El autobús de Urbanova tendrá frecuencia continua los domingos durante todo el año.

El autobús de Urbanova, uno de los servicios más demandados por los residentes de la zona, contará con una frecuencia continua los domingos durante todo el año. Esta mejora en el transporte público que conecta la plaza de Luceros con Urbanova permitirá que los autobuses operen con el mismo horario que los sábados a partir de otoño, una vez que concluya el itinerario especial de verano. Esta medida busca atender las crecientes demandas de la comunidad de Urbanova, que ha expresado en repetidas ocasiones su necesidad de un servicio de transporte más frecuente durante los fines de semana.

A partir del próximo otoño, los domingos y festivos verán un incremento en las frecuencias de los autobuses, pasando de las actuales nueve frecuencias diarias a catorce. Esta decisión iguala el servicio dominical al de los sábados, garantizando así la accesibilidad para los usuarios durante todo el año. Precisamente, durante el verano, el horario de los autobuses ya se ha visto incrementado, duplicando las frecuencias y ofreciendo incluso un servicio nocturno, lo que ha sido bien recibido por la comunidad.

Los vecinos de Urbanova se han mostrado satisfechos con esta medida después de que las limitaciones del servicio hayan sido motivo constante de queja durante los últimos meses. La presidenta de la Asociación de Vecinos de Urbanova, Ascensión Pedrajas, señaló que esta modificación era necesaria porque, con el servicio actual, los residentes no podían "salir a disfrutar de las actividades básicas en Alicante, como hacer la compra o cenar fuera, y las personas que vienen del centro de la ciudad tampoco podía venir con comodidad a la playa los domingos".

Pedrajas ha destacado la importancia de esta mejora, señalando que el problema se agravaba durante el invierno, cuando la frecuencia del servicio se reducía considerablemente. "El último autobús disponible los domingos era a las 13:30 hora y si lo perdias no había otro hasta las 18:30 horas. Ahora estamos contentos de tener los domingos que podamos coger el autobús cada hora", aseguró Pedrajas.

Ascensión Pedrajas expresó que el servicio "podría más todavía, pero estamos contentos de tener los domingos que podamos coger el autobús cada hora. Antes estábamos vendidos si queríamos ir a hacer algún recado a Alicante y volver a casa para comer, no podíamos hacer nada sin coche. Ahora estamos muy contentos con esta solución porque nos va a permitir estar mejor comunicados y si algún alicantino quiere venir a pasar el día a Urbanova ya puede hacerlo con un horario continuo".

"Este es un gran avance para todos nosotros. Estamos más conectados y eso nos da más libertad para disfrutar de nuestras actividades cotidianas sin preocuparnos tanto por los horarios del autobús. Esperamos que el Ayuntamiento continúe escuchándonos para seguir mejorando la calidad de vida en Urbanova", indicó la presidenta de la Asociación de Vecinos, Ascensión Pedrajas.

A pesar de esta mejora, los vecinos no detendrán sus esfuerzos por mejorar aún más la conectividad de Urbanova. Los residentes propusieron al Ayuntamiento la posibilidad de tener un autobús que les conecte directamente con El Altet. "Vamos a seguir pidiendo conexión con El Altet porque ahí vamos al dentista, al médico y el comercio de referencia nuestro está en El Altet. El que no tiene coche se fastidia porque no está comunicado sin autobús. Seremos persistentes y seguiremos reivindicando esta conexión con El Altet. Eso depende de la Generalitat y llevará su tiempo, lo que quiere decir que esperarlo lo podemos esperar, pero no va a ser algo rápido", subrayó Pedrajas.

