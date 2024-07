Sin plaza en ninguno de los cinco coles que pidió de Alicante

La escolarización en los colegios con el distrito único ha permitido en la provincia de Alicante que un 96,2 % de los niños de 3 años sean admitidos en el primer o segundo centro que habían solicitado sus familias. Han sido dos puntos menos que el pasado curso cuando estaba en vigor el sistema que limitaba a los padres a elegir las instalaciones educativas de su barrio, sin embargo, ese nuevo modelo, que ha servido para elegir colegio independientemente de la zona del municipio donde uno resida, ha dejado situaciones inexplicables para muchos, aún siendo excepcionales.

Uno de esos casos ha sido el de una niña alicantina a la que no han admitido en ninguno de los cinco colegios que había solicitado la madre. Ha ocurrido en el barrio de San Blas, donde también una familia numerosa se ha quedado sin plaza para su hija mediana, pese a tener a las dos hermanas en el centro, una de ellas con discapacidad.

Una familia a la entrada de un colegio el primer día de curso. / Áxel Álvarez

El caso de Esther Sáez es diferente. Ella había pedido cuatro colegios públicos y uno concertado (de 20 que la Conselleria de Educación permitía poner) en la zona donde vive y su hija de tres años se ha quedado sin entrar en ninguno, tal y como recogieron el lunes las listas provisionales. «Pedí solo los cinco de mi zona porque no puedo llevar a mi hija muy lejos, ya que trabajo, me la tiene que recoger mi madre y ella no puede irse lejos. Lo que no me esperaba es que fuera a quedarme fuera de todos», lamenta la afectada.

La alicantina ya ha hecho la correspondiente reclamación y está a la espera de que se publiquen las listas definitivas el próximo 15 de julio. Cruza los dedos para que en el segundo colegio que pidió pueda ser admitida finalmente porque está la tercera en la lista de espera. Sin embargo, no tiene toda las esperanzas puestas al haber obtenido únicamente los puntos por proximidad en la baremación. «No veo bien que las personas que vivimos en una zona nos quedemos sin colegio para nuestros hijos con este sistema del distrito único», critica.

Demanda y plazas

Para el 2024-2025 se ofertaban 16.776 plazas totales entre todos los municipios alicantinos. De ellas, 13.603 son públicas y 3.173 para la concertada y, finalmente, han sido 10.666 alumnos, a los que se suman 2.740 que pasan directamente de aulas de 2 años, los que serán escolarizados en primero de Educación Infantil, según los datos ofrecidos por la Administración autonómica. En líneas generales, teniendo en cuenta todos los centros que barajaron las familias, el 98,5 % del alumnado de primero de Infantil ha conseguido plaza en alguno de los centros solicitados durante el proceso de admisión, según las mismas fuentes.

Entre esas excepciones, también se ha dado el caso, en los concertados, de niños de Infantil que se han quedado sin entrar pese a tener dentro a sus hermanos.

Suscríbete para seguir leyendo