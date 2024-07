Aplazan temporalmente el desahucio de una familia con un menor con parálisis cerebral en Alicante

Veinte días de oxígeno para la familia de Soria Oukil. Casi una hora más tarde de que diera inicio el procedimiento de lanzamiento de una familia con un menor que sufre parálisis cerebral en el barrio de Colonia Requena, la comitiva judicial ha concedido una moratoria de aplazamiento del desalojo hasta el próximo 24 de julio.

“Estamos muy contentos, ahora lo queremos es estar en paz y buscar una nueva vivienda. Tenemos hasta el 24 de julio”, ha asegurado Soria Oukil. La noticia la han dado a conocer los miembros de la comitiva judicial que se han desplazado hasta el barrio de Alicante sin compañía de ningún efectivo de Policía Nacional. Tras unos minutos de negociación, han subido hasta el segundo piso donde Soria, junto a su hijo y su marido esperaban una noticia que podría cambiarles la vida.

“El desahucio se ha aplazado”, con esa información los miembros del Sindicat de Barri de Carolines se han fundido en un aplauso y en gritos de “para que veáis que la unión si que hace la fuerza”. En medio de esta euforia ha bajado al portal la madre del menor con parálisis cerebral Soria Oukil que ha sido recibida con una gran ovación que ha hecho que se le disparasen las lágrimas. La familia residía en este domicilio desde hacía un año sin contrato y sin pagar el alquiler.

“Al final hemos logrado retrasar el desahucio veinte días nada más pero queremos resaltar que veinte días para estas familias es una vida entera. Esto se ha conseguido gracias a la presión social que como sindicato estamos haciendo en las calles proque sin ella esto no sería posible” ha asegurado Daniel Martínez, portavoz del Sindicat de Barri de Carolines. “Para nosotros esta es nuestra forma de hacer política, salir a la calle, poner el cuerpo e intentar cambiar el mundo con políticas reales. No podemos permitir que vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad como los de hoy acaben en la calle sin alternativa habitacional y sin esta respuesta colectiva esta familia estaría en la calle”, ha afirmado Martínez.

Durante toda la jornada, en el exterior del edificio han estado presentes los miembros de este colectivo vecinal con pancartas y entonando cantos contra los desahucios como “con estos alquileres aquí no hay quien viva” o “barrios vivos barrios combativos”, junto a vecinos del barrio que se han unido a la protesta.

La situación de este caso es especialmente grave debido a la condición del menor de seis años, quien sufre de parálisis cerebral infantil con epilepsia y necesita asistencia constante en el Centro de Educación Especial Santo Ángel de la Guarda, en Alicante.

La falta de colaboración por parte del primer abogado que tuvo la familia dificultó inicialmente la posibilidad de acogerse al Real Decreto Antidesahucios, ya que no presentó los recursos necesarios en su momento. Hace dos meses, un juez desestimó la suspensión del desahucio argumentando que se trataba de un procedimiento entre particulares y que el juzgado no debía asumir la labor de protección que corresponde al Estado.

Aunque los servicios sociales de la Generalitat ofrecieron a través del EVHa una vivienda adaptada en Orihuela Costa, como adelantó este diario, los trámites para su habilitación no han avanzado lo suficiente, lo que deja a la familia al borde del desahucio, según indican miembros del Sindicat de Barri de Carolines.

“En este caso particular, aunque se trata de un conflicto entre particulares, la parte arrendataria posee seis viviendas a su nombre y no las necesita para vivir, a diferencia de la familia afectada”, indican en un comunicado emitido desde el Sindicat de Barri de Carolines. En el escrito, el colectivo señala que, además, “este caso subraya que el problema de la vivienda no solo está relacionado con bancos y fondos buitres, sino también con vecinos que han normalizado el uso de la vivienda como negocio, priorizando el beneficio económico sobre los derechos humanos.