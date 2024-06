"No es admisible que todo el ocio de Alicante se acumule en cuatro calles"

PREGUNTA: Hace apenas unos días se acaba de cumplir el primer año de este mandato. ¿Con qué se queda?

RESPUESTA: Es la primera vez que afronto un mandato en solitario, eso hace que las cosas sean distintas y espero que mejores. Y la segunda cuestión es el cambio de gobierno en el Consell. Ambas cuestiones han marcado el ritmo de trabajo. Me atrevería a decir que es el año con un ritmo más acelerado de los últimos 15, y con diferencia, por la acumulación de proyectos que se han reactivado.

¿No se plantea, entonces, integrar a Vox en su equipo de gobierno?

Necesitamos un solo voto. Con el resultado electoral teníamos claro que iba a ser un gobierno en solitario. Y eso lo vamos a mantener. Las alternativas políticas nos permiten estar constantemente hablando con todo el que quiere hablar con nosotros.

Cumple un año de mandato, pero en total lleva ya seis en la Alcaldía. ¿Cuál es la valoración general?

En primer lugar, me quedo con la satisfacción de poder ser el alcalde. Nunca es como uno cree que va a ser: hay muchos disgustos, pero también muchas satisfacciones. Poder plasmar una idea en un proyecto y ejecutarlo es una de las mayores satisfacciones. Yo creía profundamente, y por eso entré en esto, que Alicante requería de una transformación muy profunda. Se iba descolgando de las grandes ciudades e iba entrando en un letargo que no era propio. Lo tenemos todo para ser de las ciudades más importantes de España. Y yo creo que ese proceso de transformación había que abordarlo, y eso es a lo que me he dedicado estos seis años, con mis aciertos y mis errores, pero desde luego con una idea clarísima: situar a Alicante donde debe estar.

Ayer terminaron oficialmente las Hogueras 2024. ¿Qué balance hace?

Fiestas tras fiestas vamos batiendo nuestro récord de visitantes. También en estas Hogueras, que han sido espectaculares. Y la gente así lo reconoce. Y eso es para lo bueno y para lo malo. Eso también pone de manifiesto cuestiones que tenemos que vigilar para no morir de éxito. Al mismo tiempo, la satisfacción de ver que somos capaces de preparar operativos, de absorber la cantidad de gente que viene y no se producen incidentes ni problemas de relevancia. Ya avisamos que la movilidad se complicaría porque iba a haber muchísima gente. Como así ha sido. El refuerzo también del transporte público ha funcionado muy bien. Y el servicio de limpieza ha superado todas las expectativas.

¿Se plantea el Ayuntamiento más líneas nocturnas del autobús urbano para llegar a todos los barrios?

Hemos visto los desplazamientos desde todos los barrios hacia la zona centro, y los problemas que había en muchos casos. En los grandes eventos, hay que reforzar el transporte público: la periodicidad y la ampliación de horarios… Al menos hay que dejar un eje radial que permita la circulación desde los principales barrios hacia el centro de Alicante, también por la noche. Es bueno y tranquilizador que haya un transporte de vuelta a casa por las noches que sea seguro.

Si ha habido una polémica ha sido con el jurado de Especial...

En su momento, a todo el mundo le pareció muy bien que dentro de la autogestión estuviera también el propio asunto del jurado, porque si entre las de Especial elegían el jurado parecía que iba a ser más objetivo. El problema está en que solo puede ganar uno y hablamos de una cuestión subjetiva como es valorar monumentos tremendos. Como Ayuntamiento, estamos abiertos a todas las sugerencias que se quieran hacer, pero también tiene que ser un sistema de jurado, de votación, que sea consensuado.

Pero desde la Federació d’Especials ya se pidió en enero que el Ayuntamiento asumiera la designación del jurado de Especial, que para eso es un premio municipal...

Para mí no es un consenso decir: «Yo no quiero hacerlo». Hay que estar de acuerdo en qué sistema se establece para no dar pasos atrás.

¿Qué hay de la posible réplica de Luceros? ¿Es un proyecto maduro?

Se abordará cuando realmente sea imprescindible y no haya otras prioridades que sean más importantes. Entonces nos podremos plantear el sustituir los actuales materiales por otros mucho más modernos, más resistentes y terminar con las pequeñas reparaciones que se derivan del transcurso del tiempo, de la meteorología, del tráfico, de 200.000 causas que influyen en la propia fuente.

¿Están los moldes físicos en un buen estado de conservación?

Existen moldes físicos que se sacaron, unos en mejores condiciones y otros en peores. Lo que sí que tenemos es Luceros escaneado de arriba a abajo. Existe el molde virtual que es de donde se sacarían las piezas.

¿Para usted no hay debate en torno a las mascletás en Luceros...?

No, no, para mí no lo hay.

En su bando de las Hogueras hablaba de que fuera compatible la fiesta y el descanso vecinal...

Desde luego, de los racós y las barracas no ha habido la más mínima pega. Para quienes no cumplen se van a adoptar medidas a futuro para garantizar el cumplimiento. No es suficiente inspeccionar y sancionar, sino que hay casos en los que debemos evitar siquiera que se produzca la posibilidad de infringir. Yo agradezco también a toda la gente que no participa en la fiesta la paciencia con la que la soportan.

Siguiendo con el asunto del ocio, el presidente de la Federació ha incidido en las quejas por las aglomeraciones en el entorno de Soto, que dificultaron la previa de la Ofrenda...

Hemos visto en determinados horarios aglomeraciones muy grandes y la fiesta va por delante de todo lo que pueda ser el ocio en general. No hay ocio sin la Fiesta. Ese tema ya está encima de la mesa para su revisión, viendo desde distintas localizaciones para distribuir ese ocio, la regulación de los horarios y de la música…

Otras zonas donde se pretende compaginar ocio y descanso son el entorno de Castaños y el Casco Antiguo. ¿Para cuándo las anunciadas zonas acústicamente saturadas?

La semana que viene se inician los trabajos para implantar las ZAS, que se harán de forma simultánea.

¿Qué medidas concretas habrá?

Afectan evidentemente a los materiales que se puedan utilizar en la zona de veladores, las superficies de uso de la vía pública, los horarios y la regulación relativa a la intervención de la Inspección y de la Policía de Barrio para el cumplimiento de la normativa. A los vecinos hay que trasladarles que tienen derecho al descanso, y se va a garantizar, y a los locales de ocio que tienen derecho a trabajar, pero siempre con la limitación que son los derechos de los demás.

¿Qué plazos manejan?

Queremos hacerlo muy deprisa.

Alude al derecho vecinal al descanso. ¿Por qué han tardado tanto tiempo en tomar medidas y que en Castaños sea ya por orden judicial?

Influyó muchísimo la pandemia. Hubo que generar un paréntesis por las propias circunstancias. Habrá quien diga que el paréntesis se ha hecho demasiado largo… Una vez pasada esa coyuntura, lo que no podemos es eludir el abordar la resolución de los problemas.

Vox planteaba en sus enmiendas prolongar el horario de apertura de los veladores y la izquierda, reducirlo. ¿Por qué postura se inclina?

Estamos abiertos. Si lo podemos retomar donde se había quedado, fenomenal. Si no, pues volveremos a renegociar sin prejuicios para sentarnos con cualquiera grupo.

A usted, ¿qué modelo le gustaría para Castaños y el Casco Antiguo?

Unas zonas donde a las 03:00 de la mañana los vecinos no tengan que estar soportando lo que se tiene que soportar a altas horas de la madrugada, con una aglomeración de gente que no tiene ningún sentido, aunque no haya terrazas. Por eso estamos apostando por ir generando actividad en los barrios. Alicante ya es una ciudad muy grande como para que el ocio dependa de una zona. Lo que no es admisible bajo ningún concepto es que todo el ocio de una ciudad como Alicante se acumule en cuatro calles.

Otro asunto judicializado es la implantación de los macrodepósitos. ¿Acudirán al final al Supremo?

Vamos a interponer el recurso de casación por dos motivos. En primer lugar, porque los servicios jurídicos del Ayuntamiento nos indican que hay motivos de casación y que el recurso puede ser admitido, algo que es complicadísimo en el Supremo. Y en segundo lugar, porque es el compromiso político, no solo mío, sino unánime del Ayuntamiento. Si el recurso es viable, yo estoy obligado moral y políticamente a defender que no haya macrodepósitos en el puerto.

¿Por qué consideran que es viable ese recurso ante la sentencia del TSJ?

Es una cuestión muy técnica, pero con importancia. Y la conclusión es que si la empresa puede poner los seis depósitos será porque los tribunales nos obligan a hacerlo, pero no porque nosotros lo vayamos a autorizar. Y lo digo porque parece que a algún grupo le ha surgido alguna duda en este camino de si se debía o no negociar…

La propia concejala de Urbanismo, en un pleno, dejó abierta la puerta a una posible negociación...

Si el recurso no era viable. Ese es el matiz. Ahí hubiéramos intentado, como es lógico, alternativas como otra ubicación o incluso la indemnización siempre en una negociación tendente a la no instalación de los macrodepósitos en el puerto.

Y si la sentencia al final es firme, ¿qué fuerza tendrá entonces el Ayuntamiento frente a la empresa?

Uno puede sentarse siempre con una empresa y decirle: «Te voy a ceder un suelo en no sé dónde, va a ser ventajoso para ti y en lugar de poner en el puerto». Claro que hay posibilidades...

¿Han empezado a pensar en terrenos alternativos al puerto...?

No lo sé, pero en los años noventa cuando se quitaron los de Campsa, se buscaron terrenos alternativos.

Habla de una posible indemnización a la empresa... ¿Sería millonaria para el Ayuntamiento?

No es barato, pero tampoco es lo que algunos venden o pretenden.

Entonces, ¿de qué cifras?

De cifras que no voy a adelantar… Cualquier cosa que se insinúe se puede utilizar en los tribunales.

Otro asunto medioambiental en el debate político es la Zona de Bajas Emisiones. ¿Para cuándo?

Hay hasta final de año. En otros municipios no parece que haya un ritmo bastante acelerado. Nosotros tenemos un borrador que es con el que seguiremos trabajando.

La principal polémica ha sido la falta de restricciones y sanciones...

Entendemos, y los técnicos además así nos lo corroboran, una redistribución del tráfico. Yo creo que el tráfico del frente litoral hay que restringirlo a lo mínimo. Hay que reconducir todo el tráfico, sobre todo el de paso hacia el interior. Y eso lo tenemos que hacer sí o sí, con Zona de Bajas Emisiones o sin ella. Eso forma parte de un modelo a futuro, que es una ciudad muchísimo más amable y sostenible. Los anillos de circunvalación tienen que potenciarse y necesitamos finalizar la Vía Parque, sin ella no podemos dar permeabilidad hacia todo el centro. La vocación es la de restringir o limitar al máximo la circulación por el frente litoral, que tiene que terminar convirtiéndose en un gran paseo, del que hemos hablado siempre. Son 21 kilómetros, y creo francamente que lo vamos a ver.

Habla de concluir la Vía Parque, ¿cuál es la hoja de ruta que manejan?

Hemos terminado las expropiaciones, estamos ahora terminando los pagos y la Generalitat, el diseño del último tramo para la ejecución del proyecto. Confío en que dentro de este mandato veamos todo ese tramo [entre los PAU y La Florida], por lo menos, en ejecución.

¿Qué ha cambiado desde aquel informe enviado al ministerio donde incluían restricciones en la circulación, con listas negras?

La consultora hizo un modelo bastante estandarizado hace cinco o seis años, y lo que hemos hecho a lo largo de estos años ha sido aprender, ejecutar inversiones, mejorar en el análisis de las necesidades de Alicante e ir matizando lo que era un documento inicial. Yo creo ciegamente en la peatonalización, en el uso peatonal de una ciudad como Alicante, y creo en eso por encima de cualquier otro tipo de movilidad. En segundo lugar, por el transporte público, que es mi responsabilidad, apostando por el mejor transporte público. En el tema del plan de bajas emisiones, estamos ejecutando obras, la gente está contenta, está viendo que está mejorando y sobre todo que es una realidad. ¿Requiere prohibición o sanción? No es exigible, el ministerio lo reconoció.

Se definía como defensor de la peatonalización. ¿Cuál será el próximo eje en el que se retirará el tráfico?

Ahora mismo, una peatonalización pura y dura no está prevista. Seguimos analizando las consecuencias de la peatonalización del eje de Constitución-Bailén. ¿Habrá otros ejes? Sí, y en otros puntos de Alicante, en muchos barrios. Por ejemplo, todo lo que es el entorno del mercado de Benalúa, con la reforma y la remodelación del mercado, va también una peatonalización de algunos ejes para facilitar el que se genere otro núcleo de convivencia en el barrio. Esto es un plan a 25 años, en el que trazamos las líneas. Quiero el máximo consenso.

Hablando de grandes proyectos para este mandato... Además de la Vía Parque, destaca el reto del Parque Central. ¿Qué diseño imagina?

En la cabeza tengo un Parque Central completo, es decir, entero. Eso no significa que esté todo lleno de césped y tapado, pero tiene que estar desde la estación que dejará de ser del tren para ser una intermodal de verdad. Quiero un parque que dé una conexión total entre barrios, que deje de ser una cicatriz ferroviaria. El proyecto está muchísimo más avanzado de lo que yo me encontré y las negociaciones a todos los niveles las estamos llevando con discreción. La gran batalla que estamos dando es para que se cierre de una vez el diseño de lo que es desde la parte donde finaliza el soterramiento hasta la estación para darle ya la configuración definitiva.

¿Qué tiempos se ha marcado? Se dijo de poner la primera piedra en la recta final de este mandato...

Que estén al menos redactados los proyectos que completen todo el soterramiento y el diseño de la totalidad del Parque Central con sus configuraciones y a ser posible que tengamos a tres bandas, con el Gobierno y la Generalitat, el plazo establecido para la licitación de la ejecución de las obras del Parque Central.

¿Y el nuevo Plan General de Ordenación Urbana? Ya se han finalizado los informe previos y ha fechado para otoño la aprobación del PGOU estructural... ¿Se cumplirá?

Empezamos también en el proceso de participación ciudadana y en otoño esperamos aprobar el PGOU Estructural. A partir de ese momento, ya todo se acelera. Confío en que vayamos lo suficientemente rápido como para tener un Plan General.

Su homóloga en València ha anunciado la suspensión de licencias a apartamentos turísticos y un freno a los cruceros por la masificación turística...

Las características de València son bastante diferentes. Hoy el sector me garantiza que hay nivel de crecimiento. He creado la cátedra de Turismo para que el barómetro me advierta sobre los topes y poder tomar decisiones antes de que nos sorprenda.

Han creado una cátedra alegando que quieren tomar decisiones basándose en datos y no en ocurrencias. ¿En qué se han basado hasta ahora?

En datos. Yo sé leer y escribir, y tengo conocimiento, un equipo, profesionales de todo tipo en la propia casa como para tomar decisiones que no son meras ocurrencias. Lo cual no quita para que yo pueda contrastar… Recurrir a una cátedra no se puede confundir con que hemos hecho las cosas de forma irresponsable.

¿Y dónde cree que está el límite al turismo?

A nivel de hoteles, tenemos unas diferencias de ratios de camas con otros destinos: o nos faltan hoteles o camas. Hablo de hoteles por no mezclarlo con apartamentos turísticos, ni decir que se puede suplir un producto con el otro. Ahora estamos llegando con facilidad a niveles de ocupación superiores al noventa por ciento. El sector y especialistas dicen que llevamos sin un hotel nuevo hace treinta años. ¿Es normal que crezca el sector turístico y no el número de hoteles? Necesitamos habilitar un suelo de calidad asequible para uso hotelero. ¿Y hasta dónde? Hasta cuando los indicadores nos digan que no cabe más gente. ¿Cuándo es eso? Nos lo dirán los especialistas.

¿Cree que la proliferación de apartamentos turísticos afecta al precio del alquiler de los pisos?

Si eso fuera así, ¿por qué el Gobierno de España saca una ley de vivienda que no responde a esa realidad? Vamos a promover la construcción de 6.000 viviendas, de las cuales 1.500 van a ser para precio público, o en compra o en alquiler. El problema no es que haya apartamentos turísticos, sino cuando se generan problemas de convivencia. Y yo no quiero un turismo descontrolado, fuera de la normativa, que puede no ser ilegal, pero sí alegal. Ahora el Gobierno está estudiando que las comunidades de propietarios puedan actuar, ¡pues claro! Ese nivel normativo excede a los ayuntamientos. ¿Si hay un tope de apartamentos turísticos? Nosotros no descartamos ninguna medida que garantice que la oferta responde a la demanda, que la capacidad de Alicante lo permite y las reglas de convivencia. Esas son las tres patas en base a las cuales entendemos que hay que tomar las decisiones, y las vamos a tomar. Pueden ser moratorias, restricciones, modificaciones puntuales de la normativa urbanística. Puede ser en toda la ciudad o por zonas. Eso es importante. Hay zonas donde los apartamentos turísticos pueden ser un revulsivo y otras donde haya que restringir porque se ha provocado una saturación injustificable.

El Ayuntamiento ya ha ofrecido ocho solares a Generalitat para construir vivienda social...

Alguien dio por supuesto que serían parcelas que no las querría nunca nadie y luego resulta que son parcelas en barrios normales para hacer edificaciones normales. Ahora se está haciendo el mayor estudio desde la Concejalía de Urbanismo para analizar el producto de alojamiento turístico, ver la conveniencia por zonas, tanto los que están de forma legal como aquellos que operan de forma irregular, para establecer un mapa y tomar las medidas pertinentes respecto a unos y a otros. También hay un plan de choque para impulsar al máximo las licencias en Urbanismo, que acumulaban retraso.

"No me veo fuera de Alicante. Me gusta ser alcalde y aquí soy feliz"

Acaba de cumplir seis años de alcalde y trece desde que accedió como concejal. ¿Se plantea seguir un mandato más en el Ayuntamiento?

Siempre trabajamos para desarrollar un proyecto que no es solo a cuatro años vista. Lo he dicho antes, pero no es que me esté planteando estar 25 años [risas]. En lo personal, me mantengo con la ilusión intacta. Yo tengo que ver hechas muchas cosas que me las imaginé hace seis años. Políticamente, primero la gente tiene que votar y ese voto te lo tienes que ganar. Y por otro lado, tu partido tiene también que seguir depositando la confianza en ti. Esas son las cuestiones. Yo estoy convencido de que mi partido confía en mí y también creo que tengo la confianza de los alicantinos.

¿Y le gustaría terminar su trayectoria política como alcalde o se plantea otros retos a futuro?

Políticamente, yo fuera de Alicante no me veo. Me ha sorprendido siempre a lo largo de estos años cuando se decía que yo me iba a ir a Madrid, que iba a pegar el salto. A mí me gusta ser alcalde y yo en Alicante pues soy absolutamente feliz.

