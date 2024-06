El pleno de Alicante, en directo: acuerdo por la isla de Tabarca

Sinhogarismo

Continuando con el tema del sinhogarismo, el concejal socialista Emilio Ruiz ha recordado que Begoña León, concejala de Bienestar Social y Derechos Públicos, anunció un aumento de las plazas del Centro de Acogida e Inserción (CAI). "Necesitamos saber si estas plazas existen y están realmente operativas o si nos encontramos ante un anuncio vacío", ha cuestionado Ruiz.

León, por su parte, ha tratado de restar importancia a la cuestión: "Todos los servicios funcionan correctamente y con las plazas necesarias. ¿En serio me van a pedir explicaciones de la gestión ustedes? No ponga el foco donde no hay ningún problema". Eso sí, no ha respondido a la pregunta planteada por el PSOE.