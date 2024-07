El TSJ rechaza reiniciar el contrato de Zonas Verdes de Alicante y el Ayuntamiento tendrá que indemnizar

El conflicto por el contrato de Zonas Verdes se resolverá por la vía económica. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha rechazado el recurso planteado por Geamur, la empresa excluida indebidamente de la adjudicación, y se inclina por la indemnización como compensación a la mercantil, tal y como proponía el Ayuntamiento de Alicante.

En un auto fechado este miércoles, 3 de julio, los magistrados de la sala de lo Contencioso - Administrativo de la sección 5ª del TSJ sostienen que no aprecian "razones para modificar la declaración de imposibilidad legal y material de ejecutar la sentencia". Y es que, pese a que el propio tribunal dio la razón a la empresa inicialmente, al indicar que no debió ser apartada del concurso por baja temeraria y que tenía derecho a asumir la gestión de Zonas Verdes, los jueces terminaron rectificando tras el recurso planteado por el Ayuntamiento: no era posible un cambio de empresa al frente del servicio, por lo que se ofrecía una indemnización como forma de dar cumplimiento a la sentencia. Tras varios meses de negociaciones fallidas entre el Ayuntamiento y Geamur, ambas partes se encomendaron al TSJ, que ha terminado por declinar la petición de la mercantil y decantarse por la vía de la compensación económica.

Un asunto que, de acuerdo con el auto, podría haber quedado resuelto en esta misma fase del procedimiento: "Podríamos haber fijado la indemniazción si en el escrito hubieran solicitado indemnización además de oposición a la imposibilidad legal". Ahora, la sala abre una pieza para decidir la cantidad que percibirá Geamur tras ser apartada, sin motivo para ello según la Justicia, del concurso para gestionar las Zonas Verdes de Alicante.

Por su parte, fuentes de la compañía consultadas por INFORMACIÓN han señalado que dicha pieza para determinar la cuantía del pago ya fue presentada por los representantes jurídicos de Geamur a finales de junio.

