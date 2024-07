Una cláusula permitiría a Santa Cruz volver a abrir sin problema el Miércoles Santo en Alicante

La Hermandad de la Santa Cruz podría volver a abrir el Miércoles Santo sin problemas en 2025. El escrito de acuerdo firmado entre la Santa Cruz y la Cofradía del Divino Amor ante la Junta Mayor de Cofradías Alicante este año, revela que ambas entidades incluyeron una cláusula en el convenio en el que se establecía que, el cambio de horario por el que la Cofradía del Divino Amor salió en primer lugar en 2024, era "una prueba" para el presente ejercicio y que este solo tendría continuidad para los próximos años de ser ratificado por ambas Hermandades.

En concreto, en el escrito consensuado por los dos Hermanos Mayores de las Hermandades del Divino Amor y Santa Cruz y validado por la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías, precisamente por su actual presidente, Alfredo Llopis, quien se encontraba presente en el momento de la firma, puede leerse que: "Este horario se aprueba por ambas Hermandades como prueba en este ejercicio 2024 y, una vez comprobada por ambas partes la idoneidad de estos nuevos horarios, confirmarlos de cara a los próximos años".

Asimismo, de este escrito se desprenden los horarios acordados por ambas Hermandades para el recorrido oficial de 2024, de lo que se desprendía que la Hermandad del Divino Amor tuvo 45 minutos de paso por la Carrera Oficial y Santa Cruz 150 minutos.

Finalmente, de los horarios cumplidos por ambas hermandades, según los datos de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías, se desprende que el Divino Amor realizó su petición de venia en carrera oficial a las 20.40, cinco minutos antes de lo previsto, y su salida de la Rambla a las 21.40, diez minutos más tarde de lo acordado, mientras que Santa Cruz realizó su petición de venia a las 21.45, con quince minutos de retraso y su salida de la Rambla se produjo tres minutos antes de lo acordado, a las 23.57 horas.

Precisamente, uno de los motivos que alegó el presidente de la Hermandad Santa Cruz de Alicante, Moncho Riquelme, para no consolidar el nuevo horario, en declaraciones a este diario, fueron los "problemas organizativos" surgidos a causa del un retraso de tiempo. "Hicimos una prueba con el cambio de orden para ayudar a la cofradía que va normalmente detrás de nosotros porque ir delante les beneficiaba, pero este cambio, aunque en un momento pensamos que iba a ser positivo, nos causó muchos problemas. Tuvimos problemas con las bandas y llegamos hora y media más tarde de lo previsto. Fue culpa de cómo se montó todo", aseguró Riquelme.

Desde la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías aseguran que, a tenor de los datos recogidos durante el pasado Miércoles Santo, señalan que: "entendemos que los problemas surgidos a la Hermandad de Santa Cruz de retraso en su regreso a la Ermita ocurrieron después de su salida de la Carrera Oficial, ya que cumplió con su hora prevista de salida de la Rambla, teniendo en cuenta que la Hermandad del Divino Amor realiza su regreso por la calle Mayor hasta el Convento de las Monjas de la Sangre".

Por su parte, el Hermano Mayor de la Cofradía del Divino Amor, Julio Forner, ha indicado en declaraciones a este diario, que la hermandad no tiene intención de pronunciarse al respecto de este asunto hasta finales del mes de noviembre. "Hasta el próximo 24 de noviembre no vamos a ver nada de este tema porque estamos en plena organización de la coronación canónica de la Virgen 'La Marinera' de Alicante. Hasta que no pasa este momento no vamos a abordar nada de este tema ni nos vamos a reunir con nadie. La protagonista ahora es la Virgen", afirmó Forner.

Sin comunicación oficial

Aunque los acuerdos de horarios de salida se acuerdan entre Hermandades y después se ratifican firmando un acuerdo ante la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías, por el momento esta última no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte de la Santa Cruz. "A fecha de hoy no tenemos ninguna comunicación oficial de la Hermandad de Santa Cruz", apunta desde la Junta Mayor a este medio de comunicación.

Asimismo, desde la Junta Mayor han aclarado que tampoco cuentan con "ninguna solicitud oficial de ninguna otra Hermandad para pasar al Miércoles Santo", tras las declaraciones del presidente de la Hermandad Santa Cruz de Alicante, Moncho Riquelme, quien indicaba en declaraciones a este diario que "estamos preocupados en este aspecto y estamos escuchando que hay hermandades que se están planteando meterse en Miércoles Santo, algo también nos preocupa. Queremos ir como siempre, seguido y para arriba porque si no nos podemos ver con serios problemas".

