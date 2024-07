El Ayuntamiento diseñará el Parque Central y Adif decidirá la intermodal de Alicante

Alicante avanza en el desarrollo del futuro Parque Central, al menos sobre el papel, y deja en manos de Adif el diseño de la estación intermodal aunque, eso sí, con condiciones. Un año después de completarse el último trámite (la aprobación del plan estructural, que definía las líneas maestras del entorno) el Ayuntamiento inicia el procedimiento para dar luz verde a la parte pormenorizada y, con ella, al diseño más detallado de la infraestructura, que espera conocer dentro de un año. Para ello, se ha impulsado una consulta pública que durará un mes, en la que se espera conocer la opinión de la ciudadanía sobre varios aspectos del parque, como qué infraestructuras debe contener o cómo debe integrarse el tráfico en él.

Así lo anunció el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), este martes en una comparecencia pública junto al director de Avant, Javier Martínez, la directora general de Planeamiento Urbanístico, Leticia Martín, y la arquitecta Esmeralda Martínez. La «línea fundamental» del proyecto, indicó Barcala, «es evidentemente la zona verde», aunque advirtió de que «no es el único elemento que va a tener». En un espacio de casi medio millón de metros cuadrados, el alcalde asegura que se ha buscado «respetar las condiciones del proceso ferroviario», así como «ofrecer soluciones al déficit de infraestructuras existente en los barrios colindantes», como son La Florida, Alipark, San Blas o Ciudad de Asís. El gobierno local espera de esta manera poner fin a los trámites urbanísticos de la denominada Operación Integrada 2 (nombre que recibe la zona donde se ubicarán tanto la futura zona verde como la estación) en un plazo de un año.

El objetivo último del ejecutivo local del PP, que comenzó el proceso en 2023 cuando la Concejalía de Urbanismo estaba en manos de Ciudadanos, es que la primera piedra del parque pueda colocarse antes del fin del mandato, a tiempo para las elecciones municipales de 2027. Una meta que el alcalde evitó concretar este martes, conocedor de que varios de los trámites no dependen exclusivamente del Ayuntamiento, sino de un ministerio socialista, lo que podría demorar su aprobación.

Reparto de proyectos

Una vez se completen los trámites urbanísticos del entorno, el Ayuntamiento de Alicante y Adif se «repartirán» la gestión de los diferentes proyectos. La administración local se ocupará del diseño del Parque Central, aunque lo hará a través de la sociedad Avant, y el ente ferroviario decidirá sobre la estación intermodal. La licitación de estos concursos, según ha confirmado Javier Martínez, director de Avant, se llevará a cabo de forma paralela al proceso de participación, para poder agilizar al máximo los trámites.

Sobre la parte municipal, el alcalde ha reconocido que aún no se ha definido el formato del concurso público que decidirá el futuro aspecto del parque. «En la próxima reunión del consejo de administración de Avant decidiremos la fórmula por la que se abordará ese concurso. No sé si será abierto a cualquier iniciativa, como el del Centro de Congresos, o será un concurso por invitación entre diseñadores de reconocido prestigio», señaló Barcala. No obstante, el regidor sí pretende que la futura infraestructura sea un icono para la ciudad. «No queremos un parque mondo y lirondo, queremos que sea un hito por la importancia que tiene en sí mismo».

En cuanto al otro concurso, el de la estación intermodal, el dirigente popular se ha pronunciado sobre el papel que jugará el Ayuntamiento en la elección del diseño, ya que el concurso queda en manos de Adif. Uno de los grandes temores de las plataformas ciudadanas y de la oposición en los últimos años, ya que la última palabra sobre una construcción vital para Alicante la tendrá Madrid. Por su parte, Barcala ha querido despejar las dudas al respecto recordando que la aprobación del plan estructural acota las posibilidades urbanísticas para el edificio. Además, el alcalde se ha mostrado partidario de recuperar la fachada neoclásica de la antigua estación como elemento icónico: «Una de las cuestiones que ya hemos planteado es rescatar la configuración original. No queremos en Alicante una estación de chapa y pintura». En este sentido, el líder popular ha recordado que «la remodelación de la fachada tapó el diseño original» por lo que considera «que es importante rescatarlo para el patrimonio de la ciudad» y, por lo tanto será «una de las condiciones que el Ayuntamiento va a exigir a Adif para ese proyecto».

Plan "de ciudad"

Tras la presentación, tanto el gobierno popular como parte de la oposición de izquierdas han coincidido en que el Parque Central es un asunto «de ciudad» en el que no caben partidismos. Tanto el alcalde, que ha defendido que «en esto no hay medallas»; como la líder del PSOE, Ana Barceló, que ve «positivo» que se avance en «un proyecto que se ha demorado demasiados años». Barceló cree que «quedan muchas incógnitas por despejar como la intermodal y la inclusión de la estación de autobuses» y afirma que el grupo socialista «velará por los intereses de todos los alicantinos y alicantinas para que se ejecute el mejor proyecto contando con la ciudad».

También el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha asegurado que su formación será «una herramienta útil» en el proceso de participación. El edil valencianista ha incidido en que «urge priorizar la ejecución final del Parque Central porque Alicante ha esperado mucho» y se ha ofrecido a contribuir «ayudando a nivel técnico y político a los vecinos para que puedan participar». Para ello, la coalición propone crear una oficina sobre el terreno para resolver dudas y convocar asambleas participativas.

Más crítico se ha mostrado Manolo Copé, el portavoz de Esquerra Unida - Podemos, quien ha recordado que, según la planificación estratégica firmada por Barcala en 2019 «hace seis meses que deberían haber comenzado las obras del Parque Central»

Los trámites

Fase 1 | Actuaciones previas a la redacción (actual)

Consiste en realizar una consulta pública previa que se extenderá durante el mes de julio con un documento que indique los problemas que se pretende solucionar.

Fase 2 | Inicio del procedimiento

Evaluación ambiental y territorial Se realizará un borrador del Plan Inicial Estratégico para solicitar la evaluación ambiental y territorial ante el Ayuntamiento, que es el órgano competente en este caso.

Fase 3 | Redacción del Plan Especial de Ordenación Pormenorizada

Este procedimiento inicia formalmente la tramitación urbanística, mediante la exposición del documento por un plazo de 45 días hábiles y la apertura de la fase de alegaciones y consultas sectoriales.

Fase 4 | Aprobación del Plan

Tras los distintos procesos de redacción, información pública y participación ciudadana, se procederá a formalizar la versión definitiva del Plan Especial, que incorporará el resultado de las alegaciones y consultas realizadas para su aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento de Alicante.

