada pura en una semana lo que en todo un mes en la pública".

"En algunos sitios la falta de médicos es una barbaridad" Doctora María José Gimeno — Secretaria provincial del Sindicato Médico

En la zona sur de la provincia, muchos especialistas optan por trabajar en la Región de Murcia donde cobran, sin contar las guardias, un mínimo de 600 euros más al mes.

Dermatología

Otro motivo de la falta de profesionales en Dermatología está en que el Ministerio de Sanidad no ha tenido la previsión y ha sacado pocas plazas en comparación con las jubilaciones de profesionales que ya se están dando, apunta José Manuel Peris, secretario del Colegio de Médicos, que apunta también a un déficit general de anestesistas, radiólogos, patólogos, otorrinos y oncólogos, con plazas sin cubrir en la zona sur de la provincia pues "se van a Murcia, donde les dan mejores contratos y cobran más", lo mismo que aquí sin incluir guardias.

De profesionales de Dermatología hay déficit en general, con bastante lista de espera dentro de la sanidad privada, "y durante todo el año, no es un problema solo de verano", indica Ana Sánchez, de CC OO. "Muchos se están marchando hacia la parte de estética en lugar de hacia la parte clínica", explica.

En este sentido, fuentes médicas apuntan que se produce fuga de dermatólogos de la privada desde los centros que son gestionados por compañías aseguradoras "porque están pagando muy mal y mucho se están marchando al extranjero".

Suscríbete para seguir leyendo