Santa Cruz solicitará un nuevo cambio de orden de salida a la Junta Mayor de Cofradías Alicante

La Hermandad de Santa Cruz ha decidido solicitar un nuevo cambio de orden de salida a la Junta Mayor de Cofradías de Alicante. Tras la experiencia del año pasado, donde se permitió que la Cofradía del Divino Amor saliera en primer lugar, desde la Hermandad de Santa Cruz se ha evaluado las consecuencias negativas que tuve este cambio y han considerado necesario volver al orden tradicional. La petición se presentará ante la Junta durante los próximos días con vistas a las procesiones del próximo año 2025, en un intento de evitar los problemas organizativos que surgieron durante el pasado miércoles santo.

El cambio en el orden de salida de las procesiones el año pasado no acabó de ser de utilidad en la logística de esta hermandad en la que participan más de 3.000 personas y que requiere una gran capacidad organizativa a lo largo de todo su recorrido. Moncho Riquelme, presidente de la Hermandad Santa Cruz de Alicante, explicó que el pasado año "hicimos una prueba con el cambio de orden para ayudar a la cofradía que va normalmente detrás de nosotros porque ir delante les beneficiaba, pero este cambio, aunque en un momento pensamos que iba a ser positivo, nos causó muchos problemas. Tuvimos problemas con las bandas y llegamos hora y media más tarde de lo previsto. Fue culpa de cómo se montó todo".

La preocupación principal de Riquelme es la pérdida de costaleros debido a los retrasos en el recorrido. "No podemos permitirnos el lujo de perder a ningún costalero porque la subida es brutal, los tronos pesan muchísimo. Estamos preocupados en este aspecto y estamos escuchando que hay hermandades que se están planteando meterse en miércoles santo, algo también nos preocupa. Queremos ir como siempre, seguido y para arriba porque si no nos podemos ver con serios problemas", afirmó Riquelme.

"Santa Cruz es Alicante, los componentes son de toda la ciudad y ya hemos pasado una barrera de gente. Queremos que nos respeten por la labor que hacemos y hacia nuestra tradición". Riquelme enfatiza la importancia de mantener la tradición y el orden establecido para el buen desarrollo de la Semana Santa. "En Santa Cruz lo más importante es no pararse y no enfriarse porque no nos podemos permitir estos lujos. Queremos volver a invertir el orden y seguir como estábamos antes y si alguna hermandad se quiere cambiar al miércoles santo que vaya detrás del orden establecido y que pase al tercer lugar, seguir los primeros y a nuestra marcha porque así es como siempre se ha subido bien. Si nos hacen un parón de más de media hora la gente puede empezar a salirse, hay muchos matices en Santa Cruz", recordó Riquelme.

La solicitud de Santa Cruz busca preservar el orden y la tradición que les ha permitido desarrollar sus actividades de manera eficiente durante años. Precisamente, otra hermandad ya tuvo que salir del Miércoles Santo por el problema en la coincidencia de horarios. Fue la hermandad del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza, que ahora saca sus procesiones en el Domingo de Ramos.

La Junta Mayor de Cofradías tendrá que sopesar las diferentes opiniones y encontrar un equilibrio que permita a todas las hermandades cumplir con sus compromisos y tradiciones sin perjudicar a ninguna. La decisión que se tome afectará no solo a Santa Cruz y Divino Amor, sino al desarrollo general de la Semana Santa en Alicante.

