Toma de posesión con sabor alicantino del nuevo subdelegado de Defensa de Alicante

El coronel Juan Navarro Fernández ha tomado posesión este lunes como nuevo subdelegado de Defensa de Alicante, en un acto en el que se han destacado sus vínculos con la provincia de Alicante. Una ceremonia en la que han participado autoridades tanto civiles como militares. Tras la toma de posesión, su predecesor en el cargo, Juan Bosco, ha sido condecorado con la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco en reconocimiento a su trayectoria y que ha recibido de manos del ya nuevo subdelegado. Entre las autoridades presentes, estaba el alcalde de Alicante, Luis Barcala, el subdelegado del Gobierno de Alicante, Juan Antonio Nieves; el presidente de la Audiencia, Juan Carlos Cerón, el fiscal jefe Jorge Rabasa; y el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche Juan José Ruiz, y el presidente del Puerto de Alicante, Luis Rodríguez, entre otros. Al término de la toma de posesión hubo un brindis, que se ha querido dedicar al Rey Felipe VI, tras la conmemoración del décimo aniversario de su reinado.

Nacido en Elche hace 54 años, el coronel Juan Navarro Fernández viene de la dirección de asistencia al Personal en Madrid, donde ha venido ejerciendo como coronel jefe de la sección de Acción Social desde 2018. A lo largo de su trayectoria profesional ha estado en el cuartel general terrestre de alta disponibilidad en Bétera (Valencia); la Unidad de Servicios de Acuartelamiento Tentegorra en Cartagena. A pesar de esos destinos, ha estado muy ligado a la provincia de Alicante durante estos años, como él mismo se ha encargado de recordar en su discurso. Entre las condecoraciones que ha recibido a lo largo de su carrera, está la Cruz Encomienda y Placa de lo Real y Militar de la Orden de San Hermenegildo; cuatro cruces al Mérito Militar con Distintivo Blanco; dos medallas de la OTAN por misiones en la antigua Yugoslavia y la operación Isaf en Afganistán, otras dos medallas al servicio de la política Europea de Seguridad y Defensa; y la Medalla de las Naciones Unidas por su misión en el Líbano.

En su discurso, el nuevo subdelegado ha querido dar el agradecimiento a sus mandos por el nombramiento por la confianza depositada en él, "es mi propósito corresponder a esta confianza con compromiso, trabajo y lealtad". También aseguró que era un reto que afrontaba "con ilusión, probablemente el penúltimo de mi carrera, y un reto al que me enfrento con confianza, puesto que reconozco que cuento con todas las herramientas necesarias para superarlo". En este sentido destacó que contaba con "un experimentado y eficaz equipo de profesionales, con el teniente coronel Javier Pastor a la cabeza y que ha venido desempeñando con brillantez sus cometidos bajo la dirección de mi predecesor". En este sentido destacó que "me esforzaré en tratar de mantener al nivel" y felicitó a sus predecesores por la labor desempeñada.

Discursos

En su alocución también destacó sus vínculos con la provincia, destacando el "orgullo que supone como ilicitano y alicantino el hacerme cargo de la subdelegación en la provincia que me vio crecer y nacer y a la que he permanecido unido a lo largo de los años". Así, pese a los destinos que ha tenido dijo que "siempre he considerado que vivo en Elche", donde ha estado su familia. Además de estos lazos personales destacó los profesionales, "crecí en esta ciudad. Los trece años que serví en el Mando de Operaciones Especiales de Rabasa marcaron mi forma de entender la milicia y la vida. En esta etapa aprendí que cada persona debía ser tratada como un ser excepcional e imprescindible. Preparábamos operaciones en las que cada guerrillero debía desempeñar unos cometidos fundamentales para el cumplimiento de la misión y éstos debían estar adaptados a sus capacidades". En este sentido añadió que "ésta es la forma en la que pretendo dirigirme a quienes quieran tener relación conmigo y con la subdelegación". También expresó su orgullo por el hecho de que en esos años en destino en la ciudad "observé cómo los compañeros procedentes de toda la geografía española acompañados de sus familias se integraban sin mayores esfuerzos en la sociedad alicantina, estableciéndose en la ciudad y en el resto de la provincia llegando muchos de ellos asentarse aquí de forma definitiva pese a ser destinados a otros lugares o finalizar sus carreras profesionales", destacando de Alicante que es una tierra "abierta, respetuosa y hospitalaria". Se comprometió con los representantes de la sociedad alicantina a que cuenten con él y la subdelegación en todo cuanto esté en sus manos en colaboración.

Por su parte, el delegado de Defensa en la Comunidad Valenciana, Ángel José Adán, destacó que éste "es un día de relevancia para la ciudad y esta provincia. Entre los muros de este antiguo hospital militar hoy celebramos que la sociedad alicantina tiene a su disposición un nuevo subdelegado de Defensa, además de la tierra". El delegado se mostró convencido de que Navarro "trabajará sin descanso para continuar ese trabajo callado y diario con las instituciones aquí presentes. Con los centros educativos o los jóvenes que se acercan a la subdelegación interesados en la vida militar". También quiso felicitar a Juan Bosco por una condecoración sin duda merecida por su labor durante sus casi seis años como subdelegado. No sólo abarca su persona, sino al equipo que ha liderado". Al nuevo subdelegado le dijo que "tienes ante ti la máxima representación de la sociedad alicantina que abarca todos los ámbitos. Una sociedad dinámica, emprendedora y acogedora, que hacen de Alicante una provincia especialmente valorada en el resto de España". Tu trabajo diario te llevará a compartir tiempo y proyectos con todas las instituciones, buscando el fin que compartimos todos los aquí presentes, mejorar la vida de los ciudadanos, cada uno en su campo, contribuyendo así a una España mejor". En este sentido destacó que "los valores que atesoras te hacen especialmente apto para ser subdelegado".