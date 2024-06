«Con las cartas se trabajan las sumas y la estrategia»

¿Se debe mandar deberes a los niños en verano?

Depende mucho de las características de cada niño y de las edades. Lo que está claro es que en verano el niño va a seguir aprendiendo porque no desconecta el cerebro. Yo soy una gran defensora del juego, como miembro del Observatorio del Juego Infantil.

¿Por qué se está abogando por el juego para fomentar el aprendizaje?

Porque sirve para trabajar el razonamiento lógico, el pensamiento abstracto y el vocabulario, tanto en Infantil, como en Primaria y en Secundaria. El juego se convierte en un potenciador del aprendizaje en los procesos cognitivos yen las habilidades socioemocionales. Es muy importante que el juego no esté siempre dirigido, que el niño decida a qué va a jugar y cómo va a jugar. Cuando el niño elige su propio juguete o con quien va a jugar, está trabajando la función ejecutiva, lo que es muy importante, sobre todo, en Infantil hay que dejarles su espacio.

¿Y para Primaria?

A partir de seis años se les puede meter los tradicionales juegos de mesa. Son muy positivos para trabajar procesos de atención, para seguir las normas, las reglas y para ser flexibles. Ahora que pasan más tiempo con los abuelos hay que recuperar las cartas. Se puede trabajar las sumas con el juego de la escoba; con el burro o el rápido, los reflejos y la organización temporal con el cinquillo. Con las cartas se trabaja la atención sostenida, lo que no ocurre con el videojuego que tiene estímulos muy rápidos, y se trabaja la atención dividida porque están pendientes de sus cartas o de los demás o incluso la estrategia. En los primeros cursos de Primaria es fundamental el lectroaprendizaje, que los niños lean por placer. También pueden ayudar a sus padres a hacer lista de la compra, pueden escribir un diario o una carta a los abuelos. Con todo ello están trabajando.

¿Y los niños van flojos en alguna materia, también recomienda lo mismo?

Si desde el colegio han mandado los deberes tradicionales no se puede decir que no lo hagan. Se puede hacer y luego a jugar, pero si no los han mandado yo soy partidaria hacer todo esto del juego. Otra cosa diferentes es que desde los centros hayan recomendado hacer fichas por dificultades del niño, eso hay que valorarlo bien.

¿También es partidaria del juego para los estudiantes de Secundaria?

En Secundaria también se puede trabajar el juego e incluso, con adultos. Se ha puesto de moda la gamificación para potenciar la motivación y obtener un aprendizaje. Las emociones agradables fomentan mucho más el aprendizaje que las desagradables. Así lo dice la neurociencia, cuando tenemos emociones desagradables nos bloqueamos y no aprendemos. Entre otras cosas, por este tipo de motivos se ha quitado las recuperaciones de septiembre.

¿No cree que los niños pierden disciplina o pueden olvidar los conocimientos adquiridos durante el curso si no hacen deberes tradicionales?

Es muy importante que esa parte de la disciplina no se ciñe a hacer unas tradicionales fichas que mandan del colegio y que pueden ser tradicionalmente más aburrida. Los niños pueden levantarse, desayunar tranquilos y hacer ese juego orientado a aprender o en el caso de hacer una ficha en el colegio se puede hacer y aprender que el día es muy largo y que da tiempo para todo. Sí que sabemos que es cierto que cuando llega septiembre los niños llegan con un nivel más bajo que cuando se fueron en junio. Sin embargo, rápidamente lo recuperan. Cuando estamos hablando de niños que están en pleno proceso de aprendizaje lectoescritor conviene seguir leyendo y escribiendo. Quizás no hace falta hacerlo de una forma tan tradicional con fichas pero sí que podemos seguir leyendo libros, cartas o resúmenes... Al final hacerlo de una forma más divertida o más interesante no está reñido con perder la disciplina.

Suscríbete para seguir leyendo