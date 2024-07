La razón por la que "La Pirámide" de Alicante es un edificio superior a rascacielos de Benidorm y Barcelona, según un experto arquitecto

"Alicante tiene tres cosas que en España son muy famosas", reza el himno blanquiazul, aunque quizá es cierto que deberían añadirse al mar, las palmeras y el Hércules alguna que otra peculiaridad más, como el ajetreo del barrio un sábado noche, los "hippies" de la Explanada o la sensación, al ver el edificio "la Pirámide" desde la carretera, de que se está ya más cerca de casa. Y parece ser que, como afirmaría Jane Austen "existe una realidad universalmente conocida" en Alicante: que el edificio Montreal es, según una amplia mayoría, estéticamente poco agraciado y de difícil observación en mitad del entorno (feo, vamos).

Sin embargo, un experto en arquitectura se ha atrevido a meterse en el lodazal de "X" (antes Twitter) dando una verdadera "unpopular opinion" sobre este edificio para afirmar que, no solo no es feo, sino que su estética triangular lo hace verderamente útil según el clima. El crítico ha sido Pedro Torrijos, escritor, crítico cultural y arquitecto, autor de “Territorios Improbables”, “Atlas de Lugares Extraordinarios” y “La Tormenta de Cristal”.

“¿Queréis una "unpopular opinion" de verdad? El edificio Montreal de Alicante no solo no es feo, es un edificio bastante bueno y a la mayoría de la gente que lo encuentra feo, en realidad no le gusta porque es distinto.”, afirmó el experto antes de enumerar las características que hacen de “la Pirámide” un edificio superior a otros mucho menos criticados y proseguía destacando que la “única diferencia” entre el Montreal y otros cientos de edificios de la costa española “es que la silueta es triangular. Nada más. De hecho, la silueta triangular permite que los apartamentos de los testeros tengan unas terrazas-patio estupendas. Algo que no hay en prácticamente ningún otro edificio costero (y mucho menos en un edificio que no es de lujo, como el Montreal)".

— Pedro Torrijos (@Pedro_Torrijos) June 28, 2024

Los "malos de verdad"

El autor pone a los edificios InTempo (Benidorm) y el W (Barcelona) como "malos de verdad", argumentando que su estética no resuelve en la práctica necesidades para los habitantes o usuarios de dichos edificios, algo que el Montreal sí hace.

Esencialmente porque cuando tomas una decisión formal, tiene que haber algo detrás que la justifique para bien.

— Pedro Torrijos (@Pedro_Torrijos) June 28, 2024

De hecho, hace unos años, el edificio alicantino fue catalogado como "el más feo de España" por un famoso foro de Internet, a pesar de que le han encontrado "hermanos" hasta en Manhattan.