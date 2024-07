Indignación y sorpresa en el primer día sin bus gratuito para jóvenes en Alicante

El autobús gratuito para jóvenes ya es historia en Alicante. La medida eliminada por el Ayuntamiento se ha sustituido por un descuento del 50% que ha entrado en vigor este lunes, para indignación y desconcierto de algunos. Mientras, la Generalitat sí ha prorrogado la gratuidad en los autocares interurbanos, así como en el TRAM, lo que ha contribuido a la confusión de los usuarios que, hasta ahora, utilizaban una misma tarjeta para cualquier transporte público.

Para Juan Manuel Arráez, un joven de Alicante que esperaba este lunes para subir a la línea 23 (una de las que sí son gratuitas tras la prórroga del Consell) es "una mala noticia" que los autobuses municipales dejen de estar bonificados al 100%. "Era algo bueno para incentivar el transporte público y contribuir a cuidar del medio ambiente", indicia, mientras que considera que "sería bueno que se diese marcha atrás a la medida y se volviera a poner gratis".

Algunos, como Luis Silva, se enteraban en la propia parada: "¿Desde hoy? Pues no sé si llevo efectivo..." Este joven alicantino, que utiliza el autobús habitualmente y que este lunes pretendía hacerlo para ir al gimnasio, aún no se había enterado del fin de la medida. "No me parece bien", señala, "creo que deberían volver a ponerlo, porque nos ahorrábamos dinero".

En la misma línea, también ha sorprendido el cambio de precio a Emilio Saigi y Héctor Pérez, estudiantes de bachillerato. Ya en la marquesina, ambos se han enterado de que tendrían que pagar el 50% del precio del billete, cuando uno de ellos solamente disponía de la tarjeta gratuita, ya inservible en los autobuses municipales. "Es verdad que nosotros utilizamos más el TRAM, porque está mejor. Es más rápido y los horarios también son mejores", señalaban.

El cambio en el transporte público alicantino podría afectar a un total de casi 100.000 jóvenes, ya que según datos de la Generalitat, son 97.168 los pasajeros del TRAM con este tipo de abono en la comarca, que necesitarían otra tarjeta para hacer uso de los autobuses locales.

Críticas

La decisión del alcalde no ha pasado inadvertida para la oposición municipal. La portavoz del PSOE, Ana Barceló, cree que Barcala "ha dejado tiradas a las familias de Alicante, una vez más". La líder socialista recuerda que el Gobierno de España aporta el 50% de la bonificación y el Ayuntamiento "se ha retirado cuando en el resto del país se mantienen estas ayudas".

La opción escogida por el regidor popular, según Barceló, "establece un agravio comparativo entre quienes van a poder disfrutar del TRAM gratuito hasta final de año y quienes van a poder disfrutar del autobús".

Por su parte, la concejala de Compromís, Sara Llobell, ha recordado que ya preguntó en el pleno municipal por qué el alcalde "no quiere que los jóvenes tengan el bus gratis". Algo que supone "una discriminación hacia los jóvenes de la ciudad".

Suscríbete para seguir leyendo