Carmen Robledillo: «Si Barcala no cumple el pacto de presupuestos no negociaremos en 2025»

— ¿Qué balance hace del trabajo del equipo de gobierno en este primer año del mandato?

— Si tuviera que darle una puntuación le daría un aprobado raspadito. Sencillamente porque hay muchas cosas que se prometieron en campaña y no se están haciendo.

— ¿Cuáles?

— La rehabilitación de la Zona Norte, que está en estos momentos igual o incluso peor de lo que estaba hace un año.

— Y sobre su labor de oposición, ¿qué balance hace?

— Es un año positivo, en el que hemos aprendido y hemos trabajado mucho, con horas de despacho pero también de visita a los barrios. Nosotros no solo los visitamos en campaña, sino durante todo el mandato. Estamos contentos porque se han conseguido cosas muy importantes para la ciudad como es la eliminación de la Zona de Bajas Emisiones, una oficina antiokupación, una de atención a la maternidad, la futura reforma de la comisaría del distrito norte...

— ¿En qué líneas centran sus políticas municipales?

— Somos una oposición en todos los sentidos. Nuestros ejes pasan por la seguridad, sobre todo, porque Alicante tiene que ser una ciudad segura. También una ciudad limpia, que no está mejor en cuestiones de limpieza. Además, queremos que sea una ciudad en la que se pueda vivir tranquilamente.

— El alcalde gobierna en minoría, aunque la mayoría de trámites los aprueba con su apoyo. ¿Se plantean forzar una entrada en el gobierno local?

— Los alicantinos quisieron que fuésemos oposición y vamos a trabajar por el interés de la ciudad y sus ciudadanos. No está en nuestra mente entrar en el equipo de gobierno. Vamos a trabajar como venimos haciéndolo, primero cuatro años con Mario Ortolá a la cabeza y ahora con el equipo actual, por los intereses de todos los alicantinos.

— Ustedes aprobaron el presupuesto del PP para este año. De las medidas que les prometieron, nada se sabe...

— La semana pasada nos reunimos con Begoña León, concejala de Bienestar Social y Derechos Públicos. Un primer encuentro para tratar la oficina de atención a la maternidad. Se han pasado ya los primeros borradores para ver los temas y las áreas que se van a tocar y la ubicación donde se va a poner.

— ¿Dónde será?

— No lo sabemos todavía. Se están barajando varios locales, pero se tiene que hablar con las distintas concejalías para ver cuáles están disponibles.

— ¿Y en qué zonas se están estudiando esos locales?

— En el centro.

— ¿Cree que estas medidas, la oficina antiokupación y la de atención a la maternidad estarán puestas en marcha antes de fin de año?

— Esperemos que sí, tal y como dijo el alcalde Luis Barcala.

— ¿Y si no lo estuvieran?

— Pues el alcalde tendrá un problema si no están listas a final de año, porque no habrá cumplido el pacto de presupuestos y el año que viene tendrá que aprobar las cuentas sin nuestro apoyo.

— ¿Se sentarían a negociar el año que viene si no cumple?

— Sentarnos nos vamos a sentar, pero a escuchar. Nosotros lo que pretendemos es el bien de los alicantinos y de la ciudad, pero si el primer año de mandato ya se incumple... El segundo no se lo íbamos a poner nada fácil.

— Entre las cuestiones que están pendientes de negociar este año, destaca la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública que se paralizó antes de elecciones por el desacuerdo en el tema de los puntos violeta. ¿En qué punto están las negociaciones?

— Nuestra propuesta es la misma que se hizo y que se acordó: que enla ordenanza no existan los puntos violeta. No es algo que nos hayamos inventado o que se haya interpretado mal, se llegó a ese acuerdo. Al equipo de gobierno parece que le entró miedo cuando vio las declaraciones del subdelegado del gobierno y rectificaron automáticamente. Por eso no se aprobó. La clave está ahí, si hay puntos violeta la ordenanza no saldrá con nuestro voto.

— ¿Aunque les aceptasen el resto de las enmiendas?

— Los puntos violeta son innegociables. Se dijo que no se iban a poner en todas y cada una de las reuniones que mantuvimos con el vicealcalde Manuel Villar como con la concejala Cristina Cutanda. Se habló y se «requetehabló», pero luego nuestra sorpresa es que no iba a haber dos puntos, sino cuatro. Ante eso, nuestra opción es que no va a haber ordenanza con nuestro voto.

— También han sido ustedes especialmente críticos con las Zonas de Bajas Emisiones. ¿Por qué creen que no son necesarias las restricciones?

— Alicante no es una ciudad contaminada por mucho que se empeñe la izquierda. Vivimos en la costa y lo avalan los informes técnicos. Lo que debe primar es la libertad de los ciudadanos. No tiene por qué cerrarse el 85% del suelo urbano y restringir nuestras libertades.

— Hablan de restringir libertades a los ciudadanos, pero la Zona de Bajas Emisiones no afectaba a las personas empadronadas en Alicante.

— Bueno, es que ese borrador hablaba de tantas cosas que luego decían que no hablaban de ellas... También decía el PP que no iba a haber sanciones y ese documento tenía un epígrafe de sanciones.

— Hablábamos antes del primer año de mandato, ahora quiero preguntarle por el futuro ¿Qué objetivos tiene para los tres años que quedan?

— Seguir trabajando como hasta ahora, defendiendo los intereses de todo lo que sea bueno para la ciudad, da igual si lo presenta la izquierda o el PP. Todo lo que sea bueno para Alicante, no pensamos que sea malo por venir de la izquierda.

— ¿Proyectos concretos?

— Como punto fundamental, el Parque Central, la intermodal y la eliminación de vías de la costa.

