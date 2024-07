La repesca de Selectividad: más de 1.800 alumnos se examinan esta semana en la provincia de Alicante

Un total de 1.869 alumnos se examinan a partir de mañana en la convocatoria extraordinaria de Selectividad en la provincia de Alicante. En la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) hay 955 estudiantes matriculados para esta repesca, mientras que en la Universidad de Alicante (UA) hay 914 inscritos. En ambos casos, el número de participantes es superior respecto a la cita de julio del año pasado. En la fase ordinaria de junio más de 8.300 alumnos hicieron las Pruebas de Acceso a la Universidad y aprobó el 97,8 % de los estudiantes.

En 2023 fueron 840 las personas que se presentaron a esta segunda oportunidad de la EBAU en la institución académica alicantina, mientras que en la ilicitana fueron 932 estudiantes los que concurrieron.

Horarios

Las pruebas comenzarán a las 9.30 horas con el examen de Lengua castellana y finalizarán el jueves, 4 de julio, con los exámenes de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II y Artes Escénicas, que se celebrará a las 11.45 horas.

Las notas podrán conocerse el día 9 de julio, a partir de las 17.00 horas, a través del portal del alumno, y el plazo para solicitar las revisiones será del 10 al 12 de julio. Este último día el plazo acaba a las 14.00 horas.

En la Comunidad Valenciana son 4.716 estudiantes los que se enfrentarán a estas Pruebas de Acceso a la Universidad, tras aprobar segundo de Bachillerato o un ciclo formativo de Grado Superior.

Estudiantes de Selectividad tras hacer las pruebas en Alicante / Jose Navarro

Preguntas frecuentes

En una segunda convocatoria y con el objetivo de aumentar mi nota de acceso, ¿puedo presentarme de nuevo a Fase General y Fase Específica haciendo cambios en las asignaturas de las que quiero examinarme?

SÍ. En cada convocatoria de las PAU, cada estudiante puede presentarse a una fase o la otra o a ambas, y a las asignaturas de modalidad que quiera, según la estructura de las pruebas, independientemente de las asignaturas de las que se haya presentado en convocatorias anteriores. Si se presenta de nuevo a la Fase General se deberá examinar de todas las asignaturas de ésta, pero también puede cambiar de idioma, de asignatura de modalidad y de elección entre Historia de la Filosofía e Historia de España.

¿Si me presento de nuevo a las PAU a subir nota de acceso y no me aumenta, ¿siempre son válidas las notas más altas?

SÍ. Si un estudiante se presenta a más de una convocatoria de PAU siempre conserva las notas más altas tanto de su Fase General como las calificaciones de cada asignatura de Fase Específica, pero considerando que la Fase Específica tiene caducidad.

¿Si quiero mejorar mi nota de la Fase General de las PAU o presentarme de nuevo a la Fase Específica, ¿debo matricularme de nuevo en mi centro de Bachillerato?

NO necesariamente. Cada universidad tiene un procedimiento para la matrícula de mejora de nota. Habrá que preguntar si la matrícula se debe formalizar en el centro de Bachillerato o en la universidad.