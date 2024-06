Polémica en el Orgullo LGBTI de Alicante: Vox pide quitar la pancarta del Ayuntamiento

El gobierno local ha desplegado este viernes en el Consistorio una pancarta con el lema "Alicante con orgullo", con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBTI, que se conmemora este 28 de junio. Un día que no ha estado exento de polémica. Los tres partidos de la izquierda no han participado del despliegue de la pancarta, así como una de las tres asociaciones organizadoras. Tampoco lo ha hecho Vox, que no ha estado presente siquiera en el acto institucional y, además, ha solicitado la retirada de la mencionada pancarta.

La portavoz del grupo municipal de Vox, Carmen Robledillo, ha solicitado "la retirada inmediata de la pancarta conmemorativa del Orgullo LGTBIQ+ del balcón del Ayuntamiento de Alicante, toda vez que la misma no es una bandera oficial, pudiéndose únicamente usar en los espacios públicos los símbolos oficiales que representan la totalidad de la ciudadanía". Asimismo, ha apuntado que "el izado de la pancarta constituye un acto contrario a la neutralidad de las decisiones de las autoridades municipales".

No ha estado el acto exento de protestas por parte de los grupos de la izquierda y de una de las tres asociaciones organizadoras del Orgullo, cuya manifestación y posterior fiesta en Alicante se llevará a cabo el sábado 20 de julio. Emilio Ruiz, concejal del PSOE, expresó el motivo para no participar en el despliegue de la pancarta: "Al colectivo LGTBI hay que apoyarlo todos los días, no solo el 28 de junio. No vamos a participar en la pantomima del Partido Popular".

En la misma línea se manifestó Rafa Mas, edil de Compromís: "No vamos a participar en la foto junto a la concejala Begoña León, a la que se ha dado una oportunidad. El presupuesto del área LGTBI es de 1 euro. Le advertimos de que se queda sola. Al año que viene quizás no se quede sola, se encuentre en la calle una movilización".

Por su parte, Juan David Santiago, portavoz de Diversitat, apuntó sus motivos: "Por coherencia no puede ser que se vote en contra de iniciativas que impidan organizar un orgullo como queremos, que es con una manifestación como eje troncal, pero también con su fiesta".

Tanto Diversitat como las asociaciones Alicante Entiende y Alicante Entendemos han sido las organizadoras de la celebración del Orgullo el próximo 20 de julio. Las tres entidades destacaron la predisposición de Begoña León, concejal de Derechos Públicos y Bienestar Social, en la organización del acto, a la par que criticaron la ordenanza del ruido por no considerar el Orgullo como una "fiesta popular", lo que impide que la celebración se lleve a cabo en la ciudad. Las asociaciones pretendían que el fin de fiesta fuera en la Rambla de Méndez Núñez, aunque tendrán que conformarse con realizarlo en la Concha de la Explanada.