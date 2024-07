Microbiota y SIBO: expertas avisan en Alicante de la desinformación de las influencers

La microbiota intestinal o el SIBO (de las siglas en inglés de sobrecrecimiento bacteriano intestinal), que han desatado un «boom» en las redes sociales por las influencers que dicen sufrirlo, han centrado esta semana la formación profesionales de la salud en la Universidad de Alicante (UA). Expertas en nutrición han avisado del repunte de las alteraciones de la flora intestinal a causa del estrés en el día a día y de la peor la calidad de los alimentos debido a la extensión de los fitosanitarios.

La necesidad de mejorar la formación de los sanitarios y la respuesta que recibe el paciente es uno de problemas que han detectado los especialistas en la actualidad. Y todo ello, en un contexto en el que los mensajes que están lanzando muchas creadoras de contenido en Instagram o Tik Tok está desvirtuando la realidad de lo que realmente es la microbiota intestinal y las patologías asociadas a la misma. Así lo explicó a este diario Paloma Rico, una de las profesoras del curso de verano Rafael Altamira.

Las últimas investigaciones científicas revelan conexiones entre la microbiota intestinal y su implicación en diversas enfermedades como trastornos digestivos; problemas metabólicos como obesidad y diabetes; alteraciones del sistema inmune o de las vías genitourinarias; o trastornos psicológicos y del neurodesarrollo. Las expertas han advertido de que pacientes con autismo o con fibromialgia que mejoran al tratar la nutrición.

En este sentido, Rico ha recordado la conocida premisa que apunta a que «somos lo que comemos» y ha advertido que el 70 % del sistema inmune se forma en el intestino. «Por tanto, si la nutrición no es adecuada y el sistema inmunitario no funciona bien, no responde bien», ha asegurado la dietista-nutricionista.

Las expertas coinciden en la importancia de la que la población general, sin patologías asociadas, sea consciente del papel crucial que la microbiota intestinal tiene en su estado de salud.

Unidad de Digestivo del Hospital de Alicante / Pilar Cortés

Consejos

Por este motivo, subrayan la necesidad de modular la microbiota a través de una alimentación equilibrada, control del estrés, descanso adecuado y actividad física regular. Además, las profesionales señalan el papel del dietista-nutricionista para tratar los casos en los que exista patología, mediante un abordaje integrativo basado en su formación constante y actualizada, apoyada en las últimas evidencias científicas.

Uno de los problemas a los que se enfrentan los pacientes son las recidivas, es decir, la reaparición de la patología tiempo después. En muchas ocasiones, esta situación se produce por una falta de mantenimiento en los patrones nutricionales.

Así, la directora del curso y profesora del departamento de Enfermería de la UA, Isabel Sospedra, ha explicado que el curso titulado «Adentrándonos en las alteraciones de la microbiota intestinal: ¿qué podemos hacer? «nace con el objetivo de llenar un vacío educativo «para satisfacer la necesidad de información precisa, actualizada y basada en la experiencia clínica sobre el abordaje para el reconocimiento y tratamiento de la disbiosis (desequilibrio en el aparato digestivo)».

Con ello, la formación ha servido para instruir a estudiantes y profesionales que se inician en el abordaje de la nutrición clínica para que tengan los conocimientos adecuados.

