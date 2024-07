La rectora de Alicante, Amparo Navarro, honoris causa por la Universidad del Vale Do Itajaí

El consejo universitario de la Universidad del Vale do Itajaí (Univali), institución ubicada en el estado brasileño de Santa Catarina, ha acordado investir doctora honoris causa a la catedrática de Derecho Tributario y Financiero y rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, como reconocimiento “a su contribución en la internacionalización efectiva y el intercambio docente e investigador de Univali”.

La UA y Univali comenzaron su colaboración en la década de 2000, siendo Amparo Navarro decana de la Facultad de Derecho, con el Programa de Posgrado en Ciencias Jurídicas. A partir de ahí, ambas universidades no sólo han continuado afianzando distintas propuestas formativas, investigadoras y de movilidad sino que, además, han puesto en marcha, conjuntamente, un total de once dobles titulaciones de grado, “haciendo posible la internacionalización efectiva de Univali, en la promoción de intercambios de conocimientos en la docencia, la investigación y la extensión, la movilidad docente y, sobre todo, la posibilidad de que nuestros académicos de pregrado obtengan doble grado en muchas áreas del conocimiento, algo inédito en Brasil cuando se firmó este acuerdo en 2017”, tal y como recoge la carta remitida por el consejo de gobierno de Univali.

La investidura como doctora honoris causa reconoce el “importante papel” desempeñado por la profesora Navarro “en este proceso, que se fortalece continuamente”. “Otorgarle este título es una gran deferencia y también una forma de agradecerle su compromiso y dedicación, materializados en la formación de profesionales que llevan los nombres de Universidade do Vale do ltajaí y Universidade do of Alicante, verdaderos ciudadanos del mundo”, recoge el escrito.

Navarro ha asegurado sentirse “muy honrada” con la propuesta que fue aprobada por el plenario del Consejo Universitario de Univali el pasado mes de mayo y que ahora queda ratificada por la aceptación de la rectora quien asegura “rubricar emocionada esta aceptación por el gran honor que supone un reconocimiento de esta magnitud procedente de una universidad hermana de la talla de Univali”.

La ceremonia de investidura tendrá lugar el 20 de septiembre de 2024 en el campus de Itajaí y formará parte de las celebraciones preparadas con motivo de la conmemoración de los 60 años de Educación Superior en la ciudad y de los 35 años del reconocimiento de Univali como Universidad.

La Universidad de Alicante, en imagen de archivo / Pilar Cortés

La trayectoria de Amparo Navarro

Amparo Navarro Faure, rectora de la Universidad de Alicante desde 2020, es catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la UA, ha sido vicerrectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento y decana de la Facultad de Derecho de la misma Universidad. En la actualidad, es presidenta de la sectorial de Gerentes de la CRUE y vocal de su Junta Rectora. Es miembro de la Comisión Permanente del Consejo de Universidades y presidenta de la Comisión de Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.

La profesora Navarro Faure ha realizado aportaciones novedosas y de calidad en el ámbito del Derecho Tributario, del Derecho Presupuestario y del Gasto Público, del Derecho del Crédito Público y del Derecho Financiero Patrimonial. Es autora de diversas monografías en estos campos, algunos de ellos con temas de investigación pioneros, publicadas en editoriales de referencia, así como de más de cien publicaciones en revistas de reconocido prestigio en la especialidad, tanto españolas como extranjeras. Ha sido investigadora principal de 11 proyectos de investigación y de tres proyectos Prometeo a grupos de excelencia investigadora de la Generalitat Valenciana. Asimismo, ha participado en contratos de investigación con universidades y centros de investigación de todo el mundo.

Sobre Univali

Con una oferta de más de un centenar de estudios y más de 22 mil estudiantes, la Universidad de Vale do Itajaí (Univali) se encuentra entre las más relevantes del país.

La producción científica de sus más de 100 grupos de investigación ubica a la Univali en una posición destacada en rankings internacionales. Cuenta con 13 programas institucionales y 65 proyectos, interfiriendo positivamente en las comunidades aledañas por su importancia en docencia, investigación, extensión, innovación e internacionalización, en grandes áreas del conocimiento. Actualmente cuenta con Facultad de Ciencias de la Salud; Escuela de Negocios, Educación y Comunicación; Escuela Politécnica; y Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y está presente en todo el litoral Centro-Norte de Santa Catarina, en los municipios de Balneário Piçarras, Itajaí, Balneário Camboriú, Tijucas, Biguaçu, São José y Florianópolis.