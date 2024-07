La previsión de Aemet lo confirma: lluvia este fin de semana en Alicante

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya tiene su previsión para este fin de semana. Y viene con sorpresa. Para empezar, en la provincia de Alicante este viernes los cielos estarán poco nubosos o despejados mientras que las temperaturas irán en ligero descenso sin cambios. El viento soplará moderado del nordeste en el litoral mientras que en el resto será flojo variable tendiendo a componente este y sur la segunda mitad del día.

El sábado el cielo estará también poco nuboso o despejado aumentando a intervalos nubosos por la tarde. Las temperaturas se mantendrán sin cambios mientra que el domingo habrán intervalos de nubes bajas por la mañana y nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde que podrán llevar chubascos ocasionales. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios salvo ligeros ascensos en el litoral central y máximas en descenso ligero en el tercio sur. Como siempre, habrá que ver cómo evoluciona la previsión para estos días.

La previsión de la Aemet para este domingo en la provincia de Alicante / Aemet

En la ciudad de Alicante este viernes el cielo estará despejado y las máximas estarán en torno a los 29ºC durante todo el día. El sábado a partir de mediodía puede que los cielos estén un poco más nublados y las temperaturas estarán en torno a los 29ºC aunque la sensación térmica puede subir dos grados más. El domingo las temperaturas se mantendrán sin cambios pero en la segunda mitad del día hay un 85% de probabilidad de que llueva.

El tiempo en Elche

En Elche la previsión es la misma que para Alicante pero las temperaturas podrían llegar hasta los 31ºC. Más de lo mismo para el sábado aunque la sensación térmica podría ser algo superior (un grado más). El domingo el cielo estará un poco nublado por la tarde aunque no se esperan lluvias.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm el cielo también estará despejado y los termómetros no pasarán de los 28ºC. Para el sábado la previsión es la misma aunque las tempraturas no superarán la barrera de los 26ºC. El domingo las temperaturas seguirán subiendo hasta los 29ºC pero no se esperan precipitaciones.

El tiempo en Elda

En Elda el cielo estará despejado todo el día y las temperaturas subirán hasta los 32ºC a mediodía. El sábado será un día muy similar al del viernes mientras que el domingo se esperan lluvias en la segunda parte de la jornada y los termómetros bajarán hasta los 31ºC.

El tiempo en Torrevieja

Este municipio de la Vega Baja tendrá el cielo despejado y las temperaturas máximas serán de 27ºC. El sábado y el domingo la previsión será casi idéntica aunque el último día de la semana el cielo estará un poco más cubierto.